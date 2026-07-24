Nyári munka? Az első fizetéshez bankszámla is kell – erre érdemes figyelniük a diákoknak

A nyári diákmunkával sok fiatal számára érkezik el az első olyan időszak, amikor már nem zsebpénzt kapnak, hanem munkájukért rendszeres jövedelem érkezik. Ehhez elengedhetetlen egy olyan bankszámla, amely egyszerű, költségmentes, vagyis a diákok igényeihez igazodik.

Az MBH Bank Diák Számlacsomagját kifejezetten a tanulók számára alakította ki, így ideális megoldást jelenthet azoknak, akik nyáron munkába állnak, és szeretnék bankszámlán kezelni a keresetüket.

„A nyári munka sok fiatal számára az első valódi lépés a pénzügyi önállóság felé. Ilyenkor nemcsak az első fizetés megérkezése fontos mérföldkő, hanem az is, hogy a diákok megtapasztalják a tudatos pénzkezelés alapjait. Az MBH Bankban olyan számlamegoldásokat alakítottunk ki számukra, amelyek egyszerűen használhatók, átláthatók és hosszú távon is kedvező feltételeket biztosítanak. Célunk, hogy ügyfeleink már fiatal korban magabiztosan és biztonságosan intézhessék pénzügyeiket, akár teljes egészében mobilról” – mondta Várady Eszter, az MBH Bank daily banking vezetője.

Díjmentes alapok a mindennapokra

Az MBH Diák Számlacsomag elektronikus kivonattal díjmentes számlavezetést kínál, és a számlához kapcsolódó bankkártya kibocsátási díja és éves díja is 0 forint. A diákok korlátlanul használhatják bankkártyájukat vásárlásra – akár digitális fizetési megoldásokkal is –, díjmentes a rendszeres átutalás és a csoportos beszedés, emellett 16 éves kortól, a szükséges nyilatkozat megtételét követően havonta két alkalommal összesen legfeljebb 300 ezer forintig díjmentesen vehetnek fel készpénzt.

Forrás: MBH Bank

„A bankszámla kiválasztása hosszabb távra szóló döntés, ezért érdemes nemcsak az aktuális akciókat vagy egyszeri jóváírásokat figyelembe venni. Az MBH Bank diák ügyfelei számára a kedvezményes feltételeket nem csupán egy bevezető időszakban, hanem folyamatosan biztosítja, így a fiatalok a tanulmányaik teljes időtartama alatt költséghatékonyan intézhetik pénzügyeiket” – hangsúlyozta Várady Eszter.

Mobilbankolás már az első fizetéstől

A számlához díjmentesen elérhető az MBH Bank internetbankja és mobilapplikációja, így a fiatalok mobilon követhetik nyomon bevételeiket és kiadásaikat, valamint azonnali értesítést kaphatnak a számlamozgásokról.