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Erika Eleniak

A Baywatch egykori bombázója csatlakozik az OnlyFanshez: olyan fotókat is mutat, amikért régóta könyörögnek a rajongók

Erika Eleniak Baywatch OnlyFans
Nagy Anna
2026.08.11.
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Erika Eleniak 56 évesen úgy döntött, új oldalát mutatja meg a rajongóinak. A Baywatch sztárja csatlakozott az OnlyFanshez, ahol személyes fotókat, videókat és a követői egyik különös kedvencének számító lábképeket is ígér.

A legendás piros fürdőruha után egészen új fejezet kezdődik Erika Eleniak életében. A Baywatch sztárja évtizedek óta él a nyilvánosság előtt, most azonban azt mondja, végre ő döntheti el, mit és hogyan mutat meg magából a közönségnek.

Erika Eleniak, a Baywatch sztárja
Erika Eleniak, a Baywatch sztárja.
Forrás: Profimedia

Az OnlyFans-oldalán mutatja meg új arcát a Baywatch sztárja

Erika Eleniak – aki sokat változott a Baywatch óta –56 évesen csatlakozott az OnlyFans előfizetéses platformhoz. A színésznő elárulta, hogy követőitől rendszeresen kap kéréseket arról, hogy a lábáról osszon meg fotókat – és úgy tűnik, ezeket a kívánságokat most teljesíteni is fogja.

Gyakorlatilag a strandon nőttem fel egy piros fürdőruhában, így olyan érzés, mintha most bezárulna a kör – azzal a különbséggel, hogy ezúttal én diktálom a feltételeket” – mondta döntéséről a TMZ-nek.

A színésznő szerint az előfizetők a valódi életébe is bepillanthatnak majd. „A rajongók megkapják a valódi életemet, a személyes fotóimat és videóimat, rengeteg strandolást, és igen, azokat a lábakat is, amelyekről mindenki folyton képeket kér.”

Az Erika Eleniak OnlyFans-oldalának tartalma tehát nem kizárólag beállított fotókból áll majd. A színésznő személyesebb, játékosabb és szűretlenebb oldalát szeretné megmutatni. „Évtizedeken keresztül én voltam Erika a Baywatchból, de az OnlyFans olyan oldalamat mutatja meg, amelyet az emberek még nem láttak. Személyes, játékos és szűretlen – és ha valaki a homokban mezítláb készült képekért jött, ígérem, nem fog csalódni” – mondta.

Erika Eleniak 56 évesen új fejezetet nyit

A nagy bejelentést Erika Eleniak az Instagramon is megosztotta követőivel, és korábbi pályafutására, köztük a Playboyban való szereplésére is utalt.

„56 évesen pontosan azt vállalom fel, aki ma vagyok. A Baywatchtól a Playboyig és minden másig, annyi fejezeten keresztül velem voltatok az életemben és a karrieremben. Most pedig egy vadonatúj fejezetet nyitok.” Hozzátette, hogy számára az új platform elsősorban a szórakozásról, az exkluzív fotók és videók megosztásáról, valamint a rajongókkal való közvetlen kapcsolatról szól.

„Arról szól, hogy jól érezzük magunkat, szűrők nélkül legyek jelen, exkluzív fotókat és videókat osszak meg, és ami a legfontosabb, közvetlenül kapcsolódjak HOZZÁTOK.”

A Baywatch sztárja visszatér a legendás sorozathoz is

Erika Eleniak 1989 és 1992 között szerepelt a Baywatchban, az első két évadban Shauni McClain vízimentőt alakította. Most azonban nemcsak az OnlyFans miatt került ismét reflektorfénybe. A színésznő ugyanis a januárban érkező Baywatch-rebootban is feltűnik egy rövid szerep erejéig. Az új sorozatban többek között Brooks Nader, Stephen Amell és Livvy Dunne is szerepel.

Eleniak egykori karaktere időközben Santa Monica városi tanácsának tagja lett, és azért tér vissza a strandra, hogy segítsen elindítani az évente megrendezett „Beach Games” versenyt, amelyen a Baywatch címvédői és a parti őrség csap össze.

Így a Baywatch sztárja OnlyFans-debütálása mellett egy olyan szerephez is visszatér, amely több mint három évtizeddel ezelőtt világszerte ismertté tette.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát a Baywatch-lányokról

Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.
Nicole Eggert a '90-es években a Baywatch egyik legnépszerűbb szereplője volt, pedig ő már előtte is ismerős lehetett a tévénézőknek, például a Charles in Charge című sorozatból. A Baywatchban Summer Quinnként a szőke naivitás és a drámai tekintetek királynője volt, akinek már a tekintete is életet mentett. A kamera mögötti élet viszont nem volt ennyire napfényes: Nicole a rivaldafény után pénzügyi gondokkal küzdött, szerepelt egy plasztikai sebészeti műsorban is (igen, egy olyanban), és egy ideig fagylaltos kocsit vezetett – szó szerint. Ma már inkább a nyugalmat keresi, mint a reflektorfényt, és legutóbbi nyilatkozatai szerint „nem érdekli, hogy kinek tetszik”.
Kelly Packard volt az, aki még a Baywatch legsötétebb drámái közepette is úgy mosolygott, mintha a világ legnagyobb baja az lenne, hogy elfogyott a naptej. April Giminski szerepében ő testesítette meg a napfényes, amerikai álomlányt, aki képes volt megmenteni egy fuldoklót, miközben a sminkje sem mozdult el. Kelly viszont talán a legnormálisabban öregedett szereplő – nincs botrány, nincs összeomlás, nincs reality. Házasságban él, négy gyereke van, és amikor épp nem a családját menedzseli, akkor újrahasznosítással és egészséges életmóddal foglalkozik. Igen, ő az, aki úgy tűnik, valóban megúszta a Baywatch-átkot.
Gena Lee Nolin is tipikus Baywatch-karakter volt: hosszú szőke haj, tökéletes test, és egy "nem zavar, ha rám bámulsz" típusú önbizalom. Neve a sorozatban Neely Capshaw volt, de a rajongók egyszerűen csak a másik szőkének hívták, aki nem Pamela. Gena viszont egy idő után teljesen más vizekre evezett. Pajzsmirigyproblémák, depresszió, majd egy teljes életmódváltás után most egészségügyi aktivistaként tevékenykedik. Több könyvet is írt a hormonháztartásról, és egy egész online közösséget épített fel, ahol más nőknek segít – piros fürdőruha helyett már inkább fehér köpenyben.
Erika Eleniak neve hallatán valószínűleg minden Baywatch-néző férfi azonnal hőhullámot kap – és nem a globális felmelegedés miatt. Az egykori Playboy-modell és Shauni McClain karaktere az ártatlan szexiség archetípusa volt. Erika még Pamela Anderson előtt robbant be a sorozatba, és gyakorlatilag ő rakta le a "szőke bombázó életmentő" szerep alapjait. A rivaldafény azonban neki sem hozott tartós boldogságot. Több egészségügyi problémával küzdött, és ma már inkább a spiritualitásban talál menedéket. Sokat beszél az önszeretetről, az elfogadásról és arról, hogy a külső csak illúzió – amiben egykor Hollywood igen ügyesen becsomagolta.
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Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.

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