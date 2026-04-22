Kiderült, hogy fogják hívni Szandi unokáját – gyönyörű nevet kap Bodgán Blanka kislánya

Bogdán Blanka még márciusban jelentette be, hogy kisbabát vár, a hír pedig hatalmas boldogságot hozott a család életébe. Szandi lánya évekkel ezelőtt költözött az Egyesült Államokba, ahol a szerelmet is megtalálta. Brazil származású párjával, Ricardo Torreszel Los Angelesben élnek, és ott is házasodtak össze.

Szandi lánya, Bogdán Blanka Los Angelesben találta meg a szerelmet

Forrás: Instagram

Szandi unokája gyönyörű nevet kap

Azóta az is kiderült, hogy Bodgán Blanka és férje kislányt várnak. A baba a Hazel nevet kapja, és ezt a babaváró ünnepségen árulták el, ahol Blanka szülei is jelen voltak. Az eseményt rózsaszín lufik tették ünnepivé, a dekoráció központi eleme pedig a "Baby Hazel" felirat volt. Szandi az Instagram-oldalán mutatott néhány képet is.

„Tegnap megtartottuk a babaváró bulit, amit Amerikában baby showernek hívnak. Sok kedves itt élő barátot, családot megismertünk. Csodálatos délután volt együtt, szeretetben!” – írta Szandi a bejegyzésében.

A Hazel név az angol mogyoró szóból ered, és egyszerre utal a növényre és a barna szemszínre is. A kelta mitológiában a mogyorófát a tudás fájaként tartották számon, és úgy hitték, aki eszik a terméséből, bölcsességre, sőt mágikus erőre tehet szert.

