A Vogue-nál nagyon megszaladt a Photoshop: Nicole Kidman nyomokban sem tartalmazza önmagát

Nicole Kidman 59 évesen is elképesztő formában van, ezért különösen érthetetlen, miért volt szükség arra, hogy ennyire tökéletesre polírozzák a megjelenését. Nicole Kidman Vogue-fotósorozatán a színésznő bőre porcelánsima, arcvonásai pedig több felvételen annyira megváltoztak, hogy első pillantásra azt is nehéz eldönteni, valóban őt látjuk-e.

Nicole Kidman Vogue-fotóin nem hasonlít önmagára: így nézett ki a CinemaConon 2026. április 14-én.

Forrás: Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nicole Kidman Vogue-fotói és a Photoshop: tényleg szükség volt erre?

A címlapon Kidman farmerben és színes felsőben pózol, a további képeken pedig hol egy elegáns enteriőrben, hol egy autóra támaszkodva látható. A fotók hangulata kifogástalan, éppen csak a színésznő hiányzik róluk.

Nicole Kidman Photoshopolt képein ugyanis felismerhetetlen, a retusálás olyan erősnek hat, hogy a képekből éppen az egyedisége és vagánysága tűnik el, az, ami az interjúból legalább kiderül: parókában és napszemüvegben bulizik Ibizán.

A színésznő elárulta, hogy igazi európai nyarat tartott: Londont, Ibizát, Párizst és Portofinót is megjárta. Ibizán pedig nem feltétlenül a visszafogott sztáréletet választja. „Vagy egy kis vacsorán vagyok, vagy egy rave-en. Vagy Scrabble-t játszom, vagy elmegyek szórakozni. Ilyen egyszerű.”

Azt is elmondta, hogy olykor szemüveggel és sötét parókával álcázza magát, hogy zavartalanul táncolhasson.

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A válásáról is megszólalt Nicole Kidman

Nicole Kidman magánélete is szóba került: tavaly szeptemberben beadta a válókeresetet Keith Urbantől, januárra pedig lezárult a házasságuk. A részletekbe nem ment bele, arról viszont beszélt, hogyan hozza meg élete nagy döntéseit.

„Nem gondolom túl a dolgokat, és valószínűleg nem vagyok annyira analitikus. Sokkal inkább az érzéseim vezérelnek, és a szívemre hallgatok” – mondta Nicole Kidman, akit nemrég azért szedtek szét a kommentelők, mert szerintük túlzásba vitte a plasztikai műtéteket.

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