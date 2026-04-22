Kiderült, hogy fogják hívni Szandi unokáját – gyönyörű nevet kap Bodgán Blanka kislánya

Bogdán Blanka még márciusban jelentette be, hogy kisbabát vár, a hír pedig hatalmas boldogságot hozott a család életébe. Szandi lánya évekkel ezelőtt költözött az Egyesült Államokba, ahol a szerelmet is megtalálta. Brazil származású párjával, Ricardo Torreszel Los Angelesben élnek, és ott is házasodtak össze.
Szandi unokája gyönyörű nevet kap
Azóta az is kiderült, hogy Bodgán Blanka és férje kislányt várnak. A baba a Hazel nevet kapja, és ezt a babaváró ünnepségen árulták el, ahol Blanka szülei is jelen voltak. Az eseményt rózsaszín lufik tették ünnepivé, a dekoráció központi eleme pedig a "Baby Hazel" felirat volt. Szandi az Instagram-oldalán mutatott néhány képet is.
„Tegnap megtartottuk a babaváró bulit, amit Amerikában baby showernek hívnak. Sok kedves itt élő barátot, családot megismertünk. Csodálatos délután volt együtt, szeretetben!” – írta Szandi a bejegyzésében.
A Hazel név az angol mogyoró szóból ered, és egyszerre utal a növényre és a barna szemszínre is. A kelta mitológiában a mogyorófát a tudás fájaként tartották számon, és úgy hitték, aki eszik a terméséből, bölcsességre, sőt mágikus erőre tehet szert.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: