Ez a pajzsmirigyprobléma nárcizmussal járhat együtt – A pszichopatáknál is gyakori

A pajzsmirigy működéséről elsősorban az anyagcsere, a testsúly vagy éppen az energiaszint jut eszünkbe, pedig a pajzsmirigyhormonok az egész szervezet működésére hatással vannak. Nem véletlen, hogy alul- vagy túlműködése mellett hangulati és pszichés változások is jelentkezhetnek. Alulműködés esetén például gyakori lehet a fáradtság, a koncentrációs nehézség, a lehangoltság és az úgynevezett agyi köd, míg a túl sok pajzsmirigyhormon szorongással, ingerlékenységgel, nyugtalansággal és alvászavarokkal is együtt járhat. Egy kutatás azonban arra is utal, hogy egy bizonyos pajzsmirigyproblémának a nárcizmushoz vagy a pszichopátiához is köze lehet.

Egy pajzsmirigyprobléma esetén gyakrabban fordul elő nárcizmus.

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A kutatás szerint egy pajzsmirigybetegség mellett magasabb nárcizmusértékeket is mértek.

Ez nem jelenti azt, hogy a pajzsmirigybetegség nárcisztikus személyiségzavart okoz.

A hormonális változások ugyanakkor valóban hatással lehetnek a hangulatra, a viselkedésre és a közérzetre.

Ez a pajzsmirigyprobléma nárcizmussal járhat együtt

Egy 154 felnőtt bevonásával készült tanulmány szerint azoknál, akik pajzsmirigy-túlműködésről számoltak be, magasabb pontszámok jöttek ki a pszichopátiára, a szadizmusra és – egy hajszálnyival kevésbé, de – a nárcizmusra is. A szerzők felvetése szerint a túlpörgött pajzsmirigy feltekeri a testet és az agyat is, és ebben a folyamatosan felajzott állapotban sokkal nehezebb kontrollálni az indulatokat és az érzelmeket.

Az eredmények szerint a hipertireózisos, vagyis pajzsmirigy-túlműködéses csoportban több sötét személyiségjegy pontszáma is magasabb volt. A különbség különösen a pszichopátia és a szadizmus esetében volt szembetűnő, de a nárcizmusnál is kimutattak eltérést. Ez azért érdekes, mert a pajzsmirigy-túlműködés önmagában is okozhat olyan tüneteket, amelyek kívülről akár személyiségváltozásnak tűnhetnek. A fokozott ingerlékenység, a nyugtalanság, az alvászavar, a szapora szívverés vagy a szorongás mind ismert tünetek.

Egy korábbi, nagy nemzetközi felmérés kimutatta, hogy a pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők több mint fele inkább a D-típusú személyiségjegyeket hozta: pesszimizmus, stressz, szociális gátlások. Tehát itt nem a manipulatív, agresszív vonal erősödik, hanem a befelé forduló, negatívabb életszemlélet.