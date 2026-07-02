Könnyen lehet, hogy húsz év múlva a mai fiatalok szokásain mosolyognak majd mások ugyanígy. Lássuk, melyek azok a boomer szokások, amelyektől a fiatalokat a hideg rázza.
5+1 boomer szokás – Magadra (vagy a szüleidre) ismersz?
1. Kényszeres helyesírás-javítgatás Facebook-kommentekben
Valaki elüt egy betűt vagy rossz helyre tesz egy vesszőt, és máris megérkezik a kioktató komment.
A fiatalok szerint az internet nem helyesírási verseny. Egy gyors Facebook-poszt vagy komment esetében sokkal fontosabb a mondanivaló, mint az, hogy minden ékezet a helyén legyen. A folyamatos javítgatás ezért inkább hat kellemetlennek, mint segítőkésznek.
Boomer-mondat: „Előbb tanulj meg helyesen írni!”
2. Csoportos névnapi köszöntések Facebookon
A névnapi posztok fénykorát sokan még mindig őrzik. Egy közös bejegyzés, majd alatta ötven komment ugyanazzal a két szóval:
„Boldog névnapot!”
A fiatalok inkább privát üzenetben, egy gyors reakcióval vagy személyesebb formában köszöntik fel az ismerőseiket. A nyilvános tömegköszöntések számukra már inkább nosztalgikus Facebook-emlékek.
3. Mindenből kell egy papír
Repülőjegy? Nyomtatva.
Számla? Nyomtatva.
Időpontfoglalás? Inkább legyen lefűzve egy mappába.
Bár ma már szinte minden digitálisan is elérhető, sok boomernél még mindig a papír az igazi bizonyíték. A fiatalok ezzel szemben a telefonjukon tárolják a dokumentumaikat, és gyakran már pénztárcát sem visznek magukkal.
Klasszikus mondat: „Ha papíron megvan, abból nem lehet baj.”
4. Mindenért telefonálni, amit egy üzenetben is el lehetne intézni
„Szia, csak egy perc…” –És ebből lesz egy húszperces telefonhívás.
A Z generáció számára a telefonálás sokszor már az utolsó lehetőség. Ha valamit el lehet intézni egy Messenger-, WhatsApp- vagy SMS-üzenetben (van, aki még küld ilyet?), akkor miért kellene felhívni a másikat?
Nem véletlen, hogy sok fiatal már azt is udvariasnak tartja, ha valaki előbb megkérdezi üzenetben, hogy alkalmas-e az időpont egy hívásra.
5. Minden internetes hírt azonnal továbbküldeni
„Most kaptam, nem tudom, igaz-e, de azért elküldöm…”
Sokan ismerik ezt a mondatot.
A fiatalabb generáció általában előbb rákeres egy hírre, mielőtt megosztaná, míg az idősebbek között még mindig gyakori, hogy egy látványos Facebook-bejegyzést vagy láncüzenetet automatikusan hitelesnek vesznek. Az internet viszont tele van álhírekkel, ezért is érdemes küldés előtt ellenőrizni az információkat – pár kattintás, néhány másodperc az életünkből, és megúszol egy kínos helyzetet.
+1. „Ne dobd ki, jó lesz még valamire!”
Régi mobiltelefonok. Összegubancolódott kábelek. Margarinos dobozok. Üres befőttesüvegek. Tíz éve nem használt távirányítók.
Ha egy boomer háztartásban jársz, jó eséllyel találsz egy fiókot vagy szekrényt, ahol ezek mind együtt várják a nagy visszatérést.
A fiatalok inkább a minimalizmus hívei, és szívesebben megszabadulnak attól, amire már nincs szükségük. Persze aztán néha pont annak az egy régi kábelnek lenne hirtelen óriási értéke…
Tényleg ennyire cikik ezek a boomer szokások?
Valójában nem. A legtöbb ilyen szokás egyszerűen abból fakad, hogy minden generáció más világban nőtt fel. Akinek a vezetékes telefon, a papíralapú ügyintézés vagy a Facebook jelentette a digitális forradalmat, egészen másképp használja a technológiát, mint azok, akik már okostelefonnal a kezükben nőttek fel.
És ki tudja? Lehet, hogy húsz év múlva a mai fiatalok mesterséges intelligenciás vagy TikTok-szokásain nevet majd a következő generáció.
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