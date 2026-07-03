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Ragyogott Wimbledonban Diana hercegné unokahúga: Lady Amelia Spencer után mindenki megfordult

Lady Amelia és Lady Eliza Spencer 2026 júniusában.
WireImage - Mike Marsland
királyi család Wimbledoni tenisztorna Diana hercegné
Nagy Anna
2026.07.03.
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A tenisztornán tette tiszteletét a két előkelőség. Diana hercegné unokahúgai, Lady Amelia Spencer és ikertestvére, Lady Eliza mindenkit elvarázsoltak Wimbledonban.

Wimbledonban ugyan nincs kimondott dress code, az elegáns megjelenés a megszokott, amit Diana hercegné unokahúgai maximálisan teljesítettek. Lady Amelia és Lady Eliza egymással összhangban lévő szetteket viseltek.

Diana hercegné unokahúgai.
Diana hercegné unokahúgai. Lady Amelia és Lady Eliza Spencer 2026 júniusában.
Forrás: WireImage

Diana hercegné unokahúgai: Lady Amelia és Lady Eliza csodásan festettek Wimbledonban

Diana hercegné unokahúgai a laza eleganciát testesítették meg Wimbledonban is. A 33 éves Amelia egy rövidnadrágban és egy hozzá illő mellényben jelent meg, ami kiváló választás volt az Egyesült Királyságban uralkodó forrósághoz. A szettjét egy zafír nyaklánccal egészítette ki. Eliza pedig fehér vászonszettet választott az eseményre, ami egy nadrágból és egy mellényből állt, ugyanolyanból, amilyet a testvére viselt. 

Sajnos Diana hercegné és unokahúgai között nem tudott szoros kapcsolat kialakulni, ugyanis nagyon fiatalok voltak akkor, amikor a hercegné meghalt. 

„Sajnos még csak ötéves voltam, amikor elhunyt, de tudom, hogy sok ember szívét megérintette” – nyilatkozta korábban Amelia a HELLO! magazinnak. „Utoljára akkor láttam, amikor néhány hónapra hozzánk költözött Fokvárosba,  gyönyörű, felejthetetlen emlékem van arról az időről.”

LONDON, ENGLAND - JUNE 30: Lady Amelia Spencer and Lady Eliza Spencer attend day two of the 2026 Wimbledon Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club on June 30, 2026 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Lady Amelia Spencer és Lady Eliza Spencer 2026-ban Wimbledonban. 
Forrás: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

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