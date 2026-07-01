65 éve született Diana hercegné – Ilyen lenne a királyi család, ha még mindig élne: GALÉRIA

Diana hercegné 1961. július 1-jén született, vagyis még csak a 65. életévét töltené. De mi történt volna, ha azon a végzetes napon nem veszti életét egy autóbalesetben a hercegné? Lehet, hogy nem lenne olyan sok konfliktus a királyi családban?

Diana hercegné 1990-ben.

Forrás: Getty Image

Diana hercegné idén ünnepelné 65. születésnapját, ha nem vesztette volna életét 1997-ben.

Végigkövetjük a hercegné életének legfontosabb fordulópontjait a királyi esküvőtől a tragédiáig.

Kiderül, hogyan változtatta meg halála a brit királyi család történetét.

És az is, hogy milyen lenne a királyi család élete, hogy Diana hercegné túlélte volna a tragédiát.

65 éves lenne Diana hercegné

Diana Frances Spencer néven született Károly király első felesége 1961. július 1-jén, a büszke szülők akkor még nem sejtették, hogy lányuk a brit királyi család egyik legkedveltebb tagja lesz. A sorsa 16 éves korában pecsételődött meg, ekkor találkozott ugyanis leőször Károly herceggel egy vadászaton. Nem volt szerelem első látásra, Diana állítólag azt gondolta a Károlyról, hogy egy igen szomorú ember. A pár 3 évvel később találkozott ismét Sussexben egy baráti összejövetelen, ekkor már sokkal mélyebb benyomást tettek egymásra. „Eléggé lenyűgözött" – vallotta be később Diana, aki szerint Károly is nagyon odavolt érte. Elkezdtek randevúzni, 1980. szeptember 8-án pedig már címlapokra is került a még csak bimbódzó kapcsolatuk. Eljegyzésüket a Buckhingam-palota 1981. február 24-én jelentette be.

Károly herceg és Diana hercegné az évszázad esküvőjén.

Forrás: Hulton Royals Collection

Károly herceg és Diana hercegné 1981. július 29-én kötöttek házasságot a Szent Pál-székesegyházban, alig több mint öt hónappal az eljegyzésük hivatalos bejelentése után. Az esküvőt világszerte 750 millió ember követte figyelemmel. Mára azonban már mindenki tudja, hogy az a nap sem volt felhőtlen, ahogy a házasságuk sem. A 80-as évek végére visszafordíthatatlanul megromlott a kapcsolatuk, amiről folyamatosan cikkeztek a lapok. Károly már nem is titkolta viszonyát Kamillával, és Diana hercegné is megpróbált továbblépni. 1992-ben szétköltöztek, a válást azonban csak 1996. augusztus 28-án mondták ki hivatalosan.