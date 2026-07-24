Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 24., péntek Kincső, Kinga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Buckingham-palota

Kiderült, mi történt valójában Harry és Károly titkos találkozóján: Kamilla nem véletlenül volt jelen

Buckingham-palota károly király meghan markle kamilla Harry herceg
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Új részletek láttak napvilágot III. Károly király és Harry herceg valamint családja régóta várt találkozójáról. Egy királyi szakértő szerint Kamilla királyné nem csupán gondoskodó feleségként vett részt a megbeszélésen. Úgy érezték, kell egy tanú, aki viszonylag hideg fejjel értékeli az ott történteket és érzelmileg nem elfogult.

Ahogy megírtuk, évek után ismét együtt lehetett Károly király Harry herceggel, Meghan Markle-lel és két unokájával, Archie-val és Lilibettel. A családi találkozót július 9-én, pénteken tartották a gloucestershire-i Highgrove House-ban. Az összejövetelen Kamilla királyné is részt vett, annak ellenére, hogy Harry köztudottan utálja apja feleségét. Most az is kiderült, miért ragaszkodott mindenki a jelenlétéhez. 

Kamilla királyné a találkozón érzelmileg is támogatta Károly királyt.
Kamilla királyné a találkozón érzelmileg is támogatta Károly királyt.
Forrás: Getty Images

Kamilla királyné jelenléte több szempontból fontos volt

A RadarOnline értesülései szerint III. Károly király nem maradt egyedül Harry herceggel és Meghan Markle-lel a régóta várt családi találkozón. A megbeszélésen Kamilla királyné is jelen volt, ami Robert Jobson királyi író szerint egyáltalán nem lényegtelen körülmény és nem is a véletlen műve. Jobson a The Royalist podcast július 21-i adásában úgy fogalmazott, Kamilla egyszerre támogatta férjét és látta el királyi kötelességét. Hozzátette, Kamilla nem szégyellős, azokat a helyzeteket is kezelni tudja, amelyeket az érzelmileg érintett Károly nem, ráadásul átlát a színésznő Meghanön is. 

A szakértő szerint Kamilla, akit Harry a könyvében gonosz mostohának nevezett, jelenléte azért is fontos volt, mert szerinte segített megakadályozni, hogy az uralkodó érzelmi alapon döntsön kisebbik fia és családja sorsáról. „Ő egy fal Károly és Harry között. Biztosítja, hogy a sussexiek ne térhessenek vissza a királyi családba” − mondta. 

Feszültség előzte meg a találkozót

A találkozót megelőző hetekben konfliktus volt Harry herceg és a Buckingham-palota között. Harry azt nyilatkozta, hogy visszavonták a Buckingham-palotába szóló meghívását. A palota ugyanakkor azt közölte, hogy Sussex hercege mondott nemet nekik, majd később megváltoztatta döntését, ám addigra már nem maradt elegendő idő a szükséges szervezési feladatokra. Eleinte úgy volt, hogy csak Harry utazik, de végül Meghan Markle és a két gyerekük is megérkezett

A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy a találkozó családi esemény volt, amelyről sem fényképet, sem további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Katalin hercegné a kemoterápia mellékhatásairól vallott: „Olvasni sem tudtam”

Kendőzetlenül mesélt arról, milyen szellemi, testi és lelki megpróbáltatásokkal járt számára a rákkezelés.

Luxusszállodában találták holtan a 29 éves herceget, partidrogok keveréke végzett vele

Alkoholt, GHB-t és több más szert fogyasztott, mielőtt leállt a szíve.

Katalin és Vilmos soha nem látott videót osztott meg a ma 13 éves György hercegről

Ma ünnepli 13. születésnapját Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyermeke György herceg 13. születésnapjáról a rajongók sem feledkeztek meg, rengeteg jó szót, kedvességet és köszöntést kapott a tinédzser trónörökös. A hercegi pár hálából friss videó tett közé az Instagramon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu