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Súlyos botrány Bill Gates lánya körül: akár 20 év börtön is járhat azért, amit csinált

nepo baby lánya Bill Gates
Nagy Anna
2026.08.13.
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Phoebe Gates komoly vádakkal néz szembe az általa társalapított Phia nevű startup működése miatt. Bill Gates lánya akár börtönbe is kerülhet nem kevés időre.

Bill Gates lánya az általa társalapított Phia nevű startup működése miatt került komoly bajba. Ez egy online vásárlást segítő szolgáltatás: kedvezményes ajánlatokat és kuponokat kínál a felhasználóknak, miközben jutalékot kaphat azoktól a kereskedőktől, amelyekhez vásárlókat közvetít. Phoebe Gates azonban most azért került kellemetlen helyzetbe, mert az adatok és belső üzenetek szerint a vállalkozás csalással olyan eladások után is magának tulajdoníthatta a közvetítést, amelyeknél a vásárló valójában nem használta a szolgáltatásukat. 

Bill Gates lánya, Phoebe 2022-ben édesapjával.
Bill Gates lánya, Phoebe 2022-ben édesapjával.
Forrás: ANGELA  WEISS / AFP

Bill Gates lánya börtönbe is kerülhet?

Az ügy középpontjában az úgynevezett „cookie stuffing” áll. A módszer megértéséhez elég annyit tudni, hogy amikor valaki egy partneri linken vagy kuponon keresztül vásárol, egy apró adatfájl, úgynevezett cookie jelezheti a kereskedőnek, melyik szolgáltatás közvetítette a vevőt. Így dől el az is, kinek jár jutalék az eladás után.

A probléma akkor kezdődik, ha egy cég úgy helyez el ilyen cookie-t, hogy a vásárló valójában nem az ő közvetítésével jutott el a vásárlásig. A beszámolók szerint a Phia esetében bizonyos funkciók akkor is elhelyezhettek cookie-kat, amikor a felhasználó nem kattintott a vállalat kuponjára. Ariel Givner ügyvéd szerint ennek az Egyesült Államokban rendkívül komoly következménye lehet.

Az amerikai bíróságokon ezt jellemzően szövetségi elektronikus csalásként kezelik. Akár 20 év börtönbüntetés, valamint pénzbírság és kártérítés is kiszabható.

Ez az ehhez a módszerhez kapcsolódó maximális lehetséges büntetési tétel. Azt, hogy Phoebe Gates milyen és mekkora büntetést fog kapni, még nem tudni.

Hónapok óta tudhattak a problémáról

A cég júliusban még azt közölte, hogy mindössze az előző 24 órában szerzett tudomást a problémáról. A Bloomberg beszámolója szerint ugyanakkor Phoebe Gates – aki Paul McCartney unokájával is járt – és társalapítója, Sophia Kianni legalább hét hónappal korábban tisztában lehetett bizonyos funkciók működésével.

A jelentés szerint júniusban a cég által saját közvetítésének tulajdonított áruforgalom mintegy 51 százaléka kapcsolódott a vitatott módszerhez. 

Miután júliusban kikapcsolták az érintett funkciókat, a cég átlagos napi bevétele körülbelül 80 ezer dollárról 10–28 ezer dollár közé esett. A vállalat szerint azonban a visszaesést nem kizárólag ez okozta, mivel más bevételszerzési megoldásokat is leállítottak.

A cég közölte, hogy az érintett funkciókat eltávolították, minden tranzakciót felülvizsgálnak, és megkezdték a tévesen elszámolt jutalékok visszafordítását. Emellett megfelelőségi vezetőt is felvesznek annak érdekében, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő újra.

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