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A vágódeszkád a baktériumok melegágya, koszosabb, mint gondolnád – így tisztítsd helyesen

módszer műanyag vágódeszka tisztítása fa
Life.hu
2026.07.25.
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A konyha egyik leggyakrabban használt eszköze, sokan mégsem fordítanak elég figyelmet rá. Pedig a húsok, zöldségek és egyéb alapanyagok előkészítése során apró ételmaradványok kerülhetnek a felületén lévő vágásokba, ahol a baktériumok is könnyen megtelepedhetnek. Íme a módszer, amivel gyerekjáték a vágódeszka tisztítása.

Egyes szakértők szerint a háztartás legkevésbé higiénikus felületei közé tartozik, ezért nagyon fontos a a vágódeszka tisztítása. De nem mindegy, hogyan. Mutatunk egy módszert a rendszeres és alapos tisztítására.

vágódeszka tisztítása
A vágódeszka tisztítása nem merül ki a vizes leöblítésben.
Forrás: 123rf

Vágódeszka tisztítása egyszerűen, mégis hatékonyan

  • A víz nem elég
  • Fa vs. műanyag
  • Mikor kell újat venni?
  • A módszer

Nem elég csak leöblíteni

A legtöbb esetben a meleg víz és a mosogatószer elegendő a mindennapi tisztításhoz. Fontos azonban, hogy a deszkát alaposan dörzsöljük át, különösen a késsel ejtett barázdáknál, majd hagyjuk teljesen megszáradni. A nedvesen maradó felület ugyanis kedvezhet a kórokozók elszaporodásának.

A szakemberek szerint különösen fontos a megfelelő tisztítás nyers hús, hal vagy tojás előkészítése után, hiszen ezek esetében nagyobb a keresztfertőzés veszélye.

Fa vagy műanyag? Mindkettő lehet biztonságos

Sokan úgy gondolják, hogy a műanyag vágódeszka higiénikusabb választás, mások pedig a fa mellett teszik le a voksukat. Valójában mindkét típus megfelelő lehet, ha helyesen használjuk és tisztítjuk.

A fa vágódeszkákat érdemes kézzel elmosni, mert a mosogatógép hője és a hosszú ideig tartó víz hatására deformálódhatnak, megrepedhetnek. A műanyag, üveg vagy kompozit deszkák bizonyos esetekben mosogatógépben is tisztíthatók.

Mikor kell lecserélni a vágódeszkát?

Egy jó minőségű deszka sokáig használható, de nem örök életű. Ha mély barázdák, repedések jelennek meg rajta, vagy kellemetlen szagot áraszt még tisztítás után is, ideje megválni tőle. A sérült felületeken ugyanis könnyebben megbújhatnak a baktériumok.

Néhány egyszerű szabály a tisztább konyháért

  1. Használat után mindig mosd el a vágódeszkát.
  2. Nyers húsokhoz lehetőleg használj külön deszkát.
  3. Ne tedd el nedvesen, hagyd teljesen megszáradni.
  4. A fa deszkát időnként kezeld élelmiszer-biztos olajjal, hogy kevésbé száradjon ki és ne repedezzen.

A vágódeszka tisztítása apróságnak tűnik, mégis sokat számít a konyhai higiénia szempontjából. Egy kis odafigyeléssel nemcsak az eszköz élettartamát hosszabbíthatjuk meg, hanem biztonságosabbá is tehetjük az ételkészítést.

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