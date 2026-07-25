Szívszorító különkiadással búcsúzik az Eufória – Ez volt Eric Dane utolsó, soha nem hallott vallomása, ami a te szemedbe is könnyeket csal

Ma, július 25-én debütál az HBO Max kínálatában az Eufória: Visszatekintés című különkiadás, amely interjúkkal és kulisszák mögötti felvételekkel idézi fel a sorozat legemlékezetesebb pillanatait. A dokumentumfilmben Eric Dane is elmondta, mit adott neki a forgatás.
Eufória: Visszatekintés − Exkluzív interjúkban mesélnek a szereplők
Véget ért az Eufória, a történet azonban egy utolsó különkiadással még visszatér. Az alkotók a sorozat készítésének kulisszái mögé engednek betekintést a szereplők és az alkotók visszaemlékezései nyomán. Az Eufória: Visszatekintés dokuban a nézők exkluzív interjúkat és eddig nem látott színfalak mögötti felvételeket láthatnak. A különkiadásban megszólalnak a sorozat főszereplői, köztük Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, valamint a néhai Eric Dane és Angus Cloud is.
Sydney Sweeney legpikánsabb és legmegosztóbb jeleneteit a galériánkban nézheted meg:
Eric Dane: „Csodálatos volt átélni”
A dokumentumfilm egyik legmeghatóbb pillanata Eric Dane-hez kapcsolódik. A színész úgy fogalmazott, hogy az Eufória pályafutása „leghúsbavágóbb élménye” volt. „Időnként teli volt kihívásokkal, de a kihívásokat nem akadálynak, hanem lehetőségekként fogtuk fel” – emlékezett vissza Dane. „Csodálatos volt átélni” − tette hozzá.
Megható emlékezés Eric Dane-ről és Angus Cloudról
A különkiadásban Sam Levinson is tiszteleg a februárban, 53 éves korában, ALS-sel folytatott küzdelme után elhunyt Eric Dane előtt. Az alkotó csodálatos emberként és csodálatos színészként emlékezett vissza a színészre.
Akkor és most képeket az Eufória szereplőiről az alábbi képre kattintva nézegethetsz:
A dokumentumfilmben a sorozat másik elhunyt szereplőjéről, Angus Cloudról is megemlékeznek. A fiatal színész 2023. július 31-én, mindössze 25 évesen hunyt el véletlen fentanil-túladagolás miatt.
Eric Dane halála előtt még befejezte az Eufória harmadik évadának forgatását, amit akkor kezdtek, amikor már tudta, hogy beteg. Amikor nyilvánosságra hozta diagnózisát, azt nyilatkozta, többek között a sorozat tartja benne a lelket.
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