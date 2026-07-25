A tökéletes főtt kukorica 3 perc alatt készül − 4 hiba, amit eddig te is elkövethettél

Ahhoz, hogy a főtt kukorica igazán finom legyen, már a bevásárláskor észnél kell lenni. Alap, hogy minél fiatalabb, zsengébb csöveket válasszunk, ami aztán pillanatok alatt elkészül.

A főtt kukorica nem órákig készül.

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A legfinomabb főtt kukorica villámgyorsan elkészül

Ha eddig azt hitted, minél tovább főzöd, annál puhább lesz, tévedtél. A zsenge csöves kukoricának pont elég 3-5 perc a forrásban lévő vízben. Mutatjuk a hibákat, amivel még ezt a pofonegyszerű nasit is el lehet rontani.

1. Túl sokáig főzöd

Ha a hosszabb főzési időben hittél, azt tapasztalhattad, hogy nem puhultak meg a szemek. Ha sokáig főzöd, a benne lévő cukrok keményítővé alakulnak át, és rágóssá teszi a kukoricát.

2. Rosszul tárolod

A jó kukorica levelei élénkzöldek, mindig ilyet válassz. Otthon, ha nem azonnal főzöd meg, ne szedd le a héját, ha azt akarod, hogy ne száradjon ki, tedd nedves papírzacskóba, azt egy nylonba és úgy rakd be a hűtőbe.

3. Túlságosan sokat főzöl egyszerre

A forró vízbe ne tegyél egyszerre sokat, ha megtömöd a lábast, a víz azonnal lehűl és előfordulhat, hogy a kukorica egyenetlenül fő meg. Egyszerre maximum négy csövet főzz. A víz forrástól számolva 3-5 perc alatt kész a kukorica, a nyár slágerétele, ami még a diétádba is belefér.

4. Kardinális kérdés: a só

Te is úgy tudtad, hogy kell só a főzővízbe? Nos, eláruljuk, bár logikus lenne, de nem. A sós víztől megkeményednek a szemek, tehát a csöveket mindig akkor kell megsózni, ha már elkészültek.

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