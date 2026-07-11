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Kiderült az igazság − Penélope Cruz elárulta, milyen valójában a házassága

00756677 - JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE
hollywoodi színésznő javier bardem sztárpáros Penélope Cruz
Klusovszki Kíra
2026.07.11.
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Míg a legtöbb sztárpár kapcsolata sokszor még hónapokat sem bír ki, addig létezik egy olyan hollywoodi álompár, akik szerelme már jóval a házasságuk előtt el volt rendelve. Penélope Cruz most lerántotta a leplet, és őszintén elmondta, mi a titka a tökéletesnek tűnő, régóta tartó házasságuknak.

Míg a hollywoodi sztárpárok kapcsolata többnyire nem él hosszú életet, addig az Oscar-díjas spanyol színésznő, Penélope Cruz és férje, Javier Bardem házassága már több mint 15 éve sziklaszilárd. De vajon mi lehet a titka, ennek a látszólag tökéletes szerelemnek ?

Penélope Cruz és Javier Bardem már minden nyilvános eseményre is együtt jár,a képen a 71. cannesi filmfesztiválon is megmutatták magukat a vörösszőnyegen.
Penélope Cruz és Javier Bardem házassága immár több mint másfél évtizede sziklaszilárd, irigylésreméltó szerelmüket pedig gyakran a vörösszőnyeges eseményeken is megmutatják.
 Forrás: Northfoto
  • Penélope Cruz és Javier Bardem 30 évvel ezelőtt, egy közös film forgatásán ismerkedtek meg. 
  • Bár mindketten éreztek vonzalmat a másik iránt, csak 15 évvel később lett belőle mégis szerelem. 
  • A spanyol álompár elárulta, mi a titka a tökéletesnek tűnő házasságuknak. 

Penélope Cruz szerelme már évtizedek óta töretlen

A két spanyol világsztár még 1992-ben, a Jamón, Jamón című film forgatásán ismerkedett meg egymással, ahol bár a köztük lévő szikra már akkor is tagadhatatlan volt, a forgatás után hosszú évekig mégis csak barátok maradtak, és teljesen eltérő, külön utakon jártak.

A legnagyobb meglepetésükre azonban a sors mindent előre eltervezett, hiszen végül 2007-ben, tizenöt évvel az első találkozásuk után, a Vicky Cristina Barcelona forgatásán újra összesodródtak, azonban ekkor már a munkakapcsolatból és barátságból gyorsan mély szerelem is szövődött. 

Egymás iránti érzéseiket ekkor már annyira komolynak és megalapozottnak gondolták, hogy három évvel később, 2010 júliusában egy szűk családi körben megtartott ceremónián házasodtak össze a Bahamákon. A köztük levő sorsszerű kapcsolat pedig azóta is teljesen stabil, és megingathatatlan, mára pedig a sztárpár közötti szerelem Hollywood egyik lesikeresebb történetei között is szerepel. 

Mutatjuk, mi a jól működő házasságuk titka

Bár Penélope Cruz és Javier Bardem mindig is óvták a nyilvánosság előtt a magánéletüket, a spanyol szépség azonban most a People magazinnak adott interjújában felfedte, mi a hosszú házasságuk valódi receptje. A színésznő szerint az adja a főbb stabilitásukat, hogy mindig tudnak új dolgokat tanulni egymás mellett. Szerinte ugyanis egy párkapcsolatban mindig akadnak új felfedeznivalók, hiszen egyetlen hosszú kapcsolat sem jelenti azt, hogy tökéletesen ismernénk a másikat, attól függetlenül, hogy mennyi ideje tart. 

Úgy érzem, én is még mindig tanulok a kapcsolatomban. Pedig egy olyan emberrel élek együtt, akit már 33 éve ismerek

– emelte ki az interjúban Penélope. A házasságuk szilárd alapját azonban egy egészen más dolog fektette le, egy korábbi interjúban a férje már felfedte, hogy a kapcsolatukhoz kellő bizalmat adott nekik az, hogy már a sikerek és a világhírnév előtt megismerkedhettek. „Ez egy nagyon erős alap. Tudod, hogy a másik valóban ismer téged, és te is őt. Én valóban látlak téged, te pedig engem. Ez nagyon fontos” – mondta Javier Bardem a korábbi interjújában. 

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