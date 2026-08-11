A Baywatch egykori bombázója csatlakozik az OnlyFanshez: olyan fotókat is mutat, amikért régóta könyörögnek a rajongók

A legendás piros fürdőruha után egészen új fejezet kezdődik Erika Eleniak életében. A Baywatch sztárja évtizedek óta él a nyilvánosság előtt, most azonban azt mondja, végre ő döntheti el, mit és hogyan mutat meg magából a közönségnek.
Az OnlyFans-oldalán mutatja meg új arcát a Baywatch sztárja
Erika Eleniak – aki sokat változott a Baywatch óta –56 évesen csatlakozott az OnlyFans előfizetéses platformhoz. A színésznő elárulta, hogy követőitől rendszeresen kap kéréseket arról, hogy a lábáról osszon meg fotókat – és úgy tűnik, ezeket a kívánságokat most teljesíteni is fogja.
„Gyakorlatilag a strandon nőttem fel egy piros fürdőruhában, így olyan érzés, mintha most bezárulna a kör – azzal a különbséggel, hogy ezúttal én diktálom a feltételeket” – mondta döntéséről a TMZ-nek.
A színésznő szerint az előfizetők a valódi életébe is bepillanthatnak majd. „A rajongók megkapják a valódi életemet, a személyes fotóimat és videóimat, rengeteg strandolást, és igen, azokat a lábakat is, amelyekről mindenki folyton képeket kér.”
Az Erika Eleniak OnlyFans-oldalának tartalma tehát nem kizárólag beállított fotókból áll majd. A színésznő személyesebb, játékosabb és szűretlenebb oldalát szeretné megmutatni. „Évtizedeken keresztül én voltam Erika a Baywatchból, de az OnlyFans olyan oldalamat mutatja meg, amelyet az emberek még nem láttak. Személyes, játékos és szűretlen – és ha valaki a homokban mezítláb készült képekért jött, ígérem, nem fog csalódni” – mondta.
Erika Eleniak 56 évesen új fejezetet nyit
A nagy bejelentést Erika Eleniak az Instagramon is megosztotta követőivel, és korábbi pályafutására, köztük a Playboyban való szereplésére is utalt.
„56 évesen pontosan azt vállalom fel, aki ma vagyok. A Baywatchtól a Playboyig és minden másig, annyi fejezeten keresztül velem voltatok az életemben és a karrieremben. Most pedig egy vadonatúj fejezetet nyitok.” Hozzátette, hogy számára az új platform elsősorban a szórakozásról, az exkluzív fotók és videók megosztásáról, valamint a rajongókkal való közvetlen kapcsolatról szól.
„Arról szól, hogy jól érezzük magunkat, szűrők nélkül legyek jelen, exkluzív fotókat és videókat osszak meg, és ami a legfontosabb, közvetlenül kapcsolódjak HOZZÁTOK.”
A Baywatch sztárja visszatér a legendás sorozathoz is
Erika Eleniak 1989 és 1992 között szerepelt a Baywatchban, az első két évadban Shauni McClain vízimentőt alakította. Most azonban nemcsak az OnlyFans miatt került ismét reflektorfénybe. A színésznő ugyanis a januárban érkező Baywatch-rebootban is feltűnik egy rövid szerep erejéig. Az új sorozatban többek között Brooks Nader, Stephen Amell és Livvy Dunne is szerepel.
Eleniak egykori karaktere időközben Santa Monica városi tanácsának tagja lett, és azért tér vissza a strandra, hogy segítsen elindítani az évente megrendezett „Beach Games” versenyt, amelyen a Baywatch címvédői és a parti őrség csap össze.
Így a Baywatch sztárja OnlyFans-debütálása mellett egy olyan szerephez is visszatér, amely több mint három évtizeddel ezelőtt világszerte ismertté tette.
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