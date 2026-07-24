Miért billenti félre a kutyád a fejét, amikor hozzá beszélsz? A válasz tanulságos és nagyon megható

Professzionális kutyatréner ránotta le a leplet az ebek ezen szokásáról. Sok gazdi megfigyelte már, hogy a kutyája oldalra billenti a fejét, amikor hozzá beszél, eddig azonban rejtély volt, hogy pontosan miért is csinálják.

Ezért billenti félre a fejét a kutya, amikor hozzá beszélsz.

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A kutya fejbillentése: kutyatréner árulta el, miért csinálják

Sok millió embernek van kutyája, akiket a családjuk részének tartanak. Különböző fajták különböző szokásokkal, a gazdik pedig igyekszenek megérteni a négylábú összes jelzését, kiismerni a kutya viselkedését és a mögöttük húzódó okokat. Will Atherton kutyakiképzőhöz sokan fordulnak tanácsért, mivel a közösségi médiában rengeteg információt oszt meg a kutyákkal végzett munkája során szerzett tapasztalatairól. Egyik videójában éppen azt árulta el, hogy miért döntik oldalra a fejüket a kutyák, amikor a gazdájuk hozzájuk beszél.

„Az ok, amiért a kutyád félrebillenti a fejét, amikor hozzá beszélsz, sokkal érdekesebb, mint azt a legtöbb ember gondolná” – mondta a kutyatréner. Elismeri, hogy végtelenül aranyos gesztus, de nem csak ennyiről szól.

Ami abban a pillanatban történik, annak valódi tudományos magyarázata van – és ha ezt megérted, az jobb kutyatulajdonossá tesz téged.

„Amikor a kutyád meghallja a hangodat, egyszerre két dolgot is csinál. Megpróbálja pontosan beazonosítani a hang forrását, és egyúttal az arckifejezéseidet és az szájmozgásaidat is figyeli, hogy minél több információt gyűjtsön arról, mit is akarsz közölni vele” – tette hozzá.

„A fej megdöntésével a kutyák fizikailag módosítják a fülük helyzetét, hogy javítsák a hallásukat, emellett pedig a pofájukat is eltolják a látómezejükből, így tisztábban láthatják az arcodat. Na, és most jön a legfontosabb rész.

Azok a kutyák, akik szorosabb kötődést ápolnak a gazdájukkal, gyakrabban döntik meg a fejüket.

Ez nem véletlen furcsaság. Ez annak a jele, hogy a kutyád őszintén foglalkozik veled, megpróbál megérteni téged, és értelmes információforrásként tekint rád” – mondta még a kutyatréner. Vagyis az, hogy mennyiszer billenti oldalra a kutyád a fejét, amikor beszélsz hozzá, sokat elárul arról, hol tartotok a kapcsolódásban.