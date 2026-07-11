Károly király négy év után újra találkozott Archie-val és Lilibettel – Meghan Markle is ott volt

Megtörtént a várva várt családi találkozó. Károly királyt meglátogatta kisebbik fia Harry herceg és családja, így a brit uralkodó több mint 4 év után ismét a karjaiba vehette unokáit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt. Bár korábban úgy tűnt, Harry mégis egyedül utazik az Egyesült Királyságba, mint utóbb kiderült, Meghan Markle és két gyermekük is követte őt a nagy családi találkozóra, ahol a királyné, Kamilla is megjelent.
Mi történt Károly király és Harry találkozóján?
- Károly király több mint négy év után látta újra Archie-t és Lilibetet.
- Harry herceg, Meghan Markle és két gyermekük együtt utazott az Egyesült Királyságba.
- A találkozót a király Highgrove-i birtokán tartották.
- Kamilla királyné is jelen volt a családi eseményen.
- A Buckingham-palota szerint a találkozó teljesen magánjellegű volt, ezért nem készültek hivatalos fényképek.
Régen várt családi találkozó
Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszaléptek királyi feladataiktól, majd az Egyesült Államokba költöztek gyermekeikkel. Azóta Archie és Lilibet csak nagyon ritkán járt az Egyesült Királyságban, így Károly király is kevés alkalommal találkozhatott velük személyesen. A mostani látogatás különösen jelentős, hiszen ez volt az első közös családi találkozó több mint négy év után.
A találkozó magánjellegű maradt
A család a Highgrove-birtokon találkozott, ahol Károly király és Kamilla királyné fogadta Harryéket. A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy kizárólag családi eseményről volt szó, ezért nem tettek közzé fényképeket vagy további részleteket a találkozóról.
Közeledhetnek egymáshoz a felek?
Az elmúlt években többször is napvilágot láttak hírek a királyi család és Harry herceg megromlott kapcsolatáról. A mostani találkozó önmagában nem jelenti azt, hogy minden korábbi nézeteltérés megoldódott, ugyanakkor sokak szerint fontos gesztus lehet a családi kapcsolatok rendezése felé. A találkozó időzítése azért is különösen figyelemre méltó, mert Károly király továbbra is daganatos betegségének kezelésén vesz részt, így minden közös családi alkalom nagy jelentőséggel bír.
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