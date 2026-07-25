Szívszorító különkiadással búcsúzik az Eufória – Ez volt Eric Dane utolsó, soha nem hallott vallomása, ami a te szemedbe is könnyeket csal

Ma, július 25-én debütál az HBO Max kínálatában az Eufória: Visszatekintés című különkiadás, amely interjúkkal és kulisszák mögötti felvételekkel idézi fel a sorozat legemlékezetesebb pillanatait. A dokumentumfilmben Eric Dane is elmondta, mit adott neki a forgatás.

Az Eufória: Visszatekintés legmeghatóbb pillanata Eric Dane-hez kapcsolódik.

Forrás: AFP

Eufória: Visszatekintés − Exkluzív interjúkban mesélnek a szereplők

Véget ért az Eufória, a történet azonban egy utolsó különkiadással még visszatér. Az alkotók a sorozat készítésének kulisszái mögé engednek betekintést a szereplők és az alkotók visszaemlékezései nyomán. Az Eufória: Visszatekintés dokuban a nézők exkluzív interjúkat és eddig nem látott színfalak mögötti felvételeket láthatnak. A különkiadásban megszólalnak a sorozat főszereplői, köztük Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, valamint a néhai Eric Dane és Angus Cloud is.

Sydney Sweeney legpikánsabb és legmegosztóbb jeleneteit a galériánkban nézheted meg: