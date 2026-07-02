Szily Nóra könnyek között jelentette be, mit mondott neki az orvosa: így van most a súlyos balesete után

Szily Nóra április 2-án a kórházból jelentkezett be közösségi oldalán. Azt írta, 2026 egyelőre nem az ő éve: húsvéti nagytakarítás közben, a létrán ágaskodva billent meg, majd a földre esett.

Szily Nóra húsvétkor szenvedett súlyos balesetet

Forrás: Bors

Szily Nóra balesete után hosszúra nyúlt a felépülés

„2026 egyelőre nem az én évem. Húsvéti nagytakarítás, ágaskodás a szobalétráról, aztán egy megbillenés és PADLÓ, igazán szó szerint. Felállni sem tudtam – csak iszonyú fájdalmat éreztem a bal lábamban. (...) A sípcsontom térdefelőli vége törött - fémlemez, csavarok és JÁRÁSKÉPTELENSÉG (csak járókeret vagy mankó) 8 héten (!!!) át... Sírok a fájdalomtól, hogy mikor is tudok újra talpra állni, dolgozni” – írta akkor.

Most, három hónappal később Szily Nóra ismét elérzékenyülve állt kamera elé, ezúttal azonban már az örömtől csuklott el a hangja. Friss videójában megmutatta, hogy óvatosan ugyan, de tud járókeret nélkül lépegetni, és elmesélte, biztató hírt kapott a kontrollon.

„Kedvesek, nézzétek, már így tipegek. Ma voltam kontrollon, és azt mondta a doktor úr, hogy Nóra, maga tud már menni, csak lehet, hogy fejben nem. Mostantól indul a gyógytorna. Az egészségetekre akartam inni egy kortyot, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok az elmúlt három hónapban, és maradjatok is! Nekem most eltörik a mécses, mert olyan boldog vagyok! Tényleg köszönöm, hálás vagyok nektek, egészségetekre!” – mondta a videóban Szily Nóra.

A műsorvezetőnek a balesetben a sípcsontja térd feletti része tört el. Már akkor lehetett tudni, hogy hosszú felépülés vár rá. Az elmúlt hetej nagy részét ágyban töltötte.

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