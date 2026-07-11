Kvíz: ismerd fel a nagy musicalslágereket az idézetek alapján

Csak nemrég, január 12-én volt a magyar musical napja, amely 2012 óta szerepel a naptárban. Ezúttal eg kvízzel emlékezünk meg az ikonikus magyar zenés-táncos színházi darabokról. 8 ikonikus musicalből hoztunk 8 dalrészletet, idézetet. Neked hányat sikerül eltalálnod?
Teszteld a tudásod a magyar musicalkvízünkben!
Vannak olyan ikonikus dalok a magyar musicaltörténelemben, amelyeket szinte mindenki kívülről fúj. Elég, ha csak a Rómeó és Júlia, az István, a király, az Az operaház fantomja vagy A dzsungel könyve ikonikus dalrészleteire gondolunk. A musicalek világa tele van olyan felejthetetlen dallamokkal, amelyeket álmunkból felkeltve is felismerünk. Ezúttal ezekből a dalrészletekből választottunk idézeteket, amelyeket az igazi színházrajongók szinte biztos, hogy ismernek. Talán már egyetlen mondat vagy sor is elég ahhoz, hogy a fejedben megszólaljon a zene és magad előtt lásd a koreográfiát. Töltsd ki a magyar musicalkvízünket!
1/8 "Egyszer ismeretlen távolba vágyom, Máskor megriaszt egy álom" Melyik musicalből idéztünk?
2/8 Melyik zenés darabból lehet az alábbi idézet? "Királynak lenni az mámorító. De mi tudjuk azt mi az igazi jó"
3/8 "Tizenkilenc huszonhét, ennyit késni elég szép" Ez melyik musicalben hangzik el?
4/8 "Szállj fel a csillagokba. Szél könnyű szárnyán szállj" Melyik zenés előadásban hangzik fel ez az ikonikus dalrészlet?
5/8 Na honnan idéztünk? "Ha beindul a nagy pofonofon. Ketten osztozunk meg a pofonokon: én adom és te állod majd!"
6/8 "Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely. Vagy egyszer belehalunk" Melyik musicalben hallható a dalrészlet?
7/8 Melyik híres zenés darabban hallhatók az alábbi sorok? Jöjj hát és énekelj, így kell legyen! Énhozzám tartozol, egy vagy velem"
8/8 "Mert ez a nép itt nem olyan, hogy békében éljen boldogan! A vérében a harc, a láz, a mi városunk más!" Melyik musicalben hallható a dalrészlet?
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