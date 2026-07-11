A luxus új arca: a Volvo ES90 megmutatja, milyen a jövő eleganciája

Szeretem azt hinni magamról, hogy nőként egészen jól boldogulok azzal, ha egyszerre több dologra kell figyelnem. A Volvo ES90 azonban egészen új szintre emeli a multitasking fogalmát. Ez a gyönyörű, elektromos luxusmodell ugyanis másodpercenként akár 508 billió műveletet képes elvégezni – ami még a legprofibb szervezőket is könnyedén lekörözi. A számok persze ezúttal is lenyűgözőek, de az igazi kérdés mindig ugyanaz: hogyan teljesít a Volvo ES90 a való életben? A főváros útjain kerestem rá a választ.
- Ultragyors töltés, intelligens megoldások, letisztult luxus.
- Skandináv elegancia, prémium kényelem és futurisztikus vezetési élmény.
- Fejlett biztonsági rendszerek és elektromos teljesítmény kompromisszumok nélkül.
- A letisztult külső részletek elegánsabbá teszik az ES90-et a versenytársaknál.
Volvo ES90 teszt női szemmel: az autó minden részletében a jövőt idézi
Az új Volvo ES90 nehezen sorolható be a hagyományos kategóriák közé – és pontosan ez benne az egyik legizgalmasabb. A svéd gyártó szerint egy olyan „osztályokon átívelő” modell született, amely egyszerre ötvözi egy elegáns szedán kifinomultságát, egy fastback praktikus sokoldalúságát, valamint egy SUV kényelmét, tágas utasterét és magabiztos kiállását.
Az ES90 célja, hogy újraértelmezze a prémium elektromos autó fogalmát: nem harsány luxussal, hanem letisztult formavilággal, fejlett technológiával és azzal a nyugodt, skandináv eleganciával, amely évtizedek óta meghatározza a Volvo karakterét.
Egy új fejezet Göteborgból
A Volvo az elmúlt években látványosan felgyorsította elektromos átállását. Az EX90 SUV után az ES90 kapta meg a feladatot, hogy bebizonyítsa: a klasszikus, elegáns limuzinok világában is van még hely egy modern elektromos autónak. Érdekesség, hogy a Volvo nem egyszerű szedánként tekint az ES90-re. A modell ötvözi a limuzinok eleganciáját, a kupék finom vonalvezetését és a praktikus ötajtós kialakítás előnyeit. Egy olyan autó született, amely nem akar hangos lenni – inkább csendben mutatja meg, mire képes.
Külcsín – Skandináv elegancia újragondolva
Az ES90 első pillantásra egyértelműen Volvo. A zárt orr-rész, a jellegzetes „Thor kalapácsa” fényszórók és a letisztult karosszéria mind a márka új elektromos formanyelvét követik. Nincsenek felesleges törések, hatalmas légbeömlők vagy erőltetett, sportos részletek. Az ES90 szépsége pont az egyszerűségében rejlik. Az áramvonalas forma nemcsak látványelem: fontos szerepe van abban is, hogy az autó hosszabb távokat tudjon megtenni egyetlen töltéssel. Ötméteres hosszával tekintélyt parancsoló jelenség, mégsem hivalkodó. Ez a fajta visszafogott elegancia mindig is a Volvo egyik legerősebb fegyvere volt.
Belbecs – Egy guruló skandináv nappali
Az utastérben az ES90 pontosan azt hozza, amit egy modern Volvótól várunk: nyugalmat. A minimalista műszerfal, a prémium anyaghasználat és a hatalmas digitális kijelzők nem elvonják a figyelmet, hanem egyszerűbbé teszik az autó használatát.
A hosszú tengelytávnak köszönhetően a hátsó sorban is bőséges a hely, így az ES90 nemcsak vezetni, hanem abban utazni is különleges élmény.
A Volvo természetesen továbbra is kiemelten kezeli a biztonságot. Szenzorok, kamerák és fejlett vezetéstámogató rendszerek figyelik folyamatosan a környezetet, miközben az autó szoftveralapú felépítése lehetővé teszi a későbbi frissítéseket is.
Praktikum és csomagtér
A Volvo ES90 a mindennapi használhatóság terén is igyekszik megfelelni az elvárásoknak. A modell 468 literes csomagteret kínál, amellyel tágasabbnak bizonyul a Mercedes EQE-nél, ugyanakkor elmarad a BMW i5 által nyújtott kapacitástól.
A nagyméretű csomagtérajtónak köszönhetően a pakolás egyszerű és kényelmes, a hátsó ülések lehajtásával pedig akár 1256 literes tér áll rendelkezésre. Egyetlen apró kompromisszum, hogy az üléstámlák nem simulnak teljesen síkba, így a rakfelület nem lesz tökéletesen egyenes.
Hatótávolság, akkumulátor és töltés
Az ES90 kizárólag elektromos hajtással érkezik. A kínálatban hátsókerék-hajtású és összkerékhajtású változatok is szerepelnek. A belépőmodell teljesítménye 333 lóerő körül alakul, míg a legerősebb Twin Motor Performance kivitel már közel 680 lóerőt kínál. Mindezt természetesen teljes csendben, az elektromos autókra jellemző azonnali nyomatékkal.
Az egyik legnagyobb újdonság a 800 voltos elektromos rendszer, amely gyorsabb töltést és hatékonyabb működést tesz lehetővé. A nagyobb akkumulátoros változatok akár 700 kilométer körüli WLTP-hatótávot is elérhetnek, megfelelő gyorstöltőn pedig a 10–80 százalékos töltés nagyjából 22 perc alatt megoldható.
Összegzés:
Nehéz nem kedvelni a Volvo ES90-et. A svéd márka újdonsága egészen más oldalról közelíti meg a prémium elektromos autózás világát: nem a feltűnést keresi, hanem a kényelmet, a nyugalmat és a fejlett technológiát helyezi előtérbe.
Az EX90 továbbra is remek választás lehet azok számára, akiknek szükségük van a hétüléses kialakításra és egy nagy SUV praktikumára, de ha a plusz férőhelyek nem jelentenek elsődleges szempontot, az ES90 rendkívül erős alternatíva. Az utastér hangulata, a kifinomult megoldások és az elektromos hajtás fejlettsége egyaránt azt mutatja, hogy a Volvo nagyon komolyan gondolja a jövő prémiumautóját.
Ha kíváncsi vagy, milyen a Volvo ES90 a valóságban, nézd meg az alábbi videót!
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