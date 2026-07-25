Ha ma csak egy fotót nézel meg, ez legyen az − Ilyen cukin eszi Rúzsa Magdi gyereke a dinnyét

Bár soha nem mutatja gyerekei arcát, Rúzsa Magdi: az elkapott pillanatokért így is odavannak a követői. Ezúttal azt láthatjuk, hogy egyik gyereke hogy élvezi a nyár ikonikus gyümölcsét, a dinnyét.

Rúzsa Magdi hármas ikeri elmúltak négyévesek.

Forrás: MW archív

Rúzsa Magdiék élvezik a nyarat

Az énekesnő legújabb fotójától nekünk is megjön a kedvünk egy kis görögdinnyéhez. Bár a fotón Rúzsa Magdi gyerekének arca nem látható, az igen, hogy mennyire cukin harapja kis fogaival a hatalmas szeletet. Amíg a dinnyés fotón az egyik kisfiú, Keve vagy Zalán látható, a képsorozat végén Lujzi is felbukkan egy pillangós nyaklánccal.

Magdi odafigyel a magánéletük védelmére

A 40 éves énekesnő februárban a gyerekek születésnapján is megmutatta ikreit. A lapozható Instagram-posztban a négyéves ikrek, Lujza, Keve és Zalán is láthatóak, de az arcukat, ahogy szokta, kitakarta. Az énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket egy évvel ezelőtt, mint ahogy most, a fagyizós képeknél is a kamerának háttal fényképezte.

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