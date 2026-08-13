A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja korábban sem titkolta, hogy szeretne családot alapítani, apuka akar lenni. Ember Márk 2025 augusztusában vette feleségül Havasi Virágot.
Ember Márk apa lesz: sok időt akar a gyermekével tölteni
A színész arról is beszélt már, hogy ha egyszer gyermeke születik, nem szeretne olyan apa lenni, aki a munkája miatt alig van jelen az életében. A családot annyira fontosnak tartja, hogy szükség esetén a karrierjéből is visszavesz majd azért, hogy több időt tölthessen a gyermekével.
Ember Márk és Havasi Virág az alábbi a videóval tették meg a nagy bejelentést. Mindössze annyira írtak hozzá: +1Ember.
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