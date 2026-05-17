Meghan Markle megmutatta négyéves lányát: Lilibet édesen segített édesanyjának – Fotó

Rideg Léna
2026.05.17.
A sussexi hercegné ezúttal egy igazán bensőséges családi pillanatot mutatott meg a követőinek. Meghan Markle közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen négyéves lánya, Lilibet segít neki készülődni a gardróbban.

Meghan Markle ritkán enged betekintést a családi életébe, most azonban egy igazán megható anya-lánya pillanatot osztott meg követőivel. Sussex hercegnéje szombaton egy tükörszelfit tett közzé Instagram-oldalán, amelyen négyéves kislánya, Lilibet hercegnő is feltűnik.

Meghan Markle tündéri fotót posztolt kislányával.
Meghan Markle megható anya-lánya pillanatot osztott meg

A fentebb említett fotón Meghan a gardróbjában áll egy teljesen rózsaszín összeállításban, miközben Lilibet a földön ülve segédkezik neki. A 44 éves hercegné a képet mindössze ennyivel kommentálta: „Anya kis segítője.” 

A kedves családi pillanat nem sokkal Meghan következő hivatalos útja előtt került nyilvánosságra. A hercegné ugyanis Svájcba utazik, ahol a genfi Place des Nations téren részt vesz a Lost Screen Memorial emlékhely avatásán. Az eseményen ott lesz a WHO főigazgatója, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, valamint több globális egészségügyi vezető és olyan családok is, akiket személyesen érintettek az online tér veszélyei. Az avatót a 79. Egészségügyi Világközgyűlés megnyitója előtt tartják.

Meghanék a közelmúltban Dineylandben jártak

Meghan és Lilibet nemrég Harry herceggel és Archie herceggel együtt egy családi kiruccanáson is részt vett a kaliforniai Anaheimben található Disneylandben. A PEOPLE magazin egyik forrása szerint a család a gyerekek születésnapját ünnepelte együtt, az utazás pedig egyfajta meghosszabbított anyák napi program is volt Meghan és édesanyja, Doria Ragland számára.

A hercegné korábban egy videós összeállítást is megosztott az Instagramon a különleges napról. A felvételeken Lilibet látható, amint megöleli Hamupipőkét és találkozik Csipkerózsika hercegnővel, Aurórával. Egy másik videóban Mickey egér üdvözli Meghan édesanyját, miközben Minnie egér, Meghan és Lilibet mosolyogva figyelik a jelenetet.

Archie herceg május elején lett 7 éves

Archie herceg hetedik születésnapját is megható családi fotókkal ünnepelte Meghan május 6-án. Az egyik képen Harry herceg újszülött fiát tartja a karjában a kanapén, egy másikon pedig Archie és Lilibet egymás mellett sétálnak a kaliforniai Montecito közelében található tengerparton.

„Hét évvel később… boldog születésnapot a mi édes kisfiúnknak” – írta Meghan a bejegyzésben.

