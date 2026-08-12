Úgy vélték, átok sújtja őket: 200 éven keresztül kék bőrű gyerekek születtek a vérfertőző Fugate családban: VIDEÓ

Évtizedeken keresztül egy egész amerikai család tagjainak bőre kékes árnyalatú volt. A Kentucky állambeli Troublesome Creek elszigetelt közösségében élő Fugate család története mögött egy ritka vérképzőszervi rendellenesség állt, amelyet a családon belüli házasságok generációkon keresztül átörökítettek. Az 1960-as években azonban egy orvos megfejtette a rejtélyt, és egyszerű kezelés segítségével a jellegzetes kék elszíneződést is meg tudta szüntetni.

200 éven keresztül kék bőrű gyerekek születtek a vérfertőző Fugate családban.

Forrás: Youtube

Miért változott a Fugate család tagjainak bőre rejtélyes módon kékre?

A történet az 1800-as évek elején kezdődött az Appalache-hegység egyik nehezen megközelíthető, elszigetelt részén. Martin Fugate és felesége, Elizabeth Smart a Kentucky állambeli Troublesome Creek környékén telepedtek le. Hét gyermekük született, közülük négyen örökölték azt a genetikai sajátosságot, amely miatt bőrük feltűnően kékes árnyalatúvá vált. De hogy történhetett ez? A 19. században Troublesome Creek környékén viszonylag kevés család élt, és a közösség földrajzilag is elszigetelt volt. Az embereknek nem volt olyan könnyű más településekről házastársat választaniuk, mint napjainkban. A Fugate, Smith, Combs, Ritchie és Stacy családok tagjai több generáción keresztül egymással házasodtak.

A Troublesome Creek környékén viszonylag kevés család élt.

Forrás: Youtube

Vérfertőzés tette láthatóvá a génhibát

A belterjes házasságkötések gyakorisága azt jelentette, hogy ugyanazok a génváltozatok újra és újra találkozhattak. A közeli rokonság tehát nem létrehozta a génhibát, hanem megnövelte annak valószínűségét, hogy két hordozó embernek olyan gyermeke szülessen, aki mindkét szülőtől megkapja a recesszív génváltozatot. Tehát, ha valaki csak az egyik szülőjétől örökli a hibás génváltozatot, előfordulhat, hogy egyáltalán nem lesz kék a bőre, viszont hordozhatja a génváltozatot, és továbbadhatja a gyerekeinek. Probléma akkor van, ha két olyan embernek születik gyermeke, akik mindketten hordozzák ugyanazt a recesszív génváltozatot