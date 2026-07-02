Többen beszélnek róluk, mint Taylor Swift esküvőjéről: az Empire State Building legtetején jegyezték el egymást, letartóztatás lett a vége

Az AP News beszámolója szerint a páros szerdán mászott fel az Empire State Building antennájáig. Fekete ruhát és maszkot viseltek, biztosítókötél nélkül egyensúlyoztak a keskeny peremen, jóval az épület látogatók számára megnyitott részei fölött. A páros mozgását televíziós helikopterek kísérték.

Aktivisták az Empire State Building tetején - Miután kitűzték a zászlót, lánykérés következett

Forrás: Profimedia

Az antennára egy zászlót tettek ki, amelyen ez a felirat állt: „Amikor a szerelem ereje legyőzi a hatalom imádatát, a világ megismeri a békét.”

Később levették a molinót, majd a fémszerkezeten leereszkedtek egy szélesebb párkányra. Ott a férfi fényképezőfelszerelést állított fel, majd fél térdre ereszkedett, és megkérte a nő kezét. Ezután megcsókolták és megölelték egymást, majd szelfiket készítettek. A nő a gyűrűjéről is készített képeket, amiket később a közösségi médiában is megosztott. A páros nagyobb izgalmat okozott New York városának, mint Taylor Swift közelgő esküvője.

Eljegyzés az Empire State Buildingen: letartóztatás lett a vége

Közben a rendőrség különleges egységének tagjai létrán indultak felfelé, hogy megállítsák őket. A rendőrség Angelina Nikolauként és Ivan Beerkusként azonosította a két mászót. Betörés, gondatlan veszélyeztetés és több más bűncselekmény miatt vették őket őrizetbe, miután leértek. Egyelőre nem tudni, van-e ügyvédjük, aki nyilatkozhatna az ügyben.

Angela Nikolaut, balra, és Ivan Beerkust azonnal őriztebe is vették

Forrás: Profimedia

Az egyelőre nem derült ki, hogyan jutottak fel az Empire State Building antennájára. Az épület üzemeltetője közleményben hangsúlyozta, hogy az akció engedély nélkül történt. Arra viszont nem adtak választ, hogy a párosnak volt-e bármilyen kapcsolata a biztonsági személyzettel. Az Empire State Building látogatóinak ugyanis belépéskor komoly biztonsági ellenőrzésen kell átesniük, és többek között nagyméretű csomagot, sportfelszerelést, jelmezt vagy maszkot sem vihetnek be.

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