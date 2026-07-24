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Ehhez a feladványhoz elég az alsós matek, mégis kifog az embereken – Te meg tudod fejteni?

feladat matematika teszt
Nagy Anna
2026.07.24.
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Tedd próbára tudásod ezzel a feladvánnyal. Sikerül megfejetened, milyen számokat szimbolizálnak a gyümölcsök? Ha igen, akkor nem fog ki rajtad az utolsó matekpélda!

A logikai képességeidet teszteli a következő feladvány, amelyben a gyümölcsök egy-egy számot szimbolizálnak. Az utolsó matekpélda eredményét ezek apaján kell kiszámolnod. 

Matekpélda gyümölcsökkel.
Sikerül megfejtened? Egyszerűnek tűnő matkepélda, ami nem foghat ki rajtad!
Forrás: ChatGPT/Jagranjosh

Matekpélda gyümölcsökkel – Meg tudod fejteni az utolsó feladatot?

A képes matematikai rejtvények az utóbbi évek egyik legnépszerűbb agytornái közé tartoznak. Első pillantásra egyszerűnek tűnnek, mégis megdolgoztatják az agyat, hiszen nem csupán számolni kell, hanem logikusan következtetni is. Ezek a feladatok kiválóan alkalmasak arra, hogy játékos formában fejlesszék a matematikai gondolkodást, a koncentrációt és a problémamegoldó képességet, ezért kicsik és nagyok számára is remek szórakozást nyújtanak.

Nincs szükség különleges tudásra, csak az alapvető matematikai műveletek ismeretére, valmint figyelemre és koncentrációra és természetesen türelemre. A matekpélda megfejtéséhez ugyanis figyelmesnek kell lenni, a kapkodás itt nem segít. Annak ellenére pedig, hogy nem kacifántos gondolkodásra van szükség a megoldásához, a gyümölcsök miatti játékossága könnyen megzavarhatja az embert.

Sikerült kitalálnod, mi az eredménye az utolsó példának? Ha nem, akkor segítünk.

Gyümölcsös matekpélda megfejtése

Az első sorban 3 kiwit adnak össze, amelynek az eredménye 9. Vagyis 1 db kiwi értéke 3.

A második sorban 1 kiwi és 2 narancs összege 5. Mivel 1 kiwi értéke 3, ezért a két narancs értéke a 2, 1 narancs így 1-et ér.

A harmadik sorban 1 narancs és 2 brokkoli összege 15, és mivel 1 narancs 1-et ér, a két brokkolira maradt 14, egyenként tehát a 7-es számot jelölik.

Az utolsó sor összege a kérdés, amelyben 1 kiwi, 1 narancs és 1 brokkoli összege a kérdés.

1 kiwi = 3

1 narancs = 1

1 brokkoli = 7

3+1+7 = 11

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