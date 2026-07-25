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Nem tudod, oldalt vagy középen válaszd el a hajad? Most eldőlt, melyik ciki és melyik menő

WireImage - Jamie McCarthy
2026 trend választék frizuradivat hajtrend 2026
Life.hu
2026.07.25.
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Felejtsd el a milliméterre pontos középválasztékokat és a hajlakkba merevedett tincseket. Idén a kócos textúra és a szabálytalan választék diktálja a tempót azoknak, akiknek fontosabb az élmény, mint a tükörkép. Mutatjuk, hogy viselik a messy part trendet az olyan divatikonok, mint Kylie Jenner!

Míg a generációk közötti vita a középső és az oldalsó választék miatt még mindig tart, a trendek egyszerűen túlléptek a kérdésen. Megérkezett a „messy part”, a frizura, ami nem kér tőled precizitást, sem órákig tartó reggeli készülődést. Íme az év leglazább trendje, amelyet még Kylie Jenner is imád! 

messy part frizuradivat kylie jenner
Kylie Jenner is csatlakozott a messy part frizuratrendhez.
Forrás:  Getty Image
  • Az elmúlt évek szigorúbb minimalizmusa után mindannyian egy kis sikkes lazaságra vágytunk, és a messy part frizuratrend pontosan ezt biztosítja.  
  • A hagyományos oldal vagy középválaszték helyett, a cikk-cakk vagy kócos stílus a menő. 
  • Többek között Kylie Jenner és Charli xcx is követi ezt a trendet! 

Itt a messy part frizura térnyerése, azaz a kócos haj divatja 

Ha lemaradtál volna: a „clean girl” sminknek leáldozott, és vitte magával a tökéletesen fésült, slick back frizurát is. A kíméletlen karizomedzésnek beillő, tükör előtt töltött szoros kontyrutinok során rájöttünk, hogy ez a stílus valójában túl sok energiát emészt fel. Mindenesetre a divathetek kifutói már tavasszal hivatalossá tették a fordulatot: mostantól az ébredés utáni kócos textúra és a rakoncátlan fürtök a kötelező irányvonal.Tedd mindezt teljessé egy szabálytalan választékkal, és meg is kaptad a szezon legforróbb stílusát. 

@kyliejenner

♬ original sound - itgirlproblems

Itt már nem beszélhetünk sem középső, sem oldalsó elválasztásról. Felejtsd el a fésűket és az éles kontúrokat. A kusza választék azoknak szól, akiknek az élete túl izgalmas ahhoz, hogy a fürdőszobatükör előtt töltsék a fél napjukat. Ez a trend a laza sikk életérzést emeli új szintre. Míg a millenniumi és a Z generáció tagjai késhegyre menő vitát folytattak arról, hogy a középső vagy az oldalsó választék a cikibb, a szabálytalan elválasztás egyszerűen beelőzte mindkét tábort. Itt nincs szükség oldalválasztásra, csak hagyni kell, hogy a hajad oda omoljon, ahová éppen kedve tartja, forgókkal és babahajakkal együtt. 

Ahelyett, hogy egyetlen tiszta, folytonos vonalat húznál, a kusza választék fokozatosan megtörik, ahogy hátrafelé halad. Gondolj a 2000-es évek elejének cikk-cakkos stílusára, de sokkal lazább kivitelben. Kezdheted középen, majd egy szakaszt átcsaphatsz az egyik oldalra, vagy indulhatsz oldalról, hogy aztán befelé kanyarodj, esetleg hagyhatod, hogy a kisebb tincsek keresztezzék egymást a klasszikus Serena van der Woodsen stílusban.  

A szabálytalan választék ideális a tavaszi és nyári szezonra, amikor a hőség, a pára és a szellő amúgy is reménytelen küzdelemmé teszi a precíz beszárítást. Ráadásul ez a kócos textúra olyan természetes volument ad, ami elvégzi helyetted a munka nagy részét. A közösségi médiában is imádják a váltást. 

A lényeg egyértelmű: a szépségápolásban minden fellazul, az eredmény pedig könnyedén sikkes. 

Ha mégis szeretnél némi tudatosságot a káoszba, íme néhány trükk. Először is tedd le a fésűt, és csak az ujjaiddal fésüld át a hajad. Ahelyett, hogy egyenes vonalat húznál, csak tereld el a tincseket az útjukból. Ha a hajad egyenes és nehéz, egy kevés sós spray vagy texturáló segít a tartásban. Szárítás közben többször váltsd át a hajad az egyik oldalról a másikra a maximális dús hatásért. Ezután pedig ne nyúlj hozzá többet: a nagy választékháborút ezennel hivatalosan is lezártnak tekinthetjük. 

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