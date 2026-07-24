Viszlát, retrográd Merkúr: 4 csillagjegy élete most 180 fokos fordulatot vesz

Hatalmas kő eshet le a szívünkről, ugyanis hivatalosan is véget ért az év egyik legkaotikusabb időszaka, a hírhedt retrográd Merkúr. Ha az elmúlt hetekben te is úgy érezted, hogy minden félresikerült vagy a a feje tetejére állt, a kommunikáció pedig sokszor teljesen zátonyra futott, megnyugodhatsz: nem veled volt a baj. Ezután a nehéz, érzelmileg megterhelő korszak után azonban végre fellélegezhetünk, hiszen egy kifejezetten szerencsés időszak veszi kezdetét, amely 4 csillagjegy életébe ráadásul igazi megváltást is hoz.
- A retrográd Merkúr a Rák jegyében érzelmi hullámvasutat eredményezett.
- Ráadásul időközben a Jupiter is elhagyta a Rákot, így a meglevő stabilitásunkat is elveszíthettük.
- Most azonban lezárul egy korszak, 4 csillagjegy életében sorsfordító változások várhatóak.
A Merkúr retrográdban idén minden eddiginél erősebben hatott
A Merkúr retrográdban idén minden eddiginél kegyetlenebbül bánt velünk, mivel június 29-től egészen július 23-ig a túlérzékeny Rák jegyében tombolt, így valóságos lelki káoszt és érzelmi viharokat zúdított a mindennapjainkra. Biztosan te is észrevetted magadon az elmúlt hetekben, hogy a legkisebb apróságon is azonnal felhúztad magad, mindent a szívedre vettél, és a legártatlanabb félmondatokon is képes voltál halálosan megsértődni. Ráadásul a rég eltemetett családi viták, sérelmek és a múlt mélyen eltemetett titkai is a felszínre kerülhettek. Ez mind-mind a retrográd Merkúr hatására történt, ami még a legbiztosabb talajt is kihúzta egyes csillagjegyek alól.
A helyzetet csak tovább tetézte, hogy a retrográd mozgás kezdetével egy időben a szerencse és a védelem bolygója, a Jupiter is elhagyta a Rák jegyét.
Emiatt joggal érezhettük úgy, mintha a kozmikus védőháló pont akkor szakadt volna ki alólunk, amikor a legnagyobb szükségünk lett volna a támogatásra, hiszen enélkül a felerősödött magány és egyedüllét érzése csak még elviselhetetlenebbnek tűnt. Július 23-án azonban a Merkúr végre egyenesbe fordult, így szép lassan kitisztulhat előttünk az érzelmi köd, ráadásul 4 csillagjegy életében megdöbbentő fordulatok is bekövetkezhetnek.
Ez a 4 csillagjegy végre megkönnyebbülhet
Bár a Merkúr retrográd hatását mindannyian érzékelhettük, egyes jegyekre sokkal erőteljesebben hathatott ez a nem mindennapi időszak. Náluk ugyanis olyan mély sebek is feltépődhettek, amelyek rányomták a bélyegüket a midnennapjaikra, és jelentős változásokat hoztak az életükbe. Különösen igaz ez a Rák, a Szűz, a Kos és a Bak jegy szülötteire, akik az elmúlt hetekben végeláthatatlan negatív hullámként élték meg a mindennapokat. A Merkúr egyenesbe fordulásával azonban számukra is véget ér a balszerencse-széria, és végre visszakapják a kontrollt a saját életük felett.
Így hat rájuk a Merkúr retrográd mozgásának vége:
- Rák
Az elmúlt hetek kész érzelmi hullámvasúttal értek fel a Rák jegy szülöttei számára, hiszen Merkúr energiái a legmélyebb belső bizonytalanságaikat, rosszul berögzült családi mintáikat és az elfeledettnek hitt sérelmeket is mind a felszínre hozta.
Ebben az időszakban könnyen úgy érezhették, hogy a környezetük egyszerűen képtelen megérteni őket, törékennyé és sérülékennyé váltak.
Most azonban az érzelmi viharok úgy tűnik, végre lecsendesedhetnek, és a Rákok ismét képesek lehetnek megtalálni belső egyensúlyukat, és végre a múlt sebeinek nyalogatása helyett a jelenre fókuszálhatnak.
- Szűz
A mindig rendszeres, logikusan gondolkodó Szűz számára a Merkúr retrográd időszaka maga volt a rémálom. A terveik megdőltek, ráadásul a mindennapi és a munkahelyi szervezés is teljes káoszba fulladt. A szüzeknek kifejezetten kimerítő lehetett ez az időszak, hiszen mentálisan leterhelte őket a szituációk megoldásához vezető állandó újratevezés. Most azonban a logisztikai gubancok végre megoldódhatnak, megnyugszik az idegrendszerük, ráadásul még az életük feletti kontrollt is visszakapják.
- Kos
Tüzes és dinamikus jegyként a legrosszabb dolog, ami a Kos jegy szülötteivel történhetett az a kényszerű egyhelyben toporgás volt. Az utóbbi időben azonban pontosan ezt élték meg, a projektjeik elakadtak, az energiájuk pedig szinte a felére csökkent. A Merkúr irányváltásával azonban új erőre kaphatnak, visszaszerezhetik motivációjukat, és céltudatosságukat is. Az eddig egyhelyben állt ügyeik most fejlődésnek indulhatnak, és a Kos jegy születtei most végre ismét a tettek mezejére léphetnek.
- Bak
Bár a Bak jegy szülöttei már hozzászoktak a nehéz terhek cipeléséhez, az elmúlt időszakban az akadályok minden eddiginél elviselhetetlenebbé válhattak számukra.
Úgy érezhették mintha a világ összes felelőssége a vállukat nyomná, ráadásul a magánéletben is állandó akadályokba ütköztek.
Most azonban végre beérhet a munkájuk gyümölcse, ráadásul lelkileg is sokkal motiváltabbá, és rugalmasabbá válhatnak. Az elkövetkezendő időszakban megtanulhatják végre elengedni a görcsös bizonyítási vágyukat, így a Bakok végre élvezni fogják az életet.
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