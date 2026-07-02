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Rúzsa Magdi sokáig hozzá sem nyúlt a Megasztárban nyert pénzhez: erre költötte el végül

hazai sztár Rúzsa Magdi Megasztár
Life.hu
2026.07.02.
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Rúzsa Magdi élete a Megasztár után egyik pillanatról a másikra változott meg. A döntő utáni első útja a szüleihez, Marikához és Sándorhoz vezetett: a legnagyobb sikerei idején sem felejtette el, honnan indult, és azt sem, kik álltak mellette a kezdetektől fogva.

Rúzsa Magdi 2006-ban megnyerte a Megasztárt, az első albuma pedig három hét alatt aranylemez lett. Az énekesnő címlapokon szerepelt, reklámszerződések várták, mégsem kezdett költekezni. A tehetségkutatóban nyert pénzhez jó ideig hozzá sem nyúlt. Mint mondta, egyszerűen nem volt ideje elkölteni, de az is szerepet játszhatott, hogy Magdi szerény körülmények között nőtt fel, pontosan tudta, milyen értéke van a pénznek.

Rúzsa Magdi sokági hozzá sem nyúlt a megasztáros nyereményéhez
Rúzsa Magdi sokági hozzá sem nyúlt a megasztáros nyereményéhez
Forrás: MW archív

Rúzsa Magdi a családjára is gondolt

A nyereményéből Magdi mindenképpen szeretett volna adni a családjának is.

„Elhatároztam, hogy megajándékozom anyuékat egy nyaralással. Szerintem a pihenésre vágynak a legjobban. Alig várom, hogy hazamenjek végre, és az egész családnak adhassak valamit. Eddig olyan sok mindent kaptam tőlük, és valahol nekik köszönhetem a sikereimet is. A tesómnak már odaadtam a nyereményautót, mert nekem amúgy sincs jogsim. Jó volt látni az arcát, amikor megkapta” – idézte Rúzsa Magdit a Blikk.

Rúzsa Magdi azóta Máté Péter-díjas énekes, dalszerző és szövegíró, három gyermek édesanyja. Ikrei, Lujza, Keve és Zalán idén ünnepelték a negyedik születésnapjukat. Magdi korábban őszintén beszélt arról, milyen nehéz volt számára az első időszak a gyerekekkel.

„A hármasikresdi az elején kőkemény volt. De még most is vannak kemény napok. Szerintem az anyák mind hülyék. Mert amit művelünk magunkkal, az egészen elképesztő. De mi szeretetből vagyunk hülyék” – fogalmazott.

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