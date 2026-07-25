A vágódeszkád a baktériumok melegágya, koszosabb, mint gondolnád – így tisztítsd helyesen

Egyes szakértők szerint a háztartás legkevésbé higiénikus felületei közé tartozik, ezért nagyon fontos a a vágódeszka tisztítása. De nem mindegy, hogyan. Mutatunk egy módszert a rendszeres és alapos tisztítására.

A vágódeszka tisztítása nem merül ki a vizes leöblítésben.

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Vágódeszka tisztítása egyszerűen, mégis hatékonyan A víz nem elég

Fa vs. műanyag

Mikor kell újat venni?

A módszer

Nem elég csak leöblíteni

A legtöbb esetben a meleg víz és a mosogatószer elegendő a mindennapi tisztításhoz. Fontos azonban, hogy a deszkát alaposan dörzsöljük át, különösen a késsel ejtett barázdáknál, majd hagyjuk teljesen megszáradni. A nedvesen maradó felület ugyanis kedvezhet a kórokozók elszaporodásának.

A szakemberek szerint különösen fontos a megfelelő tisztítás nyers hús, hal vagy tojás előkészítése után, hiszen ezek esetében nagyobb a keresztfertőzés veszélye.

Fa vagy műanyag? Mindkettő lehet biztonságos

Sokan úgy gondolják, hogy a műanyag vágódeszka higiénikusabb választás, mások pedig a fa mellett teszik le a voksukat. Valójában mindkét típus megfelelő lehet, ha helyesen használjuk és tisztítjuk.

A fa vágódeszkákat érdemes kézzel elmosni, mert a mosogatógép hője és a hosszú ideig tartó víz hatására deformálódhatnak, megrepedhetnek. A műanyag, üveg vagy kompozit deszkák bizonyos esetekben mosogatógépben is tisztíthatók.

Mikor kell lecserélni a vágódeszkát?

Egy jó minőségű deszka sokáig használható, de nem örök életű. Ha mély barázdák, repedések jelennek meg rajta, vagy kellemetlen szagot áraszt még tisztítás után is, ideje megválni tőle. A sérült felületeken ugyanis könnyebben megbújhatnak a baktériumok.

Néhány egyszerű szabály a tisztább konyháért

Használat után mindig mosd el a vágódeszkát. Nyers húsokhoz lehetőleg használj külön deszkát. Ne tedd el nedvesen, hagyd teljesen megszáradni. A fa deszkát időnként kezeld élelmiszer-biztos olajjal, hogy kevésbé száradjon ki és ne repedezzen.

A vágódeszka tisztítása apróságnak tűnik, mégis sokat számít a konyhai higiénia szempontjából. Egy kis odafigyeléssel nemcsak az eszköz élettartamát hosszabbíthatjuk meg, hanem biztonságosabbá is tehetjük az ételkészítést.

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