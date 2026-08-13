A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja korábban sem titkolta, hogy szeretne családot alapítani, apuka akar lenni. Ember Márk 2025 augusztusában vette feleségül Havasi Virágot.

Ember Márk és felesége, Havasi Virág hamarosan szülők lesznek

Forrás: Instagram

Ember Márk apa lesz: sok időt akar a gyermekével tölteni

A színész arról is beszélt már, hogy ha egyszer gyermeke születik, nem szeretne olyan apa lenni, aki a munkája miatt alig van jelen az életében. A családot annyira fontosnak tartja, hogy szükség esetén a karrierjéből is visszavesz majd azért, hogy több időt tölthessen a gyermekével.

Ember Márk és Havasi Virág az alábbi a videóval tették meg a nagy bejelentést. Mindössze annyira írtak hozzá: +1Ember.

Ezeket olvastad már?