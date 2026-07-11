A luxus új arca: a Volvo ES90 megmutatja, milyen a jövő eleganciája

Szeretem azt hinni magamról, hogy nőként egészen jól boldogulok azzal, ha egyszerre több dologra kell figyelnem. A Volvo ES90 azonban egészen új szintre emeli a multitasking fogalmát. Ez a gyönyörű, elektromos luxusmodell ugyanis másodpercenként akár 508 billió műveletet képes elvégezni – ami még a legprofibb szervezőket is könnyedén lekörözi. A számok persze ezúttal is lenyűgözőek, de az igazi kérdés mindig ugyanaz: hogyan teljesít a Volvo ES90 a való életben? A főváros útjain kerestem rá a választ.

Letisztult formák, prémium hangulat és modern technológia találkozik a Volvo ES90 fedélzetén.

Forrás: Antalfi Krisztina

Ultragyors töltés, intelligens megoldások, letisztult luxus.

Skandináv elegancia, prémium kényelem és futurisztikus vezetési élmény.

Fejlett biztonsági rendszerek és elektromos teljesítmény kompromisszumok nélkül.

A letisztult külső részletek elegánsabbá teszik az ES90-et a versenytársaknál.

Volvo ES90 teszt női szemmel: az autó minden részletében a jövőt idézi

Az új Volvo ES90 nehezen sorolható be a hagyományos kategóriák közé – és pontosan ez benne az egyik legizgalmasabb. A svéd gyártó szerint egy olyan „osztályokon átívelő” modell született, amely egyszerre ötvözi egy elegáns szedán kifinomultságát, egy fastback praktikus sokoldalúságát, valamint egy SUV kényelmét, tágas utasterét és magabiztos kiállását.

Az ES90 célja, hogy újraértelmezze a prémium elektromos autó fogalmát: nem harsány luxussal, hanem letisztult formavilággal, fejlett technológiával és azzal a nyugodt, skandináv eleganciával, amely évtizedek óta meghatározza a Volvo karakterét.

Egy új fejezet Göteborgból

A Volvo az elmúlt években látványosan felgyorsította elektromos átállását. Az EX90 SUV után az ES90 kapta meg a feladatot, hogy bebizonyítsa: a klasszikus, elegáns limuzinok világában is van még hely egy modern elektromos autónak. Érdekesség, hogy a Volvo nem egyszerű szedánként tekint az ES90-re. A modell ötvözi a limuzinok eleganciáját, a kupék finom vonalvezetését és a praktikus ötajtós kialakítás előnyeit. Egy olyan autó született, amely nem akar hangos lenni – inkább csendben mutatja meg, mire képes.

Külcsín – Skandináv elegancia újragondolva

Az ES90 első pillantásra egyértelműen Volvo. A zárt orr-rész, a jellegzetes „Thor kalapácsa” fényszórók és a letisztult karosszéria mind a márka új elektromos formanyelvét követik. Nincsenek felesleges törések, hatalmas légbeömlők vagy erőltetett, sportos részletek. Az ES90 szépsége pont az egyszerűségében rejlik. Az áramvonalas forma nemcsak látványelem: fontos szerepe van abban is, hogy az autó hosszabb távokat tudjon megtenni egyetlen töltéssel. Ötméteres hosszával tekintélyt parancsoló jelenség, mégsem hivalkodó. Ez a fajta visszafogott elegancia mindig is a Volvo egyik legerősebb fegyvere volt.