Kaia Gerber és Homer Gere közös címlapon pózol: újra beszédtéma szüleik, Cindy Crawford és Richard Gere befuccsolt házassága

A 24 éves Kaia Gerber és a 26 éves Homer Gere A szilánkok sorozat után újra együtt dolgozott, az eredmény pedig megtekinthető a Vogue címlapján. A helyzet különlegessége hogy szüleiket, Cindy Crawfordot és Richard Gere-t is láthattuk a magazin borítóján évtizedekkel ezelőtt, akik akkor egy pár voltak.
Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nemcsak a közös munkáról beszéltek
A fiatalok a Vogue-nak nem csak a közös filmes munkáról nyilatkoztak. Kaia és Homer arról is beszélt, hogyan élik meg azt, hogy szüleik egykor férj és feleség voltak.
Cindy Crawford és Richard Gere 1991 és 1995 között voltak házasok, kapcsolatuk pedig karrierjük csúcsán ért véget.
Cindy Crawford ezt követően Rande Gerber üzletemberhez ment feleségül. A házaspárnak két gyermeke született: Kaia és Presley. Richard Gere később Carey Lowell egykori Bond-lánnyal kötött házasságot, amely 2002-től 2016-ig tartott. Közös gyermekük Homer. Gere párja jelenleg Alejandra Silva.
A Vogue-interjúban Homer felidézte azt is, hogyan találkoztak először Kaiával. Elmondta, hogy egyenesen rákérdezett arra, hogy egyáltalán szóba kerüljön-e közöttük a szüleik közös múltja, amire Kaia azt válaszolta, hogy nagy feneket se kell keríteni neki, de ne is kezeljék tabuként − idézi a Daily Mail.
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Nem tartott sokáig Crawford és Gere szerelme
Richard Gere és Cindy Crawford 1995-ben váltak el, négy év házasság után. Úgy tudni, elsősorban a jelentős korkülönbség miatt romlott meg a kapcsolatuk. Crawford később többször beszélt arról, hogy nagyon fiatal volt a házasság idején: mindössze 25 éves, Gere pedig 42. Utólag úgy érezte, hogy akkor még nem tudta igazán, ki ő, és mit szeretne az élettől.
A modell egy 2016-os interjúban meglehetősen őszintén fogalmazott a házasságukról: „ 22 éves koromban találkoztam vele, azt mondtam neki, hogy szeretem. Mit tudtam én 22 évesen az életről?” Crawford később arról is beszélt, hogy Gere mellett nem tudott kibontakozni, és ahogy fogalmazott, akkor még nem is volt kialakult személyisége. Elárulta azt is, barátok sem maradtak, olyanok egymásnak, mint két idegen.
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