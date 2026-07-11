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Ismered a leander öntözésének EGYETLEN titkát? − Enélkül nem virágzik soha

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Virág helyett csak levelek? Lehet, hogy egyetlen apró hibán csúszik el a nyári leanderparádé. Mutatjuk, hogy mire figyelj a leander öntözésénél!

Locsoljuk, a nap felé forgatjuk, leszedjük az elszáradt virágokat, de aztán mégis ott állunk értetlenül: miért nem virágzik rendesen? A rossz hír az, hogy a leander bizony sértődős tud lenni. Viszont, ha ezt az egy leander öntözési trükköt betartod, már nyert ügyed van! 

A leander öntözése okozza a legtöbb kertkedvelőnél a kihívást.
A leander öntözése okozza a legtöbb kertkedvelőnél a kihívást. 
Forrás: Shutterstock

Ezt rontja el mindenki a leander öntözésénél: egyetlen hiba miatt maradhat virág nélkül

  • A leander imádja a vizet, de nem mindegy, hogyan kapja.
  • Egy rossz öntözési rutin könnyen a virágzás rovására mehet.
  • A trükk egyszerű, mégis sokan elrontják nyáron.

A kertész szakemberek szerint a leander öntözése nem a mennyiségről, hanem a rendszerességről szól. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyik nap túlöntözik, másnap pedig teljesen hagyják kiszáradni a földjét. Pedig ez a mediterrán szépség egyáltalán nem szereti a hullámvasutat. 

Melegben különösen fontos, hogy a földje egyenletesen nedves maradjon, főleg cserépben tartva, ahol a tűző napon villámgyorsan kiszáradhat.

A trükk tehát egyszerű!  

Ne hagyd teljesen kiszáradni a földjét, főleg ne a virágzási időszakban. Kánikulában akár napi öntözést is igényelhet, de pangó vízben sem érdemes úsznia. Sőt, jobb ha figyelsz a víz hőfokára is, mivel ez a növény a hidegért sincs odáig. Legjobb, ha szobahőmérsékletű folyadékkal öntözöd. Igen, a leander kicsit olyan, mint az a barát, aki egyszerre akar figyelmet és teret. Nem egyszerű, de ha eltalálod az egyensúlyt, egész nyáron hálás lesz érte, méghozzá látványos virágesővel.

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