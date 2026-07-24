Kiderült, mi történt valójában Harry és Károly titkos találkozóján: Kamilla nem véletlenül volt jelen

Ahogy megírtuk, évek után ismét együtt lehetett Károly király Harry herceggel, Meghan Markle-lel és két unokájával, Archie-val és Lilibettel. A családi találkozót július 9-én, pénteken tartották a gloucestershire-i Highgrove House-ban. Az összejövetelen Kamilla királyné is részt vett, annak ellenére, hogy Harry köztudottan utálja apja feleségét. Most az is kiderült, miért ragaszkodott mindenki a jelenlétéhez.

Kamilla királyné a találkozón érzelmileg is támogatta Károly királyt.

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Kamilla királyné jelenléte több szempontból fontos volt

A RadarOnline értesülései szerint III. Károly király nem maradt egyedül Harry herceggel és Meghan Markle-lel a régóta várt családi találkozón. A megbeszélésen Kamilla királyné is jelen volt, ami Robert Jobson királyi író szerint egyáltalán nem lényegtelen körülmény és nem is a véletlen műve. Jobson a The Royalist podcast július 21-i adásában úgy fogalmazott, Kamilla egyszerre támogatta férjét és látta el királyi kötelességét. Hozzátette, Kamilla nem szégyellős, azokat a helyzeteket is kezelni tudja, amelyeket az érzelmileg érintett Károly nem, ráadásul átlát a színésznő Meghanön is.

A szakértő szerint Kamilla, akit Harry a könyvében gonosz mostohának nevezett, jelenléte azért is fontos volt, mert szerinte segített megakadályozni, hogy az uralkodó érzelmi alapon döntsön kisebbik fia és családja sorsáról. „Ő egy fal Károly és Harry között. Biztosítja, hogy a sussexiek ne térhessenek vissza a királyi családba” − mondta.

Feszültség előzte meg a találkozót

A találkozót megelőző hetekben konfliktus volt Harry herceg és a Buckingham-palota között. Harry azt nyilatkozta, hogy visszavonták a Buckingham-palotába szóló meghívását. A palota ugyanakkor azt közölte, hogy Sussex hercege mondott nemet nekik, majd később megváltoztatta döntését, ám addigra már nem maradt elegendő idő a szükséges szervezési feladatokra. Eleinte úgy volt, hogy csak Harry utazik, de végül Meghan Markle és a két gyerekük is megérkezett.

A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy a találkozó családi esemény volt, amelyről sem fényképet, sem további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

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