Károly király négy év után újra találkozott Archie-val és Lilibettel – Meghan Markle is ott volt

Megtörtént a várva várt családi találkozó. Károly királyt meglátogatta kisebbik fia Harry herceg és családja, így a brit uralkodó több mint 4 év után ismét a karjaiba vehette unokáit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt. Bár korábban úgy tűnt, Harry mégis egyedül utazik az Egyesült Királyságba, mint utóbb kiderült, Meghan Markle és két gyermekük is követte őt a nagy családi találkozóra, ahol a királyné, Kamilla is megjelent.

Harry herceg, Meghan és két gyermekük, Archie és Lilibet - bár a találkozóról nem készült fotó, Károly király újra láthatta unokáit.

Forrás: Meghan Markle/Instagram

Mi történt Károly király és Harry találkozóján? Károly király több mint négy év után látta újra Archie-t és Lilibetet.

Harry herceg, Meghan Markle és két gyermekük együtt utazott az Egyesült Királyságba.

A találkozót a király Highgrove-i birtokán tartották.

Kamilla királyné is jelen volt a családi eseményen.

A Buckingham-palota szerint a találkozó teljesen magánjellegű volt, ezért nem készültek hivatalos fényképek.

Régen várt családi találkozó

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszaléptek királyi feladataiktól, majd az Egyesült Államokba költöztek gyermekeikkel. Azóta Archie és Lilibet csak nagyon ritkán járt az Egyesült Királyságban, így Károly király is kevés alkalommal találkozhatott velük személyesen. A mostani látogatás különösen jelentős, hiszen ez volt az első közös családi találkozó több mint négy év után.

A találkozó magánjellegű maradt

A család a Highgrove-birtokon találkozott, ahol Károly király és Kamilla királyné fogadta Harryéket. A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy kizárólag családi eseményről volt szó, ezért nem tettek közzé fényképeket vagy további részleteket a találkozóról.

Közeledhetnek egymáshoz a felek?

Az elmúlt években többször is napvilágot láttak hírek a királyi család és Harry herceg megromlott kapcsolatáról. A mostani találkozó önmagában nem jelenti azt, hogy minden korábbi nézeteltérés megoldódott, ugyanakkor sokak szerint fontos gesztus lehet a családi kapcsolatok rendezése felé. A találkozó időzítése azért is különösen figyelemre méltó, mert Károly király továbbra is daganatos betegségének kezelésén vesz részt, így minden közös családi alkalom nagy jelentőséggel bír.