Viszlát, retrográd Merkúr: 4 csillagjegy élete most 180 fokos fordulatot vesz

Ez a 4 csillagjegy végre megkönnyebbülhet

Bár a Merkúr retrográd hatását mindannyian érzékelhettük, egyes jegyekre sokkal erőteljesebben hathatott ez a nem mindennapi időszak. Náluk ugyanis olyan mély sebek is feltépődhettek, amelyek rányomták a bélyegüket a midnennapjaikra, és jelentős változásokat hoztak az életükbe. Különösen igaz ez a Rák, a Szűz, a Kos és a Bak jegy szülötteire, akik az elmúlt hetekben végeláthatatlan negatív hullámként élték meg a mindennapokat. A Merkúr egyenesbe fordulásával azonban számukra is véget ér a balszerencse-széria, és végre visszakapják a kontrollt a saját életük felett.

Így hat rájuk a Merkúr retrográd mozgásának vége:

Rák

Az elmúlt hetek kész érzelmi hullámvasúttal értek fel a Rák jegy szülöttei számára, hiszen Merkúr energiái a legmélyebb belső bizonytalanságaikat, rosszul berögzült családi mintáikat és az elfeledettnek hitt sérelmeket is mind a felszínre hozta.

Ebben az időszakban könnyen úgy érezhették, hogy a környezetük egyszerűen képtelen megérteni őket, törékennyé és sérülékennyé váltak.

Most azonban az érzelmi viharok úgy tűnik, végre lecsendesedhetnek, és a Rákok ismét képesek lehetnek megtalálni belső egyensúlyukat, és végre a múlt sebeinek nyalogatása helyett a jelenre fókuszálhatnak.

Szűz

A mindig rendszeres, logikusan gondolkodó Szűz számára a Merkúr retrográd időszaka maga volt a rémálom. A terveik megdőltek, ráadásul a mindennapi és a munkahelyi szervezés is teljes káoszba fulladt. A szüzeknek kifejezetten kimerítő lehetett ez az időszak, hiszen mentálisan leterhelte őket a szituációk megoldásához vezető állandó újratevezés. Most azonban a logisztikai gubancok végre megoldódhatnak, megnyugszik az idegrendszerük, ráadásul még az életük feletti kontrollt is visszakapják.

Kos

Tüzes és dinamikus jegyként a legrosszabb dolog, ami a Kos jegy szülötteivel történhetett az a kényszerű egyhelyben toporgás volt. Az utóbbi időben azonban pontosan ezt élték meg, a projektjeik elakadtak, az energiájuk pedig szinte a felére csökkent. A Merkúr irányváltásával azonban új erőre kaphatnak, visszaszerezhetik motivációjukat, és céltudatosságukat is. Az eddig egyhelyben állt ügyeik most fejlődésnek indulhatnak, és a Kos jegy születtei most végre ismét a tettek mezejére léphetnek.

Bak

Bár a Bak jegy szülöttei már hozzászoktak a nehéz terhek cipeléséhez, az elmúlt időszakban az akadályok minden eddiginél elviselhetetlenebbé válhattak számukra.

Úgy érezhették mintha a világ összes felelőssége a vállukat nyomná, ráadásul a magánéletben is állandó akadályokba ütköztek.

Most azonban végre beérhet a munkájuk gyümölcse, ráadásul lelkileg is sokkal motiváltabbá, és rugalmasabbá válhatnak. Az elkövetkezendő időszakban megtanulhatják végre elengedni a görcsös bizonyítási vágyukat, így a Bakok végre élvezni fogják az életet.