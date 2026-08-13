Lady Gagát egy szellem követte, Kate Hudson halottakat látott – 4 sztár hátborzongató története

Az extraszensz képességek nagyon sokféle módon megnyilvánulhatnak. A pszi – energia működését, vagyis az érzékszerveken túli érzékelést Lady Gaga, Kendall Jenner, Megan Fox és Kate Hudson egymástól eltérő, mégis erőteljes formában tapasztalta meg. A világsztárok között is vannak tehát, akik különleges képességekkel rendelkeznek.

Lady Gaga és Kate Hudson olyan világsztárok, akik extra képességekkel rendelkeznek.

Forrás: 123rf.com/mpi099/MediaPunch/ZUMA Press/Northfoto/ChatGPT

Világsztárok extraszensz képességekkel: Lady Gaga egy szellem jelenlétét érezte

Lady Gaga boszorkányos, extravagáns imázsát szinte elképzelni sem tudjuk a misztikum fűszere nélkül. A hozzá kapcsolódó egyik legismertebb paranormális történet 2010-ből, a „Monster Ball” turnéjának időszakából származik.

Akkoriban az énekesnő stábtagjai arról meséltek, hogy Gaga meg volt győződve arról: egy Ryan nevű férfiszellem követi őt turnéállomásról turnéállomásra.

A kísértet állítólag nem volt bántó vagy agresszív, a jelenléte mégis annyira nyugtalanította, hogy Írországban egy médium segítségével szeánszot is szerveztek, hogy kapcsolatba lépjenek vele. Sőt, különböző védőpraktikákhoz is folyamodott, hiszen sosem derült ki, mi a kísértet jelenlétének az oka.

Spirituális értelemben az ilyen érzékelést a „clairsentience” vagyis tisztánérzés körébe sorolhatjuk. Egy tisztánérző nem feltétlenül lát szellemalakokat, inkább az energiatér és az atmoszféra változását érzékeli erőteljesen. Ide sorolható, ha valaki intuitív módon észleli más személyek, valamint helyek és tárgyak érzelmi, mentális vagy energetikai állapotát – Lady Gaga többször is beszélt ilyen jellegű extraszensz képességeiről.

Lady Gaga tisztánérző.

Forrás: Patrick McMullan

Kendall Jenner – Az intuíciójára építi a döntéseit

Kendall Jenner ennél sokkal konkrétabban beszélt saját képességeiről: már gyerekkora óta különösen erősnek tartja a megérzéseit, és azt mondta, mindig is kimagasló intuícióval rendelkezett.

A celeb egy 2016-os nyilatkozatában azt is elárulta, hogy körülbelül hét médium mondta már neki, hogy ő maga is extraszensz látó lehet.

Kendall számára teljesen természetes, hogy a hétköznapokban erősen támaszkodik a zsigeri megérzéseire – többek között annak eldöntésében is, kit enged közel magához.