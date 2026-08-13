Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 13., csütörtök Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válás

Kaia Gerber és Homer Gere közös címlapon pózol: újra beszédtéma szüleik, Cindy Crawford és Richard Gere befuccsolt házassága

válás Kaia Gerber homer gere Richard Gere Cindy Crawford
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Kaia Gerber és Homer Gere együtt szerepelnek a Vogue címlapján, több mint három évtizeddel a szüleik után. A két fiatal most arról beszélt, hogy miként viszonyultak ahhoz a különös helyzethez, hogy szüleik egykor házasok voltak. Cindy Crawford és Richard Gere 4 év után váltak el egymástól.

A 24 éves Kaia Gerber és a 26 éves Homer Gere A szilánkok sorozat után újra együtt dolgozott, az eredmény pedig megtekinthető a Vogue címlapján. A helyzet különlegessége hogy szüleiket, Cindy Crawfordot és Richard Gere-t is láthattuk a magazin borítóján évtizedekkel ezelőtt, akik akkor egy pár voltak. 

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber és Richard Gere fia, Homer Gere A szilánkok sorozatban forgattak együtt.
Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber és Richard Gere fia, Homer Gere A szilánkok sorozatban forgattak együtt.
Forrás: mpi099/MediaPunch

Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nemcsak a közös munkáról beszéltek

A fiatalok a Vogue-nak nem csak a közös filmes munkáról nyilatkoztak. Kaia és Homer arról is beszélt, hogyan élik meg azt, hogy szüleik egykor férj és feleség voltak.  

Cindy Crawford és Richard Gere 1991 és 1995 között voltak házasok, kapcsolatuk pedig karrierjük csúcsán ért véget.

Cindy Crawford ezt követően Rande Gerber üzletemberhez ment feleségül. A házaspárnak két gyermeke született: Kaia és Presley. Richard Gere később Carey Lowell egykori Bond-lánnyal kötött házasságot, amely 2002-től 2016-ig tartott. Közös gyermekük Homer. Gere párja jelenleg Alejandra Silva. 

A Vogue-interjúban Homer felidézte azt is, hogyan találkoztak először Kaiával. Elmondta, hogy  egyenesen rákérdezett arra, hogy egyáltalán szóba kerüljön-e közöttük a szüleik közös múltja, amire Kaia azt válaszolta, hogy nagy feneket se kell keríteni neki, de ne is kezeljék tabuként − idézi a Daily Mail

A megnéznéd Cindy Crawford legjobb címlapfotóit, kattints az alábbi galériára!

1986
1988
1988
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1998
1999
2004
2011
2012
2012
2013
2013
2013, férjével
1 / 18
1986
Forrás: Vogue

 

Cindy Crawford és Richard Gere 1992 novemberében szerepeltek közösen az amerikai Vogue címlapján.
Cindy Crawford és Richard Gere 1992 novemberében szerepeltek közösen az amerikai Vogue címlapján.
Forrás: Instagram 

 

Nem tartott sokáig Crawford és Gere szerelme 

Richard Gere és Cindy Crawford 1995-ben váltak el, négy év házasság után. Úgy tudni, elsősorban a jelentős korkülönbség miatt romlott meg a kapcsolatuk. Crawford később többször beszélt arról, hogy nagyon fiatal volt a házasság idején: mindössze 25 éves, Gere pedig 42. Utólag úgy érezte, hogy akkor még nem tudta igazán, ki ő, és mit szeretne az élettől.

Cindy Crawford és Richard Gere 4 évig voltak házasok.
Cindy Crawford és Richard Gere 4 évig voltak házasok. 
Forrás: Berliner Studio/BEImages/Northfoto

A modell egy 2016-os interjúban meglehetősen őszintén fogalmazott a házasságukról: „ 22 éves koromban találkoztam vele, azt mondtam neki, hogy szeretem. Mit tudtam én 22 évesen az életről?”  Crawford később arról is beszélt, hogy Gere mellett nem tudott kibontakozni, és ahogy fogalmazott, akkor még nem is volt kialakult személyisége. Elárulta azt is, barátok sem maradtak, olyanok egymásnak, mint két idegen

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nagyon összemelegedtek: akárcsak híres szüleik egykor...

Kaia Gerber és Homer Gere felhívták magukra a figyelmet a vörös szőnyegen. Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia úgy tűnik, nagyon összemelegedtek, ahogy egykor a szüleik is...

Cindy Crawford kiköpött másává vált Kaia Gerber: együtt kápráztatták el a vendégeket Taylor Swift esküvőjén − Anya-lánya fotó

Taylor Swift és Travis Kelce pénteki esküvőjén igazi sztárparádé volt. A New York-i Madison Square Gardenben megrendezett ceremónián mintegy ezer A-listás vendég vett részt, köztük Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber is, akik az este legelegánsabb anya–lánya párosa voltak.

Meghitt fotókon Richard Gere és 28 éves partnere: mintha szerelmesek lennének − Ezekért a képekért őrül meg most a világ

Richard Gere-t és 48 évvel fiatalabb színésztársát, Diana Silverset New Yorkban kapták lencsevégre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu