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Szívszorító részletek: így ünnepelte utolsó születésnapját Diana hercegné − Fotógaléria

London Diana hercegné születésnap
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Csak úgy ragyogott a 36. születésnapján. Diana hercegné kiállításmegnyitón vett részt és a rajongóival is találkozott.

Diana hercegné 1961. július 1-jén született, tegnap lett volna 65 éves. A halála előtt két hónappal ünnepelte a 36. születésnapját Londonban, amikor a rajongóival is találkozott. 

Diana hercegné utolsó születésnapi ajándékai között egy kis rózsaszín lufi is volt, amelyen egy rajzfilmfigura-maci szerepelt.
Diana hercegné utolsó születésnapi ajándékai között egy kis rózsaszín macis lufi is volt.
Forrás: PA Images

Diana hercegné fekete estélyiben ragyogott a Tate Galéria gáláján

Diana hercegné 1997. július 1-jén, a születésnapján részt vett a londoni Tate Galéria centenáriuma alkalmából rendezett gálán. Ahogy általában, akkor is minden szem rá szegeződött: gyöngyökkel díszített fekete ruhát viselt, amelyet születésnapjára kapott barátjától, Jacques Azagury divattervezőtől. Az összeállítást egy zöld kövekkel kirakott, csillogó nyaklánccal és a hozzá illő fülbevalóval tette még ragyogóbbá. 

Rajongóival is találkozott

A nap azonban nem csak az eleganciájáról szólt, a gála előtt köszöntötte a galéria előtt összegyűlt rajongóit, akik születésnapi képeslapokkal, virágokkal és ajándékokkal várták. Diana hercegné utolsó születésnapi ajándékai között egy kis rózsaszín macis lufi is volt. „Diana zseniálisan értett az emberekhez. Az előkelőségek és a teljesen hétköznapi emberek is feloldódtak a társaságában” − nyilatkozta korábban öccse, Charles Spencer a People magazinnak.

Diana hercegné ruhája születésnapi ajándék volt.
Diana hercegné ruhája születésnapi ajándék volt. 
Forrás: Tim Graham Photo Library

Az utolsó nyár a humanitárius munkáról, a gyerekeiről és a szerelemről szólt

Diana hercegné utolsó nyarán az Egyesült Államokba utazott, ahol beszédet mondott a International Committee of the Red Cross gáláján a taposóaknák áldozatainak tiszteletére. Az út során találkozott Hillary Clintonnal is. Humanitárius munkáját Boszniában is folytatta, ahol a taposóaknák elleni kampányban dolgozott. 

A néhai Diana hercegnéről az alábbi galériánkban nézhetsz még több képet.

9 évesen egy sussex-i vakáción
Még menyasszonyként Károly herceggel és Erzsébet királynővel
1981. július 29-én házasodtak össze
A spanyol királyi családdal és gyerekeikkel 1986 nyarán
Jakarta-i látogatásakor egy helyi nemzetközi iskola tanulóival
A Taj Mahal előtt 1986-ban
Gyermekeivel, Vilmos és Harry herceggel -az anyain kívül is- nagyon szoros kötelékek fűzték össze
Gyermekként táncos szerettet volna lenni (a képen John Travoltával táncol)
Saint Tropez-ben a fiaival
Károly herceggel már a 80-as évek végére megromlott a kapcsolata
1996-ban mondták ki hivatalosan a válást
Sok energiát fektetett a világ szenvedőinek megsegítésére
Halála előtt pár nappal Sarajevo-ban
Saint Tropez-ban barátjával, Dodi Al Fayed-del
A végzetes baleset körülményei a mai napig sem tisztázódtak
Elton John az ő emlékére írta "Candle in the wind" c. számát
Milliók síratták a világ minden részén és emlékeznek rá a mai napig
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9 évesen egy sussex-i vakáción
Northfoto

A nyár későbbi részében Saint-Tropez-ban pihent barátjával, Dodi Al-Fayeddel és két fiával, Vilmossal és Harryvel. Kilenc napot töltöttek együtt a francia és az olasz Riviérán.

Diana hercegné 1997-ben Saint-Tropez-ban nyaralt.
Diana hercegné 1997-ben Saint-Tropez-ban nyaralt. 
Forrás: Abaca

1997. augusztus 30-án Diana és Dodi megérkeztek Párizsba. Néhány órával később mindketten életüket vesztették egy autóbalesetben a Pont de l'Alma alagútjában, miközben a Ritz Paris szállodából egy nagy veszekedés után Dodi családjának párizsi lakása felé tartottak.

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