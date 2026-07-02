Könnyen lehet, hogy húsz év múlva a mai fiatalok szokásain mosolyognak majd mások ugyanígy. Lássuk, melyek azok a boomer szokások, amelyektől a fiatalokat a hideg rázza.

Miért nem elég egy rövid üzenet? – Boomer szokások, melyek kiverik a biztosítékot a fiataloknál

Forrás: 123rf

5+1 boomer szokás – Magadra (vagy a szüleidre) ismersz?

1. Kényszeres helyesírás-javítgatás Facebook-kommentekben

Valaki elüt egy betűt vagy rossz helyre tesz egy vesszőt, és máris megérkezik a kioktató komment.

A fiatalok szerint az internet nem helyesírási verseny. Egy gyors Facebook-poszt vagy komment esetében sokkal fontosabb a mondanivaló, mint az, hogy minden ékezet a helyén legyen. A folyamatos javítgatás ezért inkább hat kellemetlennek, mint segítőkésznek.

Boomer-mondat: „Előbb tanulj meg helyesen írni!”

2. Csoportos névnapi köszöntések Facebookon

A névnapi posztok fénykorát sokan még mindig őrzik. Egy közös bejegyzés, majd alatta ötven komment ugyanazzal a két szóval:

„Boldog névnapot!”

A fiatalok inkább privát üzenetben, egy gyors reakcióval vagy személyesebb formában köszöntik fel az ismerőseiket. A nyilvános tömegköszöntések számukra már inkább nosztalgikus Facebook-emlékek.

3. Mindenből kell egy papír

Repülőjegy? Nyomtatva.

Számla? Nyomtatva.

Időpontfoglalás? Inkább legyen lefűzve egy mappába.

Bár ma már szinte minden digitálisan is elérhető, sok boomernél még mindig a papír az igazi bizonyíték. A fiatalok ezzel szemben a telefonjukon tárolják a dokumentumaikat, és gyakran már pénztárcát sem visznek magukkal.

Klasszikus mondat: „Ha papíron megvan, abból nem lehet baj.”

4. Mindenért telefonálni, amit egy üzenetben is el lehetne intézni

„Szia, csak egy perc…” –És ebből lesz egy húszperces telefonhívás.

A Z generáció számára a telefonálás sokszor már az utolsó lehetőség. Ha valamit el lehet intézni egy Messenger-, WhatsApp- vagy SMS-üzenetben (van, aki még küld ilyet?), akkor miért kellene felhívni a másikat?

Nem véletlen, hogy sok fiatal már azt is udvariasnak tartja, ha valaki előbb megkérdezi üzenetben, hogy alkalmas-e az időpont egy hívásra.

5. Minden internetes hírt azonnal továbbküldeni

„Most kaptam, nem tudom, igaz-e, de azért elküldöm…”