Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 11., szombat Lili, Nóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egyesült királyság

Károly király négy év után újra találkozott Archie-val és Lilibettel – Meghan Markle is ott volt

POOL - TOBY SHEPHEARD
egyesült királyság harry herceg meghan markle károly lilibet archie kamilla
Simon Péter
2026.07.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Több mint négy év után ismét személyesen találkozott a brit uralkodó Harry herceggel és két gyermekével, Archie-va és Lilibetel. A régóta várt családi találkozóra egy zártkörű összejövetelen került sor, amelyen Károly királyon és unokáin kívül Harry herceg, Meghan Markle és Kamilla királyné is részt vett.

Megtörtént a várva várt családi találkozó. Károly királyt meglátogatta kisebbik fia Harry herceg és családja, így a brit uralkodó több mint 4 év után ismét a karjaiba vehette unokáit, Archie herceget és Lilibet hercegnőt. Bár korábban úgy tűnt, Harry mégis egyedül utazik az Egyesült Királyságba, mint utóbb kiderült, Meghan Markle és két gyermekük is követte őt a nagy családi találkozóra, ahol a királyné, Kamilla is megjelent. 

Károly király újra láthatta őket: Harry herceg, Meghan és két gyermekük, Archie és Lilibet
Harry herceg, Meghan és két gyermekük, Archie és Lilibet - bár a találkozóról nem készült fotó, Károly király újra láthatta unokáit.
Forrás: Meghan Markle/Instagram

Mi történt Károly király és Harry találkozóján?

  • Károly király több mint négy év után látta újra Archie-t és Lilibetet.
  • Harry herceg, Meghan Markle és két gyermekük együtt utazott az Egyesült Királyságba.
  • A találkozót a király Highgrove-i birtokán tartották.
  • Kamilla királyné is jelen volt a családi eseményen.
  • A Buckingham-palota szerint a találkozó teljesen magánjellegű volt, ezért nem készültek hivatalos fényképek.

Régen várt családi találkozó

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban visszaléptek királyi feladataiktól, majd az Egyesült Államokba költöztek gyermekeikkel. Azóta Archie és Lilibet csak nagyon ritkán járt az Egyesült Királyságban, így Károly király is kevés alkalommal találkozhatott velük személyesen. A mostani látogatás különösen jelentős, hiszen ez volt az első közös családi találkozó több mint négy év után.

A találkozó magánjellegű maradt 

A család a Highgrove-birtokon találkozott, ahol Károly király és Kamilla királyné fogadta Harryéket. A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy kizárólag családi eseményről volt szó, ezért nem tettek közzé fényképeket vagy további részleteket a találkozóról.

Közeledhetnek egymáshoz a felek?

Az elmúlt években többször is napvilágot láttak hírek a királyi család és Harry herceg megromlott kapcsolatáról. A mostani találkozó önmagában nem jelenti azt, hogy minden korábbi nézeteltérés megoldódott, ugyanakkor sokak szerint fontos gesztus lehet a családi kapcsolatok rendezése felé. A találkozó időzítése azért is különösen figyelemre méltó, mert Károly király továbbra is daganatos betegségének kezelésén vesz részt, így minden közös családi alkalom nagy jelentőséggel bír.

Olvass még a királyi családokról:

Újabb unoka érkezik a királyi családba: ismét babát vár a gyönyörű hercegnő

Örömhírrel jelentkezett a jordán királyi család: Ránija királyné bejelentette, hogy harmadszor is nagymama lesz.

Soha nem látott fotó került elő Diana hercegnéről: így nézett ki gondtalan kisgyerekként

Hatvan évvel ezelőtti nyári pillanatot idézett fel Charles Spencer egy eddig nem látott családi fényképpel. Diana hercegné és öccse együtt látható a meghitt hangulatú felvételen.

Igazi stílusikon: Sarolta hercegnő legfrissebb fotóját imádja a világ − Katalin lánya még sosem volt ennyire menő

Kicsi lányból mára elképesztően stílusos kiskamasszá vált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu