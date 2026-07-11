A strandon folyik a pénz, ha minden apróságot a helyszínen veszünk meg, pedig ha egy kicsit előre gondolkodunk, sokat spórolhatunk. Nem kell lemondani a fagyiról, a sült krumpliról vagy a vízi játékokról, ha tudatosan készülünk. Néhány otthonról hozott dologgal és pár egyszerű trükkel több ezer forint is a pénztárcánkban maradhat.
Így spórolhatsz tízezreket a strandon
- Fagyi vagy jégkrém legyen?
Ha otthon készítettük el a szendvicseket, akkor már csak a hűsítőért kell fizetnünk a strandon. Míg egy gombóc fagyiért néhol akár 800-1000 forintot is elkérhetnek, addig a pálcikás jégkrém nem csak olcsóbb, de kiadósabb is.
- Mártogassunk csak bátran
A sült krumpli mellé mártogatós is jár, ám aranyárban mérik a ketchup-ot és a majonézt, arról nem beszélve, hogy egy kis tubus semmire nem elég. Ne szégyelljünk otthonról magunkkal vinni egy flakonnal, így jut elég belőle mindenkinek.
- Játék tizedannyi áron
Még otthon szerezzünk be néhány új, pár száz forintos vízijátékot, amivel a strandon meglephetjük a gyerekeket. Amellett, hogy örömet okozunk nekik, nem kell a drága benti árusoknál vásárolni.
- Pipáljuk a sorokat
Indulás előtt érdemes listát írni, és a sorokat pipálva pakolni. Így biztosan minden bekerül a táskába, és nem kell drágán a helyszínen megvásárolnunk a sapkát, törölközőt, naptejet vagy az úszószemüveget.
- Húzódjunk árnyékba
Drága mulatság a napozóágy és napernyő bérlése. Jobban járunk, ha viszünk magunkkal egy összecsukható ernyőt vagy kemping széket, így nem csak az árnyékról, de a kényelemről sem kell lemondanunk.
- Lapozzuk át újra
Nincs is kellemesebb, mint a napernyő alatt olvasgatni. Ne felejtsük otthon a kedvenc újságunkat vagy regényünket, így ezt sem szükséges megvásárolni a helyi strandon.
- Pénzért visszaváltható
Már nem csak a fesztiválokon, koncerteken, de a strandokon is egyre népszerűbb, hogy repohárban kapjuk az italunkat, ám ez egy több fős családra kiszámolva meglehetősen drága. Ne felejtsük el a nap végén visszaváltani, de ha korábban már vásároltunk poharat vagy kaptunk zsetont, azt se hagyjuk otthon.
- Ereszt az úszógumi
Váratlan kiadást jelent az is, ha a strandon derül ki, hogy ereszt az úszógumi vagy a karúszó. Készüljünk pumpával is, különösen, ha óriás matracot is viszünk magunkkal, hiszen a legtöbb helyen az otthonról hozott strandjátékok felfújása sincs ingyen.
- Kölcsönzés féláron
Az extrém sportok szerelmesei sup-ot, kajakot, kenut is bérelhetnek, persze ezek árát busásan meg kell fizetnünk. Sokszor jobban megéri, ha fél óra helyett egy órára béreljük a vízieszközöket, de ha több napra megyünk, kérdezzük meg, lehet-e kedvezményes bérletet vásárolni.