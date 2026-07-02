Szívszorító részletek: így ünnepelte utolsó születésnapját Diana hercegné − Fotógaléria

Diana hercegné 1961. július 1-jén született, tegnap lett volna 65 éves. A halála előtt két hónappal ünnepelte a 36. születésnapját Londonban, amikor a rajongóival is találkozott.
Diana hercegné fekete estélyiben ragyogott a Tate Galéria gáláján
Diana hercegné 1997. július 1-jén, a születésnapján részt vett a londoni Tate Galéria centenáriuma alkalmából rendezett gálán. Ahogy általában, akkor is minden szem rá szegeződött: gyöngyökkel díszített fekete ruhát viselt, amelyet születésnapjára kapott barátjától, Jacques Azagury divattervezőtől. Az összeállítást egy zöld kövekkel kirakott, csillogó nyaklánccal és a hozzá illő fülbevalóval tette még ragyogóbbá.
Rajongóival is találkozott
A nap azonban nem csak az eleganciájáról szólt, a gála előtt köszöntötte a galéria előtt összegyűlt rajongóit, akik születésnapi képeslapokkal, virágokkal és ajándékokkal várták. Diana hercegné utolsó születésnapi ajándékai között egy kis rózsaszín macis lufi is volt. „Diana zseniálisan értett az emberekhez. Az előkelőségek és a teljesen hétköznapi emberek is feloldódtak a társaságában” − nyilatkozta korábban öccse, Charles Spencer a People magazinnak.
Az utolsó nyár a humanitárius munkáról, a gyerekeiről és a szerelemről szólt
Diana hercegné utolsó nyarán az Egyesült Államokba utazott, ahol beszédet mondott a International Committee of the Red Cross gáláján a taposóaknák áldozatainak tiszteletére. Az út során találkozott Hillary Clintonnal is. Humanitárius munkáját Boszniában is folytatta, ahol a taposóaknák elleni kampányban dolgozott.
A néhai Diana hercegnéről az alábbi galériánkban nézhetsz még több képet.
A nyár későbbi részében Saint-Tropez-ban pihent barátjával, Dodi Al-Fayeddel és két fiával, Vilmossal és Harryvel. Kilenc napot töltöttek együtt a francia és az olasz Riviérán.
1997. augusztus 30-án Diana és Dodi megérkeztek Párizsba. Néhány órával később mindketten életüket vesztették egy autóbalesetben a Pont de l'Alma alagútjában, miközben a Ritz Paris szállodából egy nagy veszekedés után Dodi családjának párizsi lakása felé tartottak.
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