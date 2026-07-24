Nyári munka? Az első fizetéshez bankszámla is kell – erre érdemes figyelniük a diákoknak

A nyári diákmunkával sok fiatal számára érkezik el az első olyan időszak, amikor már nem zsebpénzt kapnak, hanem munkájukért rendszeres jövedelem érkezik. Ehhez elengedhetetlen egy olyan bankszámla, amely egyszerű, költségmentes, vagyis a diákok igényeihez igazodik.
Az MBH Bank Diák Számlacsomagját kifejezetten a tanulók számára alakította ki, így ideális megoldást jelenthet azoknak, akik nyáron munkába állnak, és szeretnék bankszámlán kezelni a keresetüket.
„A nyári munka sok fiatal számára az első valódi lépés a pénzügyi önállóság felé. Ilyenkor nemcsak az első fizetés megérkezése fontos mérföldkő, hanem az is, hogy a diákok megtapasztalják a tudatos pénzkezelés alapjait. Az MBH Bankban olyan számlamegoldásokat alakítottunk ki számukra, amelyek egyszerűen használhatók, átláthatók és hosszú távon is kedvező feltételeket biztosítanak. Célunk, hogy ügyfeleink már fiatal korban magabiztosan és biztonságosan intézhessék pénzügyeiket, akár teljes egészében mobilról” – mondta Várady Eszter, az MBH Bank daily banking vezetője.
Díjmentes alapok a mindennapokra
Az MBH Diák Számlacsomag elektronikus kivonattal díjmentes számlavezetést kínál, és a számlához kapcsolódó bankkártya kibocsátási díja és éves díja is 0 forint. A diákok korlátlanul használhatják bankkártyájukat vásárlásra – akár digitális fizetési megoldásokkal is –, díjmentes a rendszeres átutalás és a csoportos beszedés, emellett 16 éves kortól, a szükséges nyilatkozat megtételét követően havonta két alkalommal összesen legfeljebb 300 ezer forintig díjmentesen vehetnek fel készpénzt.
„A bankszámla kiválasztása hosszabb távra szóló döntés, ezért érdemes nemcsak az aktuális akciókat vagy egyszeri jóváírásokat figyelembe venni. Az MBH Bank diák ügyfelei számára a kedvezményes feltételeket nem csupán egy bevezető időszakban, hanem folyamatosan biztosítja, így a fiatalok a tanulmányaik teljes időtartama alatt költséghatékonyan intézhetik pénzügyeiket” – hangsúlyozta Várady Eszter.
Mobilbankolás már az első fizetéstől
A számlához díjmentesen elérhető az MBH Bank internetbankja és mobilapplikációja, így a fiatalok mobilon követhetik nyomon bevételeiket és kiadásaikat, valamint azonnali értesítést kaphatnak a számlamozgásokról.
Nem mindegy, hová érkezik a diákhitel
A nyári munkavégzés mellett sok diák számára aktuális kérdés a felsőoktatási tanulmányok finanszírozása is. Ezzel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy a Diákhitel Központ által nyújtott szabad felhasználású Diákhitel1 esetében az igényelt összeg kizárólag a Központtal szerződésben álló pénzintézeteknél vezetett, kifejezetten erre a célra kialakított Diákhitel Számlára folyósítható.
Az MBH Bank a Diákhitel Központ szerződött partnereként MBH Diákhitel Számlát is kínál, amely alkalmas a diákhitel folyósítására, és a mindennapi bankoláshoz szükséges szolgáltatásokat – így a netbankot, a mobilalkalmazást és a bankkártyás fizetést – szintén díjmentesen biztosítja. Emiatt a megfelelő bankszámla kiválasztása nemcsak az első munkabér fogadásakor, hanem a felsőoktatási évek finanszírozásakor is kulcsszerepet játszik.
Az MBH Diák Számlacsomag 18 éves kor felett önállóan, érvényes diákigazolvánnyal vagy tanulói jogviszony igazolással nyitható meg. A 14–18 év közötti diákok esetében a számlanyitáshoz törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
3 dolog, amire jó egy diákszámla nyáron
1. Az első fizetés kezelése, felesleges költségek nélkül
A nyári munka sok diáknak az első rendszeres jövedelmet jelenti. Egy díjmentes számlavezetést kínáló diákszámla lehetővé teszi, hogy a fiatalok banki költségek nélkül fogadják a munkabérüket, és átláthatóan kövessék, mire mennyit költenek – ez különösen fontos az első önálló pénzügyi döntések idején.
2. Gyors, készpénzmentes fizetés a mindennapokban
Nyáron gyakoriak az utazások, fesztiválok, közös programok, amikor a gyors és érintésmentes fizetés előnyt jelent. A diákszámlához kapcsolódó digitális megoldásokkal a fiatalok akár okostelefonnal vagy okosórával is fizethetnek, így nincs szükség készpénzre vagy bankkártyára – elég egy okoseszköz.
3. Egyszerű elszámolás barátok között
Közös nyaralás, albérlet, programok – nyáron különösen gyakoriak a megosztott kiadások. Az azonnali fizetési megoldások, például a fizetési kérelem használata segítségével néhány kattintással rendezhetők ezek a költségek. Ez gyors, kényelmes és átlátható megoldást jelent a fiatalok számára.
A tájékoztatás kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A termékek és szolgáltatások részletes leírását és teljes körű feltételei az MBH Bank weboldalán, https://www.mbhbank.hu/lakossagi/szamlavezetes/mbh-diak-szamlacsomag, illetve a bankfiókokban érhetők el.
EBKM: 0,01%
Hatályos Akciós hirdetmény: H-499-2026-20260715010000.pdf
Az MBH Banknál vezetett bankszámlák az Országos Betétbiztosítási Alap betétbiztosítási védelme alatt állnak. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.
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