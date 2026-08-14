Szandi lánya megható videót osztott meg koraszülött kisbabájáról: nagy mérföldkőhöz érkeztek

Bogdán Blanka életének egyik legfontosabb fejezete kezdődött el: Szandi lánya első alkalommal lett édesanya. A fiatal anyuka és férje, Ricardo Torres már hónapokkal korábban megosztották az örömhírt, hogy kisbabát várnak, később pedig az is kiderült, hogy kislányuk születik, akinek a Hazel nevet választották. A szülők azonban végül nem egészen úgy élhették át a baba érkezését, ahogyan tervezték. A kislány koraszülöttként, 6 héttel a kiírt időpont előtt 2000 grammal és 43 centiméterrel jött a világra, ezért több napig intenzív osztályon kellett feküdnie a babának és a kismamának.

Szandi lánya, Bogdán Blanka végre hazavihette kisbabáját a kórházból.

Forrás: TV2

Az elmúlt időszak érzelmekkel teli volt az újdonsült család számára.

Egy fontos mérföldkőhöz érkezett Szandi lánya és kisbabája.

A megható pillanatokat Blanka egy videóban is megosztotta követőivel.

Szandi lánya megható videót osztott meg kisbabájáról

Bodgán Blanka korábban videóban mondta el, mit érez, hogy kislányával, Hazel Rose-zal a szülés után intenzív osztályra kerültek. A hat héttel korábban érkező baba teljesen egészséges, csupán megfigyelésre tartották bent őket. Erről ide kattintva olvashatsz még többet. Blanka most egy megható videón keresztül engedett bepillantást ebbe a különleges pillanatba. A felvétel azért is különleges, mert a család számára nem csupán egy újabb napot jelent, hanem egy hosszú várakozás lezárását is.

17 nap után végre elhagyhatták a kórházat, így a kislányt Blanka férje, Ricardo egy babahordozóban vitte ki a kórházból nagy mosollyal az arcán. A fiatal édesanya számára különösen fontos lehet ez az időszak: most már nem a kórházi napok határozzák meg a mindennapokat, hanem az otthon töltött közös pillanatok. Az énekesnő egyébként már nagyon várta, hogy nagymama legyen, és megérkezzen unokája, korábban arról írt, hogy a legcsodálatosabb az, ha bővül a család.

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