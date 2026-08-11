A Baywatch egykori bombázója csatlakozik az OnlyFanshez: olyan fotókat is mutat, amikért régóta könyörögnek a rajongók

A legendás piros fürdőruha után egészen új fejezet kezdődik Erika Eleniak életében. A Baywatch sztárja évtizedek óta él a nyilvánosság előtt, most azonban azt mondja, végre ő döntheti el, mit és hogyan mutat meg magából a közönségnek.

Erika Eleniak, a Baywatch sztárja.

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Az OnlyFans-oldalán mutatja meg új arcát a Baywatch sztárja

Erika Eleniak – aki sokat változott a Baywatch óta –56 évesen csatlakozott az OnlyFans előfizetéses platformhoz. A színésznő elárulta, hogy követőitől rendszeresen kap kéréseket arról, hogy a lábáról osszon meg fotókat – és úgy tűnik, ezeket a kívánságokat most teljesíteni is fogja.

„Gyakorlatilag a strandon nőttem fel egy piros fürdőruhában, így olyan érzés, mintha most bezárulna a kör – azzal a különbséggel, hogy ezúttal én diktálom a feltételeket” – mondta döntéséről a TMZ-nek.

A színésznő szerint az előfizetők a valódi életébe is bepillanthatnak majd. „A rajongók megkapják a valódi életemet, a személyes fotóimat és videóimat, rengeteg strandolást, és igen, azokat a lábakat is, amelyekről mindenki folyton képeket kér.”

Az Erika Eleniak OnlyFans-oldalának tartalma tehát nem kizárólag beállított fotókból áll majd. A színésznő személyesebb, játékosabb és szűretlenebb oldalát szeretné megmutatni. „Évtizedeken keresztül én voltam Erika a Baywatchból, de az OnlyFans olyan oldalamat mutatja meg, amelyet az emberek még nem láttak. Személyes, játékos és szűretlen – és ha valaki a homokban mezítláb készült képekért jött, ígérem, nem fog csalódni” – mondta.

Erika Eleniak 56 évesen új fejezetet nyit

A nagy bejelentést Erika Eleniak az Instagramon is megosztotta követőivel, és korábbi pályafutására, köztük a Playboyban való szereplésére is utalt.

„56 évesen pontosan azt vállalom fel, aki ma vagyok. A Baywatchtól a Playboyig és minden másig, annyi fejezeten keresztül velem voltatok az életemben és a karrieremben. Most pedig egy vadonatúj fejezetet nyitok.” Hozzátette, hogy számára az új platform elsősorban a szórakozásról, az exkluzív fotók és videók megosztásáról, valamint a rajongókkal való közvetlen kapcsolatról szól.