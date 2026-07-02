Ilyen lélegzetelállítóan gyönyörű Olivia Newton-John lánya: Chloe Lattanzi anyja tehetségét is örökölte

Chloe Lattanzi az énekesnő és színésznő Olivia Newton-John egyetlen gyereke. Chloe édesanyja szépségét és tehetségét is örökölte, ő szintén énekléssel és színészkedéssel foglalkozik.

Olivia Newton-John és lánya, Chloe Lattanzi 2008-ban.

Forrás: Charley Gallay / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Így néz ki Olivia Newton-John lánya, Chloe Lattanzi

Olivia Newton-John és első férje, Matt Lattanzi egyetlen közös gyereke, Chloe Lattanzi 1986. január 17-én született. Fiatal felnőttként sokszor kísérte el édesanyját különböző eseményekre, de a lány Instagram-oldalára is rendszeresen kerültek fel közös tartalmak, Olivia Newton-John 2022-es halála után pedig a közös emlékek kerültek előtérbe.

Chloe Lattanzi pedig édesanyja nyomdokaiba is lépett. Olivia Newton-John ugyanis nemcsak tehetséges színésznő volt, hanem nagyszerű énekesnő is, a lánya pedig szintén ezen az úton indult el. Annak idején még egy duettjük is készült Window In The Wall címmel.

Chloe Lattanzi szólóban is énekelt tovább. 2024 szeptemberében, édesanyja születésnapján kiadta a Phoenix című dalt. „A dalt anyukámnak írtam társszerzőként, ez egy ígéret arra, hogy szárnyaljak, felismerjem saját értékemet, és mindig szeressem magamat” – nyilatkozta a dalról. „PTSD-vel és számos más lelki problémával küzdöttem. Ez volt tehát az ígéretem, hogy boldog és egészséges leszek, és szeretni fogom magam. Azt mondta, hogy számára a világon mindennél fontosabb az, hogy a gyereke, vagyis én, megosszam a tehetségemet a világgal, és boldog legyek.” Olivia Newton-John még halála előtt meghallgathatta a dalt, és arra biztatta lányát, hogy adja ki, amit Chloe meg is tett.

Így néz ki manapság Chloe Lattanzi, Olivia Newton-John lánya.

Forrás: Faye Sadou/MediaPunch/Northfoto

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