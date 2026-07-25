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Szívszorító különkiadással búcsúzik az Eufória – Ez volt Eric Dane utolsó, soha nem hallott vallomása, ami a te szemedbe is könnyeket csal

dokumentumfilm eric dane zendaya eufória : visszatekintés Eufória
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A szereplők filmben összegzik, mit kaptak a sorozattól és hogyan élték meg a több éves munkát, a karakterüket. Az Eufória: Visszatekintést Eric Dane utolsó, halála előtti szavai teszik különösen meghatóvá.

Ma, július 25-én debütál az HBO Max kínálatában az Eufória: Visszatekintés című különkiadás, amely interjúkkal és kulisszák mögötti felvételekkel idézi fel a sorozat legemlékezetesebb pillanatait. A dokumentumfilmben Eric Dane is elmondta, mit adott neki a forgatás. 

Az Eufória: Visszatekintés legmeghatóbb pillanata Eric Dane-hez kapcsolódik.
Az Eufória: Visszatekintés legmeghatóbb pillanata Eric Dane-hez kapcsolódik.
Forrás: AFP

Eufória: Visszatekintés − Exkluzív interjúkban mesélnek a szereplők

Véget ért az Eufória, a történet azonban egy utolsó különkiadással még visszatér. Az alkotók a sorozat készítésének kulisszái mögé engednek betekintést a szereplők és az alkotók visszaemlékezései nyomán. Az Eufória: Visszatekintés dokuban a nézők exkluzív interjúkat és eddig nem látott színfalak mögötti felvételeket láthatnak. A különkiadásban megszólalnak a sorozat főszereplői, köztük Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, valamint a néhai Eric Dane és Angus Cloud is. 

Sydney Sweeney legpikánsabb és legmegosztóbb jeleneteit a galériánkban nézheted meg:

Sydney Sweeney terpeszben, szexin pózol egy baseball-kesztyűt maga elé tartva.
Sydney Sweeney rózsaszín bikiniben.
Az Euphoria színésznője egy ágyon pózol, kamera előtt.
Sydney Sweeney kiskutya jelmezben az Euphoria sorozat 3. évadában.
Medence partján pózoló Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney négykézláb térdel, kutyajelmezben.
Sydney Sweeney erotikusan szorítja magához melleit.
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Sydney Sweeney mindig nyíltan vállalta pikáns megjelenéseit.
profimedia
Euphoria, Eufória
A különkiadásban megszólalnak a sorozat főszereplői.
Forrás:  Profimed 

Eric Dane: „Csodálatos volt átélni” 

 A dokumentumfilm egyik legmeghatóbb pillanata Eric Dane-hez kapcsolódik. A színész úgy fogalmazott, hogy az Eufória pályafutása „leghúsbavágóbb élménye” volt. „Időnként teli volt kihívásokkal, de a kihívásokat nem akadálynak, hanem lehetőségekként fogtuk fel” – emlékezett vissza Dane. „Csodálatos volt átélni” − tette hozzá. 

Zendaya alakítása az első évadtól kezdve belénk égett.
Zendaya alakítása az első évadtól kezdve belénk égett. 
Forrás: arhiv

Megható emlékezés Eric Dane-ről és Angus Cloudról

A különkiadásban Sam Levinson is tiszteleg a februárban, 53 éves korában, ALS-sel folytatott küzdelme után elhunyt Eric Dane előtt. Az alkotó csodálatos emberként és csodálatos színészként emlékezett vissza a színészre.

Akkor és most képeket az Eufória szereplőiről az alábbi képre kattintva nézegethetsz:

Alexa Demie 2019-ben és most 2026-ban
Maude Apatow 2019-ben és most 2026-ban
Chloe Cherry 2019-ben és most 2026-ban
Jacob Elordi2019-ben és most 2026-ban
Sydney Sweeney 2019-ben és most 2026-ban
Zendaya 2019-ben és most 2026-ban
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Alexa Demie 2019-ben és most 2026-ban
Getty Image

A dokumentumfilmben a sorozat másik elhunyt szereplőjéről, Angus Cloudról is megemlékeznek. A fiatal színész 2023. július 31-én, mindössze 25 évesen hunyt el véletlen fentanil-túladagolás miatt.

**FILE PHOTO** Angus Cloud Has Passed Away. LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 21: Angus Cloud, at the Puma x Balmain Collaboration Launch at Milk Studios in Los Angeles, California on November 21, 2019. Credit: Faye Sadou/MediaPunch Angus Cloud
A dokumentumfilmben Dane a sorozat másik elhunyt szereplőjéről, Angus Cloudról is megemlékezik.
Forrás: www.mediapunchinc.com

Eric Dane halála előtt még befejezte az Eufória harmadik évadának forgatását, amit akkor kezdtek, amikor már tudta, hogy beteg. Amikor nyilvánosságra hozta diagnózisát, azt nyilatkozta, többek között a sorozat tartja benne a lelket. 

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