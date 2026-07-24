Na, ne! Ha ezt a hétköznapi munkát végzed, valószínű elkerül a demencia

Mi köze lehet egy taxisofőrnek az Alzheimer-kór kutatásához? Elsőre talán semmi, egy friss tudományos vizsgálat azonban egészen meglepő összefüggést talált: azoknál, akik nap mint nap a tájékozódási képességükre hagyatkoznak, jóval ritkábbnak tűnik az Alzheimer-kór okozta halálozás. A felfedezés új irányt adhat a demencia kutatásának.

Az Alzheimer-kór ritkább bizonyos szakmákban: a tiéd közéjük tartozik?

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Több mint 400 foglalkozást hasonlítottak össze

A kutatók közel 9 millió ember halálozási adatait elemezték, és több mint 400 különböző foglalkozást vetettek össze abból a szempontból, milyen gyakran szerepelt az Alzheimer-kór a halál okaként. Az eredmény meglepte a szakembereket: a taxisofőrök és a mentőautó-sofőrök körében messze alacsonyabb volt az Alzheimer-kórhoz köthető halálozás, mint a legtöbb más szakmában. Míg az összes foglalkozást tekintve átlagosan közel 4 százalék volt ez az arány, a taxisofőröknél alig haladta meg az 1 százalékot, a mentőautó-sofőröknél pedig még ennél is alacsonyabb volt.

A titok a folyamatos tájékozódásban rejlik?

A kutatók szerint a magyarázatot az jelentheti, hogy ezekben a szakmákban a sofőröknek folyamatosan új útvonalakat kell megtervezniük, gyors döntéseket kell hozniuk, és fejben kell tartaniuk a környezetüket. Ez intenzíven dolgoztatja az agy egyik kulcsfontosságú területét, a hippokampuszt, amely a memória és a térbeli tájékozódás központja – és amely a demencia, azon belül az Alzheimer-kór egyik legkorábban érintett agyi régiója.

A taxisofőrök már korábban is felkeltették a Alzheimer-kórt kutatók érdeklődését

Nem ez az első kutatás, amely a taxisofőrök különleges agyműködésére hívja fel a figyelmet.

A londoni taxisoknak híresen nehéz vizsgát kell teljesíteniük, amelynek során több ezer utcát és útvonalat kell fejből megtanulniuk. Korábbi agyi képalkotó vizsgálatok azt mutatták, hogy náluk a hippokampusz bizonyos részei fejlettebbek lehetnek, mint az átlagembereknél. Ez arra utal, hogy az agy egész életünk során képes alkalmazkodni és fejlődni, ha rendszeresen kihívások elé állítjuk.

Ez nem jelenti azt, hogy elég taxisnak állni

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem bizonyítják, hogy maga a taxisofőri munka megvéd az Alzheimer-kórtól. Az is elképzelhető, hogy eleve azok választják ezt a hivatást, akiknek jobb a térbeli memóriájuk.