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mark laita

Belterjesség, elmebaj, függőség − Becsapta a világot a vérfertőző Whittaker család

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Halottnak hitték a családfőt, aztán megszólalt a verandán. A Whittaker család minden eszközt bevetett, hogy pénzhez jusson.
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A Whittaker család életét évek óta dokumentáló Mark Laitát megtévesztették. A filmestől a család egyik tagjának állítólagos halálára hivatkozva pénzt kértek. Később kiderült, hogy a halottnak hitt Larry Whittaker valójában életben van.

A Whittaker családot 2020 óta követte nyomon Mark Laita.
A Whittaker családot 2020 óta követte nyomon Mark Laita.
Forrás: Youtube

A Whittaker család azt hazudta, a pártiárka meghalt

A család életét és mindennapjait bemutató videók az Soft White Underbelly YouTube-csatornán jelentek meg, ahol a farmon élő Whittakereket Amerika legbelterjesebb családjaként emlegetik. Azonban Laita és a Whittakerek kapcsolata az elmúlt időszakban feszültté vált, miután kiderült, hogy a család 67 éves patriárkája, Larry Whittaker halálhíre hazugság volt.

A Soft White Underbelly YouTube-csatornát működtető újságíró és dokumentumfilmes, Mark Laita 2020 óta követi nyomon a Whittaker család életét, amely egy Odd nevű apró településen él, mintegy 75 mérföldre Charlestontól. A családfa szerint a történet akkor kezdődött, amikor az ikertestvérek, Henry és John gyermekei egymással házasodtak össze, majd saját gyermekeik születtek. Ezek a leszármazottak alkották később a Whittaker-klánt, amely összesen 15 utódot számlált.

Adományt gyűjtöttek a kamu tragédia miatt

2024-ben a dokumentumfilmes bejelentette, hogy a család egyik tagja, Larry Whittaker 67 éves korában szívroham következtében elhunyt. A halálhírt követően adománygyűjtés indult, Laita elmondása szerint 1000 dollárt adott a családnak a temetés megszervezésére. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy Larry valójában nem halt meg.  Ez csupán egy átverés volt, később ugyanis a Larry Whittaker halála című videón Larry látható, amint a saját halálhíréről beszél. Amikor megkérdezték, hogy ő áll-e a hírek mögött, azt válaszolta: „Nem, csak tegnap este hallottam róla egy videóban.” A videóban Larry lánya, BJ is szerepel, aki elismerte, hogy hazudott. „Nem vagyok büszke arra, amit tettem” – mondta, majd hozzátette: „Drogfüggő vagyok, de segítséget kérek.”

Nem először hazudtak 

Laita szerint nem ez volt az egyetlen eset, amikor félrevezették. Állítása szerint 700 dollárt adott Larrynek azért, hogy segítsen lányának, BJ-nek Észak-Karolinába költözni és új életet kezdeni. Később azonban kiderült, hogy az összeget nem erre a célra használták fel − írja a VT.  A riporter arról is beszélt, hogy a rengeteg hazugság miatt nem forgat többet a Whittakerekről. 

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