Szívszorító részletek: így ünnepelte utolsó születésnapját Diana hercegné − Fotógaléria

Diana hercegné 1961. július 1-jén született, tegnap lett volna 65 éves. A halála előtt két hónappal ünnepelte a 36. születésnapját Londonban, amikor a rajongóival is találkozott.

Diana hercegné utolsó születésnapi ajándékai között egy kis rózsaszín macis lufi is volt.

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Diana hercegné fekete estélyiben ragyogott a Tate Galéria gáláján

Diana hercegné 1997. július 1-jén, a születésnapján részt vett a londoni Tate Galéria centenáriuma alkalmából rendezett gálán. Ahogy általában, akkor is minden szem rá szegeződött: gyöngyökkel díszített fekete ruhát viselt, amelyet születésnapjára kapott barátjától, Jacques Azagury divattervezőtől. Az összeállítást egy zöld kövekkel kirakott, csillogó nyaklánccal és a hozzá illő fülbevalóval tette még ragyogóbbá.

Rajongóival is találkozott

A nap azonban nem csak az eleganciájáról szólt, a gála előtt köszöntötte a galéria előtt összegyűlt rajongóit, akik születésnapi képeslapokkal, virágokkal és ajándékokkal várták. Diana hercegné utolsó születésnapi ajándékai között egy kis rózsaszín macis lufi is volt. „Diana zseniálisan értett az emberekhez. Az előkelőségek és a teljesen hétköznapi emberek is feloldódtak a társaságában” − nyilatkozta korábban öccse, Charles Spencer a People magazinnak.

Diana hercegné ruhája születésnapi ajándék volt.

Forrás: Tim Graham Photo Library

Az utolsó nyár a humanitárius munkáról, a gyerekeiről és a szerelemről szólt

Diana hercegné utolsó nyarán az Egyesült Államokba utazott, ahol beszédet mondott a International Committee of the Red Cross gáláján a taposóaknák áldozatainak tiszteletére. Az út során találkozott Hillary Clintonnal is. Humanitárius munkáját Boszniában is folytatta, ahol a taposóaknák elleni kampányban dolgozott.