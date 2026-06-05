Elképesztően gyönyörű kismama Szandi lánya: megmutatta 26 hetes pocakját − FOTÓ

A magyar zenetörténet megkerülhetetlen alakja hamarosan kezében tarthatja unokáját. Szandi lánya ugyanis valamivel több, mint két hónap múlva életet ad első gyermekének. Bogdán Blanka friss fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját.

Szandi lánya, Bogdán Blanka és édesanyja nagyon hasonlítanak egymáshoz. Az énekesnő már alig várja, hogy nagymama lehessen.

Forrás: TV2

Szandi lánya terhessége Tavaly nyáron titokban ment hozzá brazil kedveséhez.

Idén leleplezte terhességét, ráadásul már a baba nemét is tudni lehet.

Bogdán Blanka meseszép kismama, aki nem rejtegeti pocakját.

Szinte mintha tegnap lett volna, hogy kiderült Bogdán Blanka titkos Las Vegas-i esküvője. Tavaly nyáron robbant a hír, hogy Szandi lánya, aki régóta külföldön él, hozzáment brazil párjához, Ricardóhoz. A 25 éves feleség idén márciusban jelentette be, hogy első gyermekét várja, azóta kiderült, hogy kislányt hord a szíve alatt.

Az énekesnő 50 évesen válik nagymamává, amit már nagyon vár. Szandi lánya, akinek hasonlóan szép hangja van, mint anyukájának, már túl van a hatodik hónapon, ami Palvin Barbihoz hasonlóan látszik is csodaszépen gömbölyödő pocakján. A második trimeszter a várandósság egyik legkiegyensúlyozottabb időszaka, ez pedig meg is látszik Blankán. Közösségi oldalain rendszeresen oszt meg fotót vagy videót terhességéről, hiszen nagyon büszke a rá váró új időszakra. Ezt pedig abszolút meg is értjük.

Nemrég még öt hónapos pocakját napoztatta:

Ma pedig már bőven túl a félidőn egy édes virágos ruhában fotózta le magát:

Szandi lánya, Bogdán Blanka megmutatta meseszép terhes pocakját.

Forrás: instagram.com/bogdanblanka

Jó egészséget kívánunk a kismamának, és csodaszép babavárást az elkövetkező hetekre is!

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