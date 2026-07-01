65 éve született Diana hercegné – Ilyen lenne a királyi család, ha még mindig élne: GALÉRIA

Diana hercegné 1961. július 1-jén született, vagyis még csak a 65. életévét töltené. De mi történt volna, ha azon a végzetes napon nem veszti életét egy autóbalesetben a hercegné? Lehet, hogy nem lenne olyan sok konfliktus a királyi családban?
- Diana hercegné idén ünnepelné 65. születésnapját, ha nem vesztette volna életét 1997-ben.
- Végigkövetjük a hercegné életének legfontosabb fordulópontjait a királyi esküvőtől a tragédiáig.
- Kiderül, hogyan változtatta meg halála a brit királyi család történetét.
- És az is, hogy milyen lenne a királyi család élete, hogy Diana hercegné túlélte volna a tragédiát.
65 éves lenne Diana hercegné
Diana Frances Spencer néven született Károly király első felesége 1961. július 1-jén, a büszke szülők akkor még nem sejtették, hogy lányuk a brit királyi család egyik legkedveltebb tagja lesz. A sorsa 16 éves korában pecsételődött meg, ekkor találkozott ugyanis leőször Károly herceggel egy vadászaton. Nem volt szerelem első látásra, Diana állítólag azt gondolta a Károlyról, hogy egy igen szomorú ember. A pár 3 évvel később találkozott ismét Sussexben egy baráti összejövetelen, ekkor már sokkal mélyebb benyomást tettek egymásra. „Eléggé lenyűgözött" – vallotta be később Diana, aki szerint Károly is nagyon odavolt érte. Elkezdtek randevúzni, 1980. szeptember 8-án pedig már címlapokra is került a még csak bimbódzó kapcsolatuk. Eljegyzésüket a Buckhingam-palota 1981. február 24-én jelentette be.
Károly herceg és Diana hercegné 1981. július 29-én kötöttek házasságot a Szent Pál-székesegyházban, alig több mint öt hónappal az eljegyzésük hivatalos bejelentése után. Az esküvőt világszerte 750 millió ember követte figyelemmel. Mára azonban már mindenki tudja, hogy az a nap sem volt felhőtlen, ahogy a házasságuk sem. A 80-as évek végére visszafordíthatatlanul megromlott a kapcsolatuk, amiről folyamatosan cikkeztek a lapok. Károly már nem is titkolta viszonyát Kamillával, és Diana hercegné is megpróbált továbblépni. 1992-ben szétköltöztek, a válást azonban csak 1996. augusztus 28-án mondták ki hivatalosan.
Diana hercegé halála
Mindössze 36 évesen, 1997. augusztus 31-én vesztette életét Párizsban, egy közúti balesetben. Mint ismert, az autót, amiben utazott paparazzók üldözték, akiket soha nem vontak felelősségre a tragédiáért. „Ó, Istenem, mi történt?” – ezt kérdezte állítólag Diana az őt kiszabadítő tűzoltótól, ezek lehettek a hercegné utolsó szavai. Az autóban vele utazott akkori párja, Dodi al-Fajed, aki szintén életét vesztette a tragédiában.
Halálának hírére az egész világ gyászba borult, a körülmények pedig összeesküvés-elméletek hadát szülték. Sokan nem hitték el, hogy valóban baleset történt, szándékosságot feltételeztek az eset mögött. Ezt azonban soha nem sikerült bizonyítani.
Milyen lett volna a királyi család, ha Diana hercegné életben marad?
Sokan eljátszottak azzal a gondolattal, hogy mi történt volna a királyi családdal akkor, ha Diana hercegné életben marad. Az Independent szerint Károly herceg élete sokkal nehezebb lett volna, hiszen Diana mindig túlragyota őt. Sokkal népszerűbb volt az urolkodónál, és nem valószínű, hogy ez a későbbi években változott volna. Megnehezítette volna azt is, hogy Károly király és Kamilla szeretői viszonyát törvényes kapcsolattá tegyék. Minden bizonnyal Erzsébet királynő sem támogatta volna annyira a második házasságot, főleg annak fényében, hogy mindenki előtt ismert volt: Diana és Károly házasságában mindig ott volt Kamilla harmadik félként. Erről valószínűleg sokkal több sötét részlet látott volna napvilágot, ami tovább árnyalata volna a nyilvánosság véleményét Károlyról.
Meghan Markle helyzetét viszont megkönnyítette volna Diana jelenléte, aki bizonyára segített volna a hercegnének eligazodni a királyi család szabályai között. Meglehet, hogy így kiválásukra sem került volna sor, azonban ha mégis, az anyagi helyzetük más alapokra helyeződött volna, ugyanis Harry nagyban támaszkodott az édesanyja hagyatékából származó 10 millió fontos örökségre.
Harry herceg és Vilmos herceg, valamint az ő gyerekeik számára tehát valószínűleg egy sokkal boldogabb hely lett volna a világ, ha Diana hercegné életben marad. Édesanyjuk bizonyára nem hagyta volna, hogy a köztük kialakult konfliktus odáig fajuljon, hogy szinte ne is beszéljenek egymással.
Diana pedig valószínűleg folytatta volna jótékonysági tevékenyésgeit, és tovább erősítette volna divatikon státuszát, és pont olyan odaadó nagymamája lett volna 5 unokájának, mint amilyen odaadó anya volt.
Kattins a képre és nézd meg a galériát arról, milyen lenne a királyi család, ha Diana még mindig élne:
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