A vágódeszkád a baktériumok melegágya, koszosabb, mint gondolnád – így tisztítsd helyesen

Egyes szakértők szerint a háztartás legkevésbé higiénikus felületei közé tartozik, ezért nagyon fontos a a vágódeszka tisztítása. De nem mindegy, hogyan. Mutatunk egy módszert a rendszeres és alapos tisztítására.
Vágódeszka tisztítása egyszerűen, mégis hatékonyan
- A víz nem elég
- Fa vs. műanyag
- Mikor kell újat venni?
- A módszer
Nem elég csak leöblíteni
A legtöbb esetben a meleg víz és a mosogatószer elegendő a mindennapi tisztításhoz. Fontos azonban, hogy a deszkát alaposan dörzsöljük át, különösen a késsel ejtett barázdáknál, majd hagyjuk teljesen megszáradni. A nedvesen maradó felület ugyanis kedvezhet a kórokozók elszaporodásának.
A szakemberek szerint különösen fontos a megfelelő tisztítás nyers hús, hal vagy tojás előkészítése után, hiszen ezek esetében nagyobb a keresztfertőzés veszélye.
Fa vagy műanyag? Mindkettő lehet biztonságos
Sokan úgy gondolják, hogy a műanyag vágódeszka higiénikusabb választás, mások pedig a fa mellett teszik le a voksukat. Valójában mindkét típus megfelelő lehet, ha helyesen használjuk és tisztítjuk.
A fa vágódeszkákat érdemes kézzel elmosni, mert a mosogatógép hője és a hosszú ideig tartó víz hatására deformálódhatnak, megrepedhetnek. A műanyag, üveg vagy kompozit deszkák bizonyos esetekben mosogatógépben is tisztíthatók.
Mikor kell lecserélni a vágódeszkát?
Egy jó minőségű deszka sokáig használható, de nem örök életű. Ha mély barázdák, repedések jelennek meg rajta, vagy kellemetlen szagot áraszt még tisztítás után is, ideje megválni tőle. A sérült felületeken ugyanis könnyebben megbújhatnak a baktériumok.
Néhány egyszerű szabály a tisztább konyháért
- Használat után mindig mosd el a vágódeszkát.
- Nyers húsokhoz lehetőleg használj külön deszkát.
- Ne tedd el nedvesen, hagyd teljesen megszáradni.
- A fa deszkát időnként kezeld élelmiszer-biztos olajjal, hogy kevésbé száradjon ki és ne repedezzen.
A vágódeszka tisztítása apróságnak tűnik, mégis sokat számít a konyhai higiénia szempontjából. Egy kis odafigyeléssel nemcsak az eszköz élettartamát hosszabbíthatjuk meg, hanem biztonságosabbá is tehetjük az ételkészítést.
Az alábbi cikkekben is remek tippeket adunk: