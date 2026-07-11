Furcsa, de igaz: egy maszturbációellenes küldetésből lett a világ legnépszerűbb reggelije

Képzeld el: reggel betolsz egy tál kukoricapelyhet, és fogalmad sincs, hogy az egészet azért találták ki, hogy ne legyen kedved szexelni. Igen, jól olvastad.

1894-ben John Harvey Kellogg orvos és testvére, Will úgy döntöttek, hogy megmentik az emberiséget. De nem a rákkal vagy a tüdőgyulladással foglalkoztak – ó, nem. John szerint a legnagyobb ellenség az önkielégítés volt.

Amikor az önkielégítés elleni harc receptje a száraz kukoricapehely volt.

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A doktor úr, aki mellesleg hetednapi adventista volt és komolyan vette a puritán dolgokat, listát vezetett arról, hogy miféle bajok származhatnak a maszturbációból. Szerinte rossz emésztést, memóriazavart, látásromlást, szívbetegséget, epilepsziát, sőt, elmebajt is okozhat az esti „szeánsz”. Összefoglalva, minden betegséget erre fogott, amit csak talált.

A tökéletes terv: az unalmas kaja megakadályozza az önkielégítést

Kellogg zseniális ötlete az volt, hogy ha az emberek kellően unalmas, íztelen kaját esznek, akkor nem lesz kedvük semmihez sem – pláne nem a szexhez.

Szóval a michigani szanatóriumában, ahol orvosként dolgozott, bevezette a szigorú vegetáriánus étrendet. Semmi fűszer, semmi íz, semmi öröm. Csak a száraz, ropogós gabonapehely. Az orvosi logika egyszerű volt: aki fűszeres kaját evett, azt izgatott embernek tartotta, aki viszont ízetlen ételt fogyasztott, azt nyugodt, "tiszta gondolatú" embernek tekintette. Aztán jött Will, a testvére, aki 1906-ban rájött valamire: ha cukrot tesz a pehelybe, az emberek tényleg meg is fogják enni. Nem azért, mert anti-maszturbációs gyógyszerként tekintenek rá, hanem mert finom.

John természetesen kikelt magából.

Will! Ez így működik! Pont az volt a lényeg, hogy ne legyen finom!

De Willt nem érdekelte. Ő üzletet látott a dologban, nem vallási küldetést.

Így a Kellogg's világmárka

A cukor hozzáadásának köszönhetően Will Kellogg globális birodalmat épített, és az egyik legnagyobb gabonapehely-gyártóvá vált a világon. Az eredeti misszió – hogy elnyomja a szexuális vágyakat – valahol útközben elveszett. Ma már nem azért eszünk kukoricapelyhet, hogy kevésbé legyünk izgatott. Inkább azért, mert gyors, egyszerű, és finom. Vagy mert késő van, és nincs idő főzni.