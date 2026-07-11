Kvíz: ismerd fel a nagy musicalslágereket az idézetek alapján

Csak nemrég, január 12-én volt a magyar musical napja, amely 2012 óta szerepel a naptárban. Ezúttal eg kvízzel emlékezünk meg az ikonikus magyar zenés-táncos színházi darabokról. 8 ikonikus musicalből hoztunk 8 dalrészletet, idézetet. Neked hányat sikerül eltalálnod?

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Forrás: Getty Images

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Vannak olyan ikonikus dalok a magyar musicaltörténelemben, amelyeket szinte mindenki kívülről fúj. Elég, ha csak a Rómeó és Júlia, az István, a király, az Az operaház fantomja vagy A dzsungel könyve ikonikus dalrészleteire gondolunk. A musicalek világa tele van olyan felejthetetlen dallamokkal, amelyeket álmunkból felkeltve is felismerünk. Ezúttal ezekből a dalrészletekből választottunk idézeteket, amelyeket az igazi színházrajongók szinte biztos, hogy ismernek. Talán már egyetlen mondat vagy sor is elég ahhoz, hogy a fejedben megszólaljon a zene és magad előtt lásd a koreográfiát. Töltsd ki a magyar musicalkvízünket!