„Nagyon ijesztő" – Nicole Kidmant szétcincálták a kommentelők: túlzásba vitte a plasztikát

Nicole Kidman kedves gesztusnak szánta azt a videót, amelyben a Lane Cove Public School fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte. Az 59 éves ausztrál színésznő egykor maga is az intézmény diákja volt, ezért személyes emlékeket is megosztott az ott töltött évekről. A felvétel alatt azonban hamar megjelentek azok, akik Nicole Kidman plasztikai beavatkozásairól kezdtek találgatni, így az ünnepi üzenet helyett sokan inkább a sztár külsejével foglalkoztak.

Nicole Kidman plasztikai műtétei kerültek a figyelem középpontjába.

Forrás: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nicole Kidman plasztikai műtéteiről ismét találgatnak

A videó alatt több kritikus megjegyzés is érkezett Nicole Kidman – aki a válása után már tovább is lépett – megjelenésére. Volt, aki azt állította, hogy a színésznő túlzásba vitte a beavatkozásokat, és szerinte ez már egyértelműen látszik az arcán: „Nagyon ijesztő" – írta. Mások még ennél is keményebb szavakat használtak: egyikük „madárijesztőhöz” hasonlította, egy másik hozzászóló pedig úgy fogalmazott, hogy az arca olyan, mint egy „túlzottan animált roboté”.

Egy kommentelő arra kérte a színésznőt, hogy hagyjon fel a műtétekkel, míg másvalaki azt állította, hogy az arca „szó szerint olvad az elviselhetetlen görög hőségben”. Fontos azonban, hogy ezek kizárólag a közösségi médiában megjelent vélemények és találgatások. Nicole Kidman korábban következetesen tagadta, hogy plasztikai műtéten esett volna át. Arról ugyanakkor nyíltan beszélt, hogy egyszer kipróbálta a botoxot, de nem volt elégedett az eredménnyel.

Sajnos kipróbáltam a botoxot, de felhagytam vele, és most végre újra tudom mozgatni az arcom

– mondta egy 2011-es interjúban.

Nicole Kidman kommentelői a szemöldökét és a haját sem kímélték

Nem csupán az esetleges beavatkozások kerültek szóba. Nicole Kidman kommentelői közül többen a színésznő sötét, vastag szemöldökét vették célba, amely különösen feltűnőnek tűnt világos bőre és visszafogott sminkje mellett.

„Szabadulj meg a sötét, vastag szemöldöktől” – írta az egyik kritikus, míg valaki más egyszerűen azt kérdezte: „Mi van a szemöldökével?”

A frizurája sem kerülte el a figyelmet. Egyesek azt találgatták, hogy Nicole Kidman póthajat viselhet, amely szerintük nem simult természetesen a saját hajához. Az egyik hozzászóló meglehetősen keményen fogalmazott: azt kérdezte, vajon a színésznő tükörbe nézett-e a videó közzététele előtt, majd a hajhosszabbítást, a szemöldökét és az ajkait is kritizálta.

Az interneten egymás külsejének kritizálása mára hatalmas méreteket öltött, a közösségi média pedig különösen könnyű terepet biztosít a sokszor kifejezetten bántó megjegyzéseknek. Érdemes azonban észben tartani, hogy a képernyő másik oldalán akkor is egy ember áll, ha történetesen az egy világsztár: a külsőre tett sértő, megalázó kommentek komoly lelki terhet jelenthetnek.

Pedig Nicole Kidman egy megható üzenettel készült

A külsőjével kapcsolatos vita végül szinte teljesen elterelte a figyelmet arról, miért készült eredetileg a felvétel. Kidman egykori általános iskoláját szerette volna felköszönteni annak 150. évfordulóján.