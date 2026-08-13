Tele van muslicával minden nyáron a konyhád? − Nem ott keresed a baj forrását, ahol kellene

A nyári melegben szinte egyik napról a másikra ellephetik a konyhát az apró muslicák. Elég egy túlérett gyümölcs, egy csepp cukros ital vagy egy időben le nem vitt szemét, és máris ott vannak. Sokan ilyenkor azonnal leviszik a szemetet, alaposan letörlik a konyhapultot, hűtőbe teszik a gyümölcsöt, de a helyzet nem, vagy csak pár napra javul és újra ott a muslicacsapat a konyhában.

A muslica szeretik az édes gyümölcsöket és zöldségeket, de nem feltétlenül miattuk jelennek meg a lakásban nyáron.

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Nyári bosszúság a konyhában: muslica mindenütt

A nyári időszakban különösen fontos, hogy az érett gyümölcsöt ne hagyd hosszú ideig a pulton. Amit nem fogyasztasz el gyorsan, azt érdemes hűtőben tárolni, és a szemetest is célszerű gyakrabban kivinni, különösen akkor, ha gyümölcs- vagy zöldséghéj is kerül bele. A tisztaság önmagában azonban nem mindig oldja meg a problémát. Ha a muslicák újra és újra felbukkannak, érdemes a kevésbé nyilvánvaló helyeket is ellenőrizni, mert könnyen lehet, hogy nem az asztalon hagyott barack vagy banán tartja fenn a muslicaproblémát.

Tudtad? A muslica agya ugyanis nagyon hasonlít az emberéhez, ez pedig akkor is megmutatkozik, amikor élelmet keres.

Hol tanyáznak a muslicák?

A muslicák egyik gyakran figyelmen kívül hagyott búvóhelye a lefolyó. A mosogatóban és a csövek belsejében könnyen felhalmozódhatnak olyan szerves maradványok, amelyek táplálékot jelenthetnek a rovarok számára. A nedves, szerves anyaggal szennyezett környezet ráadásul kedvező lehet a szaporodásukhoz is. Ezért ha a konyhában rendszeresen felbukkannak a muslicák, érdemes a mosogató környékét és a lefolyót is alaposan megtisztítani. Nem elég azonban egyszerűen forró vizet engedni a lefolyóba: a lerakódásokat is érdemes eltávolítani, hiszen azokban továbbra is megmaradhatnak a rovarok számára kedvező szerves anyagok.

A lefolyó mellett érdemes átnézni a szemetes környékét, a komposztgyűjtőt, a konyhai szivacsot és törlőkendőt, valamint azokat a helyeket is, ahová könnyen kerülhet egy-egy csepp gyümölcslé, bor vagy más cukros folyadék. Egy apró, nehezen észrevehető maradvány is elég lehet ahhoz, hogy a muslicák újra megjelenjenek.

Muslicacsapda házilag? Ezt is ki lehet próbálni A házilag készített muslicacsapdába nem kell más, mint egy édes illatú folyadék. Ez odavonzza a kis rovarokat, de kijönni már nem tudnak belőle, megfulladnak. Mutatjuk, hogy a szakértők szerint miként készíthető egy ilyen csapda fillérekből: kell hozzá egy kisebb tál, amibe teszünk almaecetet, majd lefedjük folpackkal, aminek a tetejét egy fogpiszkálóval alaposan megszurkáljuk. Sokak szerint ez a módszer működik, de legalább ugyanennyien mondják, hogy teljesen hatástalan.

Mit tegyünk, hogy örökre felszívódjanak?

Ha nem is örök, de tartós muslicamentességet lehet kialakítani úgy, ha nem csak azt takarítod ki, amit látsz. Tehát, ha a muslicák folyamatosan visszatérnek, a konyha rejtett, nedves részeit is érdemes alaposan átvizsgálni.