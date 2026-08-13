Georgina Rodríguez nagyon nem így nézett ki, amikor megismerte Ronaldót: ezeken a beavatkozásokon eshetett át

Amikor Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo focistával kezdett el randizni 2016-ban, még egy madridi Gucci üzlet eladójaként dolgozott. Azóta világszerte ismert sztár lett, miközben megjelenése is sokat változott. Ezért aztán Georgina Rodríguez plasztikai műtétei sokakat foglalkoztatnak, ebben a kérdésében azonban csak találgatásokra és szakértői véleményekre lehet hagyatkozni: ő maga nem beszélt arról, hogy plasztikai vagy esztétikai beavatkozásokon esett volna át.

Georgina Rodríguez plasztikai beavatkozásai régóta foglalkoztatják az embereket.

Forrás: Northfoto/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Georgina Rodríguez plasztikai beavatkozásai: az arcán látják a legnagyobb változásokat

A régebbi és a frissebb fotókat összehasonlító szakértők szerint Georgina Rodríguez – aki 2026. augusztus 11-én ment hozzá Cristiano Ronaldóhoz – orra ma keskenyebbnek, az orrhegye pedig finomabban formáltnak tűnik, ezért felmerült az orrplasztika vagy a műtét nélküli orrformázás lehetősége.

A Georgina Rodríguez beavatkozásai között gyakran említik az ajakfeltöltést is, mivel ajkai az évek során teltebbé váltak. Egyes esztétikai szakértők szerint botox és más töltőanyagok is állhatnak a változás mögött: ezek magyarázhatják a simább homlokot, valamint az arc és az állkapocs határozottabb kontúrját.

Georgina Rodrígez plasztikai beavatkozásai mindig is központi témát jelentettek: íme, a 2016 és 2026-os képe.

Forrás: Northfoto/Doug Peters/EMPICS Entertainment/Aspress/ Atlantico Press

Nem csak az arca változott meg az évek alatt

Georgina alakja is sokat változott, és ma jóval hangsúlyosabb homokóra-sziluettje van. Bár rendszeresen megmutatja intenzív edzéseit, egyes szakértők testkontúrozást, mellnagyobbítást vagy saját zsírral történő formázást is lehetségesnek tartanak. Az alak változására azonban jóval valószínűbb magyarázat az, hogy eltelt 10 év azóta, hogy először találkoztak, valamint két gyereke is született az influenszernek. Nemrég éppen bikinis képe miatt alázták meg őt az interneten, amit nem is hagyott szó nélkül Georgina.

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