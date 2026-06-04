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Vasárnapi reset: így indulhat nyugodtabban a heted

Canva -
énidő PR cikk tervezés életmód
PR cikk
2026.06.04.
Az utóbbi években egyre többen beszélnek a „vasárnapi reset” szokásról. Ennek az a lényege, hogy mielőtt elkezdődik az új hét, tudatosan tervezünk egy kis időt a környezetünk rendbetételére, és átgondoljuk a következő napok teendőit. Ha vasárnap este kicsit rendszerezzük a lakást, bevásárolunk a heti menühöz, vagy csak előkészítjük a ruháinkat hétfőre, máris sokkal kevésbé tűnik ijesztőnek a hétindítás.

Egy kis énidő is belefér

A vasárnapi reset fontos része, hogy magunkra is szánunk időt. Sokan ilyenkor csinálnak egy hosszabb bőrápolási rutint, tesznek fel egy hajpakolást vagy egyszerűen csak pihennek egy kicsit egy könyvvel a kanapén. Vannak, akik ilyenkor intézik el azokat az apró szépségápolási teendőket is, amelyekre a hét közben már nem jut idő. Ilyenkor előkerülnek az epilátorok vagy éppen a szemöldökcsipeszek, hogy megszépülve vághassanak bele az új hétbe.

Rend a lakásban, rend a fejben

Nem arra kell gondolni, hogy minden vasárnap nagytakarítást kell csinálni, de egy gyors rendrakás csodákra képes. Ha a konyhapult tiszta, a mosogatás után el van pakolva, és a nappali sincs tele szétdobált dolgokkal, máris nyugodtabban indul a hét. Sokan ilyenkor mosnak egy adagot, kiviszik a szemetet vagy előkészítik a táskájukat másnapra. Ezek apróságnak tűnnek, mégis rengeteg stressztől kímélhetnek meg minket hétfő reggel.

Egy gyors rendrakás csodákra képes
Forrás: Canva

Tervezés, de nem túlzásba víve

A vasárnapi reset része lehet egy rövid heti tervezés is, de arra érdemes figyelni, hogy ne zsúfoljuk túl a napot. Ne hagyjuk mindent az utolsó pillanatra, azzal a gondolattal, hogy „majd vasárnap mindent megcsinálok", ha túl sok feladatot halmozunk fel erre az egy napra, az csak stresszesebbé teszi a hét indulását. Elég, csak átnézni és családon belül összehangolni a naptárakat, átgondolni, melyik nap lesz sűrűbb, mikor fér bele a bevásárlás vagy a sport, illetve mikor jut idő egy kis pihenésre.

Így lesz valóban könnyebb a hétfő

A vasárnapi reset akkor működik igazán jól, ha nem feladatként tekintünk rá, hanem inkább a hétvége nyugodt lezárásaként. Ennek részeként segíthet például egy rövid séta, egy bögre tea vagy egy félóra telefonmentes pihenés is. Így hétfőn nem kimerülten, hanem rendezettebb fejjel indulhat a hét.

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