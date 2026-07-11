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Te felismernéd Drakula grófot? Ez az optikai IQ-teszt most kideríti

rejtvény Drakula IQ-teszt
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Mennyire vagy jó a részletek megfigyelésében? Kedveled a Drakula-történeteket? Akkor ez az izgalmas rejtvény érted kiált. Fejtsd meg ezt a képes IQ-tesztet, és úszd meg épp bőrrel a vámpírok bálját!

A vámpírokról két elképzelés él a fejekben. Az egyikben nagy fogak, elegáns megjelenés és átható tekintet jellemzi a vérszívókat, míg a másikban szinte észrevétlenül járnak köztünk. Te melyik csoportba tartozol? Most könnyedén kiderítheted, hogy túlélnél-e egy találkozást Drakulával. Ebben az IQ-tesztnek is beillő rejtvényben ugyanis azt kell eldöntened, hogy melyik személy mellett lennél veszélyben.

Drakula, IQ-teszt
Drakula grófos képes IQ-teszt. A te nyakad megúszná?
Forrás: 123.rf.com

Vámpíros IQ-teszt

A legújabb, Luc Besson Drakula filmben a vámpírok ősatyja romantikus hősszerelmesként tűnik fel a vásznon, miközben kegyetlen mivoltát sem tagadják meg tőle. Mi most arra kérünk, hogy ez utóbbira koncentrálj. Gondolj arra, hogy ha rosszul döntesz, és a táncparkettre az igazi vámpír oldalán lépsz, bizony halandó életed záros határidőn belül véget fog érni. A feladatod, hogy ezt elkerüld. 

Drakula fejtörő

A most következő feladványban három, szinte tökéletesen megegyező vámpírt látsz. A feladatod, hogy 7 másodperc alatt megtaláld, ki lehet a valódi Drakula − hiszen a másik kettő csak egy olcsó imposztor. Nézd meg a képet, és mentsd meg az életed!

drakula képes IQ-teszt
IQ-teszt - feladvány.
Forrás: jagranjosh.com

Miért szeretjük az ilyen képes IQ-teszteket?

Az ilyen rejtvények egyrészt rendkívül szórakoztatóak, segítenek pár percre kimozdítani a hétköznapok mókuskerekéből. Másrészt keményen megdolgoztatják az agyadat is. A megoldásukhoz használnod kell a problémamegoldó-, és megfigyelő képességedet, a logikákat, és az intuíciódat. Az sem árt, ha képes vagy mindent kizárni, és csak erre az egy feladatra koncentrálni. A mostani fejtörőben ráadásul a vámpírok bálján járhatsz, ami egyszerre ijesztő, izgalmas és kellően misztikus terep.

Ki az igazi Drakula − az IQ-teszt megfejtése

Sikerült kiszúrnod az igazi vámpírt? Gratulálunk, hiszen nemcsak sasszemed van és éles logikád, de szerencsésen túl is élted a bált! Nem találtad meg a valódi vérszívót? Reméljük, hogy ebben az esetben nemet mondtál a táncra, biztos, ami biztos. Természetesen ne csüggedj, gyakorolj más hasonló feladványokkal, hogy legközelebb jobban menjen. Most pedig felfedjük, hogy a három alak közül ki is az igazi Drakula: az első nem látszik a tükörben, a másodiknak nincsenek hegyes szemfogai, így csak a harmadik lehet vámpír.

IQ-teszt, rejtvény
IQ-teszt - megoldás.
Forrás: jagranjosh.com

Mit tanulhattál ebből?

A vámpírok mindig izgalmasak, de akkor kevésbé, ha a te nyakadra fáj a foguk. Ez a szuper képes IQ-teszt egy báljukra kalauzol el, a feladatod pedig a volt, hogy kiderítsd, a három vámpíralak közül ki az igazi Drakula. Ezzel a rejtvénnyel alaposan megdolgoztattad az agyadat: megfigyelő- és problémamegoldó-képesség, koncentrációs készség és logika. Ezeket bevetve oldhattad meg 7 másodperc alatt a rejtvényt, miközben remekül szórakoztál. 

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