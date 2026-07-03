Ragyogott Wimbledonban Diana hercegné unokahúga: Lady Amelia Spencer után mindenki megfordult

Wimbledonban ugyan nincs kimondott dress code, az elegáns megjelenés a megszokott, amit Diana hercegné unokahúgai maximálisan teljesítettek. Lady Amelia és Lady Eliza egymással összhangban lévő szetteket viseltek.

Diana hercegné unokahúgai. Lady Amelia és Lady Eliza Spencer 2026 júniusában.

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Diana hercegné unokahúgai: Lady Amelia és Lady Eliza csodásan festettek Wimbledonban

Diana hercegné unokahúgai a laza eleganciát testesítették meg Wimbledonban is. A 33 éves Amelia egy rövidnadrágban és egy hozzá illő mellényben jelent meg, ami kiváló választás volt az Egyesült Királyságban uralkodó forrósághoz. A szettjét egy zafír nyaklánccal egészítette ki. Eliza pedig fehér vászonszettet választott az eseményre, ami egy nadrágból és egy mellényből állt, ugyanolyanból, amilyet a testvére viselt.

Sajnos Diana hercegné és unokahúgai között nem tudott szoros kapcsolat kialakulni, ugyanis nagyon fiatalok voltak akkor, amikor a hercegné meghalt.

„Sajnos még csak ötéves voltam, amikor elhunyt, de tudom, hogy sok ember szívét megérintette” – nyilatkozta korábban Amelia a HELLO! magazinnak. „Utoljára akkor láttam, amikor néhány hónapra hozzánk költözött Fokvárosba, gyönyörű, felejthetetlen emlékem van arról az időről.”

Lady Amelia Spencer és Lady Eliza Spencer 2026-ban Wimbledonban.

Forrás: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

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