2026. ápr. 22., szerda

Kiderült, hogy fogják hívni Szandi unokáját – gyönyörű nevet kap Bodgán Blanka kislánya

2026.04.22.
Szandi családjában nagy az öröm: lánya, Bogdán Blanka első gyermekét várja, és már az is kiderült, milyen nevet kap majd a pici.

Bogdán Blanka még márciusban jelentette be, hogy kisbabát vár, a hír pedig hatalmas boldogságot hozott a család életébe. Szandi lánya évekkel ezelőtt költözött az Egyesült Államokba, ahol a szerelmet is megtalálta. Brazil származású párjával, Ricardo Torreszel Los Angelesben élnek, és ott is házasodtak össze.

Szandi lánya, Bogdán Blanka Los Angelesben találta meg a szerelmet
Szandi unokája gyönyörű nevet kap

Azóta az is kiderült, hogy Bodgán Blanka és férje kislányt várnak. A baba a Hazel nevet kapja, és ezt a babaváró ünnepségen árulták el, ahol Blanka szülei is jelen voltak. Az eseményt rózsaszín lufik tették ünnepivé, a dekoráció központi eleme pedig a "Baby Hazel" felirat volt. Szandi az Instagram-oldalán mutatott néhány képet is. 

 

„Tegnap megtartottuk a babaváró bulit, amit Amerikában baby showernek hívnak. Sok kedves itt élő barátot, családot megismertünk. Csodálatos délután volt együtt, szeretetben!” – írta Szandi a bejegyzésében.

A Hazel név az angol mogyoró szóból ered, és egyszerre utal a növényre és a barna szemszínre is. A kelta mitológiában a mogyorófát a tudás fájaként tartották számon, és úgy hitték, aki eszik a terméséből, bölcsességre, sőt mágikus erőre tehet szert. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
