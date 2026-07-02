Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 2., csütörtök Ottó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
felépülés

Szily Nóra könnyek között jelentette be, mit mondott neki az orvosa: így van most a súlyos balesete után

felépülés Szily Nóra baleset
Life.hu
2026.07.02.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Három hónappal súlyos balesete után videóban jelentkezett be Szily Nóra. A műsorvezető tavasszal, a húsvéti készülődés közben sérült meg az otthonában, mentő vitte kórházba, és még aznap éjjel kétórás műtéten esett át. Most a kontrollvizsgálat után könnyek között mesélte el, mit mondott neki az orvosa.

Szily Nóra április 2-án a kórházból jelentkezett be közösségi oldalán. Azt írta, 2026 egyelőre nem az ő éve: húsvéti nagytakarítás közben, a létrán ágaskodva billent meg, majd a földre esett.

Szily Nóra húsvétkor szenvedett súlyos balesetet
Szily Nóra húsvétkor szenvedett súlyos balesetet
Forrás: Bors

Szily Nóra balesete után hosszúra nyúlt a felépülés

„2026 egyelőre nem az én évem. Húsvéti nagytakarítás, ágaskodás a szobalétráról, aztán egy megbillenés és PADLÓ, igazán szó szerint. Felállni sem tudtam – csak iszonyú fájdalmat éreztem a bal lábamban. (...) A sípcsontom térdefelőli vége törött - fémlemez, csavarok és JÁRÁSKÉPTELENSÉG (csak járókeret vagy mankó) 8 héten (!!!) át... Sírok a fájdalomtól, hogy mikor is tudok újra talpra állni, dolgozni” – írta akkor.

Most, három hónappal később Szily Nóra ismét elérzékenyülve állt kamera elé, ezúttal azonban már az örömtől csuklott el a hangja. Friss videójában megmutatta, hogy óvatosan ugyan, de tud járókeret nélkül lépegetni, és elmesélte, biztató hírt kapott a kontrollon.

„Kedvesek, nézzétek, már így tipegek. Ma voltam kontrollon, és azt mondta a doktor úr, hogy Nóra, maga tud már menni, csak lehet, hogy fejben nem. Mostantól indul a gyógytorna. Az egészségetekre akartam inni egy kortyot, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok az elmúlt három hónapban, és maradjatok is! Nekem most eltörik a mécses, mert olyan boldog vagyok! Tényleg köszönöm, hálás vagyok nektek, egészségetekre!” – mondta a videóban Szily Nóra.

A műsorvezetőnek a balesetben a sípcsontja térd feletti része tört el. Már akkor lehetett tudni, hogy hosszú felépülés vár rá. Az elmúlt hetej nagy részét ágyban töltötte.

Ezeket olvastad már? 

Júliusi pénzhoroszkóp 2026: váratlan helyről jut pénzhez ez a 3 csillagjegy − Mesés gazdagság vár rájuk

A július pénzügyi szempontból mozgalmas hónapnak ígérkezik: egyes csillagjegyek váratlan pluszbevételre számíthatnak, míg másoknak most különösen fontos lesz a tudatos tervezés. A nyár csábítása könnyen elviheti a fókuszt, de a csillagok szerint nem mindegy, ki mire költ. Nézd meg, neked mit ígér a júliusi pénzhoroszkóp!

Legendás színésznőt gyászol az ország: meghalt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Csernus Mariann

97 éves korában meghalt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Halálhírét a Magyar Színház közölte a Facebook-oldalán.

Itt az első közös fotó Fésűs Nellyről és unokájáról − Horváth Csenge lánya, Yana csodaszép

Májusban született meg Horváth Csenge modell kislánya. Fésűs Nelly már nagyon várta az unokája érkezését, és nem sokkal több mint egy hónappal azután, hogy megszületett a kicsi, közös fotót osztott meg a gyönyörű babával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu