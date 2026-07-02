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A legnagyobb zsenik között vagy? Találd meg a 2 hibát a sivatagi képen

Shutterstock - Luis Molinero
képrejtvény sivatagi táj IQ-teszt
Klusovszki Kíra
2026.07.02.
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Szinte mindent észreveszel? Bizonyítsd be a rátermettséged ezzel a trükkös képrejtvénnyel! Találd meg a két elrejtett hibát ezen a sivatagi felvételen, és mutasd meg, hogy az eszed és a megfigyelőképességed valóban a csúcson van. Vigyázz, a megoldás sokkal közelebb lehet, mint gondolnád!

A forró sivatag közepén szinte pezseg az élet; a piacon árusok kínálják portékáikat, egy férfi éppen a tevéjét vezeti a sivatag közepén, a nap pedig magasan ragyog az égen. Első pillantásra minden békésnek és hétköznapinak tűnik, vagy mégsem?

Ez a képes IQ– teszt a megfigyelőképességedet méri fel a sivatag idilljében. 
Ez a képes IQ– teszt a megfigyelőképességedet méri fel a sivatag idilljében. 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Sivatagi képes kirakós IQ–teszt

A sivatagban napkelte után a hőmérséklet pillanatok alatt elviselhetetlenné válik, így mind az állatok, mind a kereskedők érdeke, hogy a legfontosabb üzletek még a rekkenő hőség előtt megköttessenek. Ahhoz azonban, hogy sikeresen megalkudjanak, meg kell találnod azt a két hibát a képen, amely egyszerűen sehogy sem illik ebbe az idilli környezetbe. Most rajtad a sor, ne hagyd, hogy a nyüzsgő piac forgataga elterelje a figyelmed, csupán 15 másodperced van, hogy alaposan felmérd a környezetet. Sikerülni fog? 

Keresésre fel! 

A képrejtvény feladványa: Hol lehet a képen a 2 hiba? 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

A rejtvény megfejtése

Megtaláltad a képen található hibákat? Akkor gratulálok, a legélesebb elmélyű emberek csoportjába tartozol, ráadásul még a férfi és a teve is időben ki tudott menekülni a sivatagi melegből, mielőtt napszúrást kaptak volna. Amennyiben a képrejtvényre nem volt elég az idő, próbáld meg a saját tempódban megkeresni a hibát. Ne csüggedj, senkinek sem mehet minden elsőre. Gyarkorolj inkább további IQ–tesztjeinkkel, hogy legközelebb már gyorsabban menjen. Egy kis segítségre van szükséged? Akkor gondold át, mit keres egy kaktusz a sivatag közepén? 

Mutatjuk a 2 hibát a képten: 

A képrejtvény megoldása: Megtaláltad a hibákat a képen? 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Mit tanultál ebből? 

Ha eddig még nem jártál sivatagban, mostmár tudod, hogy napfelkelte után érdemes inkább hűvösebb helyre húzódni, vagy lenge, jjól szellőző ruhát felvenni. A fejtörő emellett elsősorban a megfigyelőkészségedet és  koncentrációdat tette próbára, valamint azt is felmérte, mennyire tudod gyorsan kiszúrni a legkisebb bakikat is is az egyébként hibátlannak tűnő képen. 

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