Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 4., csütörtök Bulcsú

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyógyulás

„Tele a lelkem hálával és szeretettel” – kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

gyógyulás Rúzsa Magdi Rúzsa Magdi babái
Rideg Léna
2026.06.04.
Az énekesnő megható bejegyzésben mondott köszönetet a Szent László Kórház dolgozóinak. Rúzsa Magdi elárulta, hogy egyik kisfia kórházi kezelésre szorult, és a nehéz helyzetben ismét megtapasztalta az orvosok, ápolók és bohócdoktorok odaadó munkáját.
 
              Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!      

Rúzsa Magdi szívhez szóló posztban fejezte ki háláját a közösségi oldalán, miután egyik gyermeke kórházba került. Az énekesnő nem árulta el, pontosan mi történt a kisfiával, de bejegyzéséből kiderült, hogy a Szent László Kórházban ápolják.

Rúzsa Magdi posztban mondott köszönetet a kórház dolgozóinak.
Rúzsa Magdi posztban mondott köszönetet a kórház dolgozóinak.
Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Rúzsa Magdi kisfia kórházba került

„Megint tele a lelkem hálával és szeretettel. A magyar egészségügyi dolgozók mind világbajnokok! Én mindig ezt látom. Elképesztően profik és csupa lélek emberek minden körülmények között!” – írta Rúzsa Magdi. Az édesanya külön köszönetet mondott a kórház teljes csapatának, amiért kisfia jó kezekben van. „Köszönöm a Szent László Kórház csapatának, hogy a kisfiam jó kezek és hatalmas szívek között lehet” – fogalmazott. Az énekesnő név szerint is megemlítette dr. Csillag Bélát és dr. Balázs Károlyt, akiknek szintén háláját fejezte ki.

Különösen meghatóvá tette a történetet, hogy Rúzsa Magdi korábban maga is járt a kórházban bohócdoktorként. Mint írta, legutóbb egy beteg kislányt látogatott meg, aki azóta szerencsére tünetmentessé vált. A mostani helyzetben azonban fordult a szerep: ezúttal a bohócdoktorok kopogtattak be hozzájuk a kórterembe. „Ma hozzánk kopogtak be a bohócdoktorok. Bevallom, meghatódtam” – vallotta be az énekesnő.

Lehet, hogy egy kép erről: kórház
Fotó: Facebook

Rúzsa Magdi bejegyzése végén ismét köszönetet mondott mindazoknak, akik a gyógyításért dolgoznak, és biztosította őket arról, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatására. A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést jókívánságokkal, és sokan mielőbbi gyógyulást kívántak a kisfiúnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Marilyn Monroe egész életét megpecsételhette a titkolt betegsége: kiderült, mitől szenvedett éveken át

Egy új dokumentumfilm szerint Marilyn Monroe életének számos tragédiája egy súlyos, akkoriban alig ismert betegséggel függhetett össze.

David Hasselhoffért aggódnak a barátai: „A teste szétesőben van”

David Hasselhoff miatt egyre többen aggódnak. A Baywatch és a Knight Rider egykori sztárját nemrég kerekesszékben látták, testtartása görnyedt volt, bokáját be volt kötözve. A 73 éves színész az elmúlt időszakban csípő- és térdprotézisműtéten is átesett, és a felépülése nagyon lassan halad.

Ő Pásztor Anna ritkán látott fia: a 12 éves Benji több nyelven beszél és saját dalokat ír – Fotó

Pásztor Anna és 12 éves fia, Benji mindenkit elkápráztattak az Azt beszélik című műsor gyereknapi különkiadásban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu