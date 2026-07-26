Heti szerelmi horoszkóp július 27-augusztus 2.: a Mérleg csúnya vitákba, a Halak féltékenységbe keveredhet

A hét elején több bolygószembenállás fokozhatja az indulatokat, ezért könnyebben alakulhatnak ki félreértések és viták. A hét második felében azonban sokak számára enyhül a feszültség, és ismét a szerelem, az összetartozás és a közös élmények kerülnek előtérbe. A heti szerelmi horoszkópból kiderül, melyik csillagjegynek érdemes most jobban odafigyelnie a párjára, és kik számíthatnak új ismeretségre vagy különösen romantikus pillanatokra.

Heti szerelmi horoszkóp július 27-augusztus 2.

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Heti szerelmi horoszkóp július 27-augusztus 2.

A csillagok ezen a héten sem hagyják érintetlenül az érzelmi életed. Nézd meg, mit tartogat számodra a heti szerelmi horoszkóp július 27-augusztus 2. között.

KOS

A párod próbál csillapítani, de tea hét elején iszonyatos felhúzod magadat, mivel tüzes jegyekben járó bolygók feltüzelnek. Majd a hét közepétől te fogod békíteni a többieket. A párod eszméletlen büszke lesz rád. Halld meg, ha megdicsér!

BIKA

Tuti, hogy kikészítenek a munkahelyi csaták. Ezt ki kellene pihenned. A párod is azt szajkózza, hogy kapcsolj ki. Félt, mert látja rajtad az őrületes feszültséget. Hallgass rá! A hét második fle kiegyensúlyozottabbnak tűnik.

IKREK

Felfokozott reakciókat szimbolizálnak az égi folyamatok. Mindenki indulatosan fog beszélni, gesztikulálni. Ha te megsértődsz, akkor bezárulsz, és nem érdekel a másik fél érvelése és bocsánatkérése. A másik fél lehet a szerelmed, aki biztosan nem akart megbántani.

RÁK

Nagyszerűen szót értetek ezekben a napokban. Most közösek a vágyak és a célkitűzések is. Egyedül a hét eleje tűnik kicsit feszültebbnek, de nem is a párkapcsolat, inkább a "haza vitt" problémák miatt. Bármelyikőtök is a feszült, szerencsére a másik bírja türelemmel.

OROSZLÁN

A hétfői és szerdai bolygószembenállások ingerültséget hozó hatásával kell megküzdened. Vedd észre, hogy nem a pároddal van a baj! A kapcsolatotok sem futott zátonyra. Csupán felfokozott idegállapotban vagytok mindketten. Ez indulat vagy szenvedély. Előbbi összetűzésbe, utóbbi szerelmes ölelésbe torkollik.

SZŰZ

Van most pár kihívás, amivel meg kell küzdened. A párod nem mindenben lesz partner kellemetlen bolygószembenállások szerint. Ennek ellenére nem szabad önsajnálatba süllyedned. Ha szükséged van tanácsra, vagy segítségre, akkor szólj neki! Addig szólj, amíg nem emeled fel a hangodat, illetve nem hallatszik a sürgetés!

MÉRLEG

Hétfőtől ismét beerősödik az, ami előző héten volt: ronda viták pattanhatnak ki fezsült bolygószembenállásoknak köszönhetően. Szerencsére ez nem érint titeket. De megdöbbenthet. Ha szingli vagy, akkor észre kellene venned valakit, aki nagyon kerülget.

SKORPIÓ

A felgyülemlett feszültséget levezetheted vásárlással, de ez nem valami pénztárcakímélő mód. A párod szívesen veled tart hétvégén, mert neki is szüksége van önjutalmazásra. Ezzel együtt folytatódnak azok a csetepaték, amelyeken már szeretnél túl lenni. Ez nem érinti a kapcsolatotokat. Mégis megviselhet mindkettőtöket.

NYILAS

A párod megértő lesz veled, ha panaszkodsz a sok igazságtalanságra, amit tapasztalsz. Azonban nem tud meggyőzni, hogy felesleges belefolynod vesztésre ítélt szócsatákba. Mindez rendben van, de azért ne vigyél haza minden feszültséget, ne csak erről essen folyton szó.

BAK

Minden adott ahhoz, hogy nagyon jól szórakozzatok. A közös élmények, a közös nevetések még közelebb hoznak titeket egymáshoz. Ha szingli vagy, egy nagyon izgalmas emberrel ismerkedhetsz meg, némiképp rendhagyó helyen. Ebből a találkozásból még bármi kialakulhat.

VÍZÖNTŐ

Eddig csak a Jupiter-Plútó szembenállás tépázta az idegeiteket és a kapcsolatotokat. Most jön a Nap-Plútó szembenállás és szerdán a telihold. Nem szabad félvállról venned ennek a borzalmas erejét. Jó hír: ha ezt kibírjátok, akkor később bármit! Zárjatok, kapaszkodjatok egymásba, és erősítsétek meg az összetartozást!

HALAK

Nem tévedsz, ha azt érzed, hogy te kivétel vagy. Ezeket a napokat zaklatott bolygószembenállások teszik zaklatottá. A párodnak és a környezetednek is az a szerencséje, hogy te képes vagy harmóniát vinni magaddal. Ez úgy leng körbe téged, mint egy finom parfüm. Mindenki érzi az „illatodat”, ami vonzóvá tesz téged, a kedvesedet pedig féltékennyé…