Kaia Gerber és Homer Gere közös címlapon pózol: újra beszédtéma szüleik, Cindy Crawford és Richard Gere befuccsolt házassága

A 24 éves Kaia Gerber és a 26 éves Homer Gere A szilánkok sorozat után újra együtt dolgozott, az eredmény pedig megtekinthető a Vogue címlapján. A helyzet különlegessége hogy szüleiket, Cindy Crawfordot és Richard Gere-t is láthattuk a magazin borítóján évtizedekkel ezelőtt, akik akkor egy pár voltak.

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber és Richard Gere fia, Homer Gere A szilánkok sorozatban forgattak együtt.

Forrás: mpi099/MediaPunch

Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nemcsak a közös munkáról beszéltek

A fiatalok a Vogue-nak nem csak a közös filmes munkáról nyilatkoztak. Kaia és Homer arról is beszélt, hogyan élik meg azt, hogy szüleik egykor férj és feleség voltak.

Cindy Crawford és Richard Gere 1991 és 1995 között voltak házasok, kapcsolatuk pedig karrierjük csúcsán ért véget.

Cindy Crawford ezt követően Rande Gerber üzletemberhez ment feleségül. A házaspárnak két gyermeke született: Kaia és Presley. Richard Gere később Carey Lowell egykori Bond-lánnyal kötött házasságot, amely 2002-től 2016-ig tartott. Közös gyermekük Homer. Gere párja jelenleg Alejandra Silva.

A Vogue-interjúban Homer felidézte azt is, hogyan találkoztak először Kaiával. Elmondta, hogy egyenesen rákérdezett arra, hogy egyáltalán szóba kerüljön-e közöttük a szüleik közös múltja, amire Kaia azt válaszolta, hogy nagy feneket se kell keríteni neki, de ne is kezeljék tabuként − idézi a Daily Mail.

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