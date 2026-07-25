Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 25., szombat Jakab, Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
énekesnő

Ha ma csak egy fotót nézel meg, ez legyen az − Ilyen cukin eszi Rúzsa Magdi gyereke a dinnyét

énekesnő rúzsa magdi zalán keve lujzi dinnye
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Bár óvják magánéletüket a nyilvánosságtól, az énekesnő időnként megoszt egy-egy fotót a hármas ikrekről. Rúzsa Magdi legújabb fotója a hét sztárja.

Bár soha nem mutatja gyerekei arcát, Rúzsa Magdi: az elkapott pillanatokért így is odavannak a követői. Ezúttal azt láthatjuk, hogy egyik gyereke hogy élvezi a nyár ikonikus gyümölcsét, a dinnyét. 

Rúzsa Magdi hármas ikeri elmúltak négyévesek.
Rúzsa Magdi hármas ikeri elmúltak négyévesek.
Forrás: MW archív

Rúzsa Magdiék élvezik a nyarat

Az énekesnő legújabb fotójától nekünk is megjön a kedvünk egy kis görögdinnyéhez. Bár a fotón Rúzsa Magdi gyerekének arca nem látható, az igen, hogy mennyire cukin harapja kis fogaival a hatalmas szeletet. Amíg a dinnyés fotón az egyik kisfiú, Keve vagy Zalán látható, a képsorozat végén Lujzi is felbukkan egy pillangós nyaklánccal. 

Magdi odafigyel a magánéletük védelmére

A 40 éves énekesnő februárban a gyerekek születésnapján is megmutatta ikreit. A lapozható Instagram-posztban a négyéves ikrek, Lujza, Keve és Zalán is láthatóak, de az arcukat, ahogy szokta, kitakarta. Az énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket egy évvel ezelőtt, mint ahogy most, a fagyizós képeknél is a kamerának háttal fényképezte

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Apa lesz a Ferrari pilótája − Alexandra Leclerc gömbölyödő pocakkal érkezett a Hungaroringre: FOTÓ

Charles Leclerc-t feleségével és kutyájukkal, Leóval kapták lencsevégre a paddockban.

Imádtad Bridgertonékat? − Új kosztümös, romantikus sorozat szippant be augusztusban

Addig is nézd meg az előzetest!

A tökéletes főtt kukorica 3 perc alatt készül − 4 hiba, amit eddig te is elkövethettél

4 hiba, amit eddig te is elkövethettél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu