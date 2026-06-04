„Tele a lelkem hálával és szeretettel” – kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

Rúzsa Magdi szívhez szóló posztban fejezte ki háláját a közösségi oldalán, miután egyik gyermeke kórházba került. Az énekesnő nem árulta el, pontosan mi történt a kisfiával, de bejegyzéséből kiderült, hogy a Szent László Kórházban ápolják.

Rúzsa Magdi posztban mondott köszönetet a kórház dolgozóinak.

Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Rúzsa Magdi kisfia kórházba került

„Megint tele a lelkem hálával és szeretettel. A magyar egészségügyi dolgozók mind világbajnokok! Én mindig ezt látom. Elképesztően profik és csupa lélek emberek minden körülmények között!” – írta Rúzsa Magdi. Az édesanya külön köszönetet mondott a kórház teljes csapatának, amiért kisfia jó kezekben van. „Köszönöm a Szent László Kórház csapatának, hogy a kisfiam jó kezek és hatalmas szívek között lehet” – fogalmazott. Az énekesnő név szerint is megemlítette dr. Csillag Bélát és dr. Balázs Károlyt, akiknek szintén háláját fejezte ki.

Különösen meghatóvá tette a történetet, hogy Rúzsa Magdi korábban maga is járt a kórházban bohócdoktorként. Mint írta, legutóbb egy beteg kislányt látogatott meg, aki azóta szerencsére tünetmentessé vált. A mostani helyzetben azonban fordult a szerep: ezúttal a bohócdoktorok kopogtattak be hozzájuk a kórterembe. „Ma hozzánk kopogtak be a bohócdoktorok. Bevallom, meghatódtam” – vallotta be az énekesnő.

Fotó: Facebook

Rúzsa Magdi bejegyzése végén ismét köszönetet mondott mindazoknak, akik a gyógyításért dolgoznak, és biztosította őket arról, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatására. A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést jókívánságokkal, és sokan mielőbbi gyógyulást kívántak a kisfiúnak.

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