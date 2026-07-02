Gyermekkorban sokszor ábrándoztunk arról, milyen is lehet felnőttnek lenni. Éppen ezért, amikor az óvodában megkérdezték tőlünk, mik szeretnénk lenni, ha nagyok leszünk, szinte már egy kész, konkrét tervvel a kezünkben tudtunk válaszolni. Míg mi olyan nehezen elérhető célokról álmodoztunk, mint az űrhajós, a focista vagy az állatorvos, addig a mai gyerekek már egy egészen más megközelítés szerint állnak a pályaválasztás kérdéséhez, és mára mr egy teljesen új típusú szakma jelenti számukra a jövőt.

Mivel a mai kicsik már a digitális világba beleszületve, az online térben nőttek fel, ez formálja a világról alkotott képüket, legyen szó a mindennapi életről vagy éppen a jövőbeli szakma választásáról.

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Míg mi gyerekkorunkban még igazán megbecsült állásokban képzeltük el magunkat, a mai generáció már egészen más foglalkozásokban gondolkodik.

A közösségi média ráadásul nagyban befolyásolja azt, hogyan vélekednek a gyerekek arról a kérdésről, mik lesznek, ha végre felnőnek.

Mutatjuk is azt a modern szakma típust, ami mára az abszolút befutó lett az alfa generációnál!

A szakmai irányt a közösségi média is befolyásolja

Míg az idősebb generáció tagjai még a szabad ég alatt, órákon át szaladgálva és fogócskázva töltötték a gyerekkorukat, addig a mostani fiatalabbak már inkább az online térben élik le a gyermekéveiket.

Éppen ezért egyáltalán nem meglepő, hogy ez a virtuális valóság a szabadidős szokásaikon felül a jövőbeli szakmaválasztásukat is alaposan befolyásolja.

Mivel a közösségi média gyakran közvetíti azt a torz illúziót, hogy a sikerhez vezető út nem feltétlenül nehéz, és a pénzt kevés munkával is könnyen meg lehet keresni, a mai gyerekek már kevésbé szívesen választanak olyan karriert, ami nagy küzdelmekkel jár. Ráadásul a szüleik mindennapi, fárasztó munkáját látva ők már nem a hagyományos, sokszor megterhelő munkakörnyezetben képzelik el magukat, helyette egy sokkal élhetőbb és könnyebb megoldás felé kacsintgatnak. Ez a befolyás azonban korántsem fekete-fehér, hiszen amellett, hogy az online világ olykor hamis képet vetít eléjük, egyúttal hatalmas teret is ad nekik arra, hogy a kicsik sokkal szélesebb körben térképezhessék fel a jövőbeli terveiket.

Ezek a legnépszerűbb foglalkozások a mai gyerekeknél

Úgy tűnik, a hagyományos foglalkozások ideje végleg lejárt a legkisebbek körében. Ezt egy friss felmérés is egyértelműen bizonyítja, amiben kisiskolásokat és tinédzsereket kérdeztek meg jövőbeli terveikről, válaszaik pedig egészen meglepő eredményt hoztak

Míg az idősebb diákok tervei között még fel-felbukkantak olyan kézzelfogható szakmák, mint a villanyszerelő, a mérnök, a tanár vagy a hegesztő, addig a legkisebbeknél már a YouTube- és TikTok-sztárrá válás az abszolút első számú álommeló.

Ez a fordulat persze nem is olyan meglepő, hiszen a gyerekek mindennapjait a közösségi média véleményvezérei formálják, akikre igazi példaképként tekintenek, így nem csoda, hogy ők maguk is erre a csillogó karrierre vágynak.

Bár a kicsik között még mindig akadnak olyanok, akik focistának vagy hercegnőnek látják magukat a jövőben, az elsöprő, csaknem 60%-os többségnél már vitathatatlanul az internetes jelenlét áll az első helyen.

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