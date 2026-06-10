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Ricky Martin fiai óriásit nőttek: a 18 éves Valentino és Matteo FOTÓKON híres apjukkal

ZUMA Press Wire - Kathy Hutchins
ikrek szívtipró Ricky Martin vakáció
Jónás Ágnes
2026.06.10.
A Puerto Ricó-i énekes a nyári szünetet egy vidám programmal indította fiaival, Valentinóval és Matteóval. Ricky Martin és egyik ikerfia a közösségi médiában osztott meg képeket szórakoztató kiruccanásukról és tánctudásukról. A srácok már betöltötték a 18. életévüket, és ahogy az idő halad, egyre férfiasabb külsőre tesznek szert.
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Az elmúlt hetek rendkívül mozgalmasak voltak Ricky Martin számára, hiszen teljes erőbedobással európai turnéjára koncentrált. Most azonban kihasználja az időt, hogy programot szervezzen ikerfiaival, akik szinte minden utazására és turnéjára elkísérik.

Ricky Martin
 Ricky Martin és ikerfiai Matteo és Valentino (balról jobbra)
Forrás:  Getty Images
  • Ricy Martin élete extra pörgős, mégis mindig igyekszik időt szakítani gyermekeire.
  • Ikreit, Matteót és Valentinót béranya hozta világra. A srácok minden koncertre elkísérik apjukat.
  • Nézd meg, hogyan néznek ki a srácok és hogyan táncol Matteo!

Ricky Martin ikerfiaival nyitotta meg a nyári szezont

A nyári vakáció hivatalosan… MOST kezdődik!” – írta az énekes az egyik Insta-sztorijában, amelyen egyik gyereke éppen bowlingozott, ha érdekel a fotó, azt ide kattintva nézheted meg. Néhány órával később Valentino a saját Instagram-oldalán is megmutatott néhány pillanatot a közös programból.

Ricky Martin fiaival
Ricky Martin fiaival, Valentino a szemüveges fia, Matteo pedig a zöld pulcsis.
Forrás: Profimédia

Valentino és Matteo egyetlen Ricky Martin-koncertet sem hagynak ki

Az énekesre a következő hetekben Moldovában, Szerbiában, Horvátországban, Olaszországban, Svájcban, Németországban és Lengyelországban várnak koncertek. 

Egy 2024 márciusában adott interjúban elmondta, hogy a fiúk szinte soha nem akarnak elszakadni tőle. Mivel magántanárok is utaznak velük, a tanulás sem jelent problémát, ráadásul a pandémia óta az online oktatás sokkal könnyebbé tette a helyzetet. 

A sztár, aki Budapesten már többször koncertezett hozzátette, hogy mindig is nagy családot akart, és kisebb gyermekei,  a szintén béranyától született Lucía és Renn is rengeteg örömet visznek az életébe. Nézd meg, milyen ritmusérzéket örökölt Matteo az édesapjától:

Egyébként, a gyerekek kicsiként tisztában voltak azzal, hogy létezik egy Ricky Martin nevű énekes, de nem vontak párhuzamot az ismert név és édesapjuk között. Később állt össze bennük a kép: ő nem csupán az apjuk, de világhírű popsztár is.

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