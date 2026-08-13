Lady Gagát egy szellem követte, Kate Hudson halottakat látott – 4 sztár hátborzongató története

Az extraszensz képességek nagyon sokféle módon megnyilvánulhatnak. A pszi – energia működését, vagyis az érzékszerveken túli érzékelést Lady Gaga, Kendall Jenner, Megan Fox és Kate Hudson egymástól eltérő, mégis erőteljes formában tapasztalta meg. A világsztárok között is vannak tehát, akik különleges képességekkel rendelkeznek.
Világsztárok extraszensz képességekkel: Lady Gaga egy szellem jelenlétét érezte
Lady Gaga boszorkányos, extravagáns imázsát szinte elképzelni sem tudjuk a misztikum fűszere nélkül. A hozzá kapcsolódó egyik legismertebb paranormális történet 2010-ből, a „Monster Ball” turnéjának időszakából származik.
Akkoriban az énekesnő stábtagjai arról meséltek, hogy Gaga meg volt győződve arról: egy Ryan nevű férfiszellem követi őt turnéállomásról turnéállomásra.
A kísértet állítólag nem volt bántó vagy agresszív, a jelenléte mégis annyira nyugtalanította, hogy Írországban egy médium segítségével szeánszot is szerveztek, hogy kapcsolatba lépjenek vele. Sőt, különböző védőpraktikákhoz is folyamodott, hiszen sosem derült ki, mi a kísértet jelenlétének az oka.
Spirituális értelemben az ilyen érzékelést a „clairsentience” vagyis tisztánérzés körébe sorolhatjuk. Egy tisztánérző nem feltétlenül lát szellemalakokat, inkább az energiatér és az atmoszféra változását érzékeli erőteljesen. Ide sorolható, ha valaki intuitív módon észleli más személyek, valamint helyek és tárgyak érzelmi, mentális vagy energetikai állapotát – Lady Gaga többször is beszélt ilyen jellegű extraszensz képességeiről.
Kendall Jenner – Az intuíciójára építi a döntéseit
Kendall Jenner ennél sokkal konkrétabban beszélt saját képességeiről: már gyerekkora óta különösen erősnek tartja a megérzéseit, és azt mondta, mindig is kimagasló intuícióval rendelkezett.
A celeb egy 2016-os nyilatkozatában azt is elárulta, hogy körülbelül hét médium mondta már neki, hogy ő maga is extraszensz látó lehet.
Kendall számára teljesen természetes, hogy a hétköznapokban erősen támaszkodik a zsigeri megérzéseire – többek között annak eldöntésében is, kit enged közel magához.
A parapszichológiában ehhez a képességhez a „claircognizance”, vagyis „tisztán tudás” állhat legközelebb. Ilyenkor nem feltétlenül képek vagy hangok formájában érkeznek az információk, hanem egyszer csak megjelenik egy erős bizonyosság azzal kapcsolatban, hogy valami igaz- e, jó- e vagy éppen veszélyt jelenthet- e.
Megan Fox – Még Conan O'Brien auráját is leolvasta
Megan Fox talán a legnyilvánvalóbban „boszorkányos” karakter a négy sztár közül. Régóta bevallottan érdeklődik az asztrológia, az okkultizmus és az energetikai tanok iránt, Conan O'Brien műsorában pedig ennél is tovább ment.
A szexszimbólum a showman auráját is megpróbálta leolvasni, miközben kérdéseket tett fel neki. Egy másik szereplése alkalmával asztrológiai képletet készített a műsorvezetőnek, később pedig a szakrális csakrájáról beszélgettek. Megan szereplései után sokan úgy gondolták, tényleg igazi extraszensz képességei vannak a színésznőnek – ezeket a clairvoyance, vagyis tisztánlátás kategóriájába sorolhatjuk.
Kate Hudson – Gyerekkorában rendszeresen látott szellemeket
Kate Hudson – akinek fia már 22 éves – története talán az egyik legmeglepőbb: a színésznő Howard Sternnek 2024-ben saját maga mesélte el, hogy gyermekkorában rendszeresen látott szellemeket. Úgy fogalmazott: fiatalon kissé olyan volt az élete, mint A hatodik érzék című film főszereplő kisfiújának. Felnőttként már nem feltétlenül konkrét szellemalakokat lát, inkább más dimenziósíkokról származó üzeneteket érzékel.
Hudson egy különösen hátborzongató találkozásról is beszélt: állítása szerint egyszer egy arc nélküli nő szellemét látta. Édesanyja, Goldie Hawn is szóba került, Kate szerint tőle örökölhette kivételes adottságait. Megan Foxhoz hasonlóan ő is a clairvoyance, vagyis tisztánlátás képességét birtokolhatja.
Kate Hudson történetéhez egy fura filmes párhuzam is társul: ő alakította Caroline Ellis ápolónő szerepét a 2005-ös, „A titkok kulcsa” című misztikus thrillerben, amelyben egy louisianai ház titkai, a hoodoo és a természetfeletti jelenségek fokozatosan írják felül a főhős kezdeti szkepticizmusát.
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