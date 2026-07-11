Te felismernéd Drakula grófot? Ez az optikai IQ-teszt most kideríti

A vámpírokról két elképzelés él a fejekben. Az egyikben nagy fogak, elegáns megjelenés és átható tekintet jellemzi a vérszívókat, míg a másikban szinte észrevétlenül járnak köztünk. Te melyik csoportba tartozol? Most könnyedén kiderítheted, hogy túlélnél-e egy találkozást Drakulával. Ebben az IQ-tesztnek is beillő rejtvényben ugyanis azt kell eldöntened, hogy melyik személy mellett lennél veszélyben.

Drakula grófos képes IQ-teszt. A te nyakad megúszná?

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Vámpíros IQ-teszt

A legújabb, Luc Besson Drakula filmben a vámpírok ősatyja romantikus hősszerelmesként tűnik fel a vásznon, miközben kegyetlen mivoltát sem tagadják meg tőle. Mi most arra kérünk, hogy ez utóbbira koncentrálj. Gondolj arra, hogy ha rosszul döntesz, és a táncparkettre az igazi vámpír oldalán lépsz, bizony halandó életed záros határidőn belül véget fog érni. A feladatod, hogy ezt elkerüld.

Drakula fejtörő

A most következő feladványban három, szinte tökéletesen megegyező vámpírt látsz. A feladatod, hogy 7 másodperc alatt megtaláld, ki lehet a valódi Drakula − hiszen a másik kettő csak egy olcsó imposztor. Nézd meg a képet, és mentsd meg az életed!

IQ-teszt - feladvány.

Forrás: jagranjosh.com

Miért szeretjük az ilyen képes IQ-teszteket?

Az ilyen rejtvények egyrészt rendkívül szórakoztatóak, segítenek pár percre kimozdítani a hétköznapok mókuskerekéből. Másrészt keményen megdolgoztatják az agyadat is. A megoldásukhoz használnod kell a problémamegoldó-, és megfigyelő képességedet, a logikákat, és az intuíciódat. Az sem árt, ha képes vagy mindent kizárni, és csak erre az egy feladatra koncentrálni. A mostani fejtörőben ráadásul a vámpírok bálján járhatsz, ami egyszerre ijesztő, izgalmas és kellően misztikus terep.

Ki az igazi Drakula − az IQ-teszt megfejtése

Sikerült kiszúrnod az igazi vámpírt? Gratulálunk, hiszen nemcsak sasszemed van és éles logikád, de szerencsésen túl is élted a bált! Nem találtad meg a valódi vérszívót? Reméljük, hogy ebben az esetben nemet mondtál a táncra, biztos, ami biztos. Természetesen ne csüggedj, gyakorolj más hasonló feladványokkal, hogy legközelebb jobban menjen. Most pedig felfedjük, hogy a három alak közül ki is az igazi Drakula: az első nem látszik a tükörben, a másodiknak nincsenek hegyes szemfogai, így csak a harmadik lehet vámpír.