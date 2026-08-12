140 feletti az IQ-d, ha 5 másodperc alatt kitalálod, ki a hazug – Neked sikerül?

Első pillantásra talán semmi különös nincs a képen, éppen ezért könnyű átsiklani a megoldás felett. Ez az IQ-teszt azonban nem bonyolult számításokat kér számon: a figyelmedre, a logikus gondolkodásodra és egy apró, de annál fontosabb részlet felismerésére lesz szükséged.

IQ-teszt: megtalálod néhány másodperc alatt, hogy ki hazudik?

Forrás: BrigthSide / jagranjosh / chatGPT

IQ-teszt: 5 másodperced van megtalálni, ki hazudik

Az IQ-tesztek és képes fejtörők remekül próbára tehetik a logikus gondolkodást, a minták felismerését, a memóriát és az elemzőkészséget. Ennél a feladványnál ráadásul az idő is ellened dolgozik, hiszen mindössze 5 másodperc alatt kell megtalálnod a hazugságot.

A képen három egyetemistát láthatsz, akiket egy, az egyetemen történt lopás miatt kérdeznek ki. Mindhárman elmondják, hol voltak a történtek idején, így próbálják igazolni, hogy nem lehetett közük az esethez.

Csakhogy egyikük nem mond igazat.

Indítsd el fejben az 5 másodperces visszaszámlálást, nézd meg alaposan a képet, és figyelj minden részletre! Nem feltétlenül azt kell keresned, ami furcsán néz ki: lehet, hogy éppen valamelyikük magyarázatában bújik meg az a részlet, amely lebuktatja.

Megvan, ki hazudik?

Ha még gondolkodnál rajta, ne görgess tovább, mert lent már eláruljuk a választ.

Az IQ-teszt megoldása: ő bukott le egyetlen mondattal

Az IQ-teszt megoldása a kép jobb oldalán álló fiúhoz vezet.

Ő azt állítja:

„Én is a könyvtárban voltam, spanyolul tanultam. Nyáron Brazíliába megyek.”

Éppen Brazília említése árulja el. Brazília hivatalos nyelve ugyanis a portugál, nem a spanyol, ezért az ő története lóg ki a sorból. Ha 5 másodpercen belül észrevetted az ellentmondást, igazán gyorsan kapcsoltál. Küldd tovább a fejtörőt annak, akit szívesen próbára tennél, és nézd meg, neki mennyi idő kell a hazugság leleplezéséhez!

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